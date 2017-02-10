9 個讓你家變很醜的致命錯誤

無論你喜歡什麼樣的居家風格，或是特別愛好某種裝潢品味，一味跟著感覺走而忽略掉一些原則性的問題，很可能讓你原本的裝潢目標走調，發生讓你後悔不迭的問題。今天 homify 的專家們集思廣義，為你蒐集了一系列在裝修房子時最容易發生的基本錯誤，它們可能讓你的住家看起來變醜，不能不事前防範。現在就一起來檢視吧！