9 個讓你家變很醜的致命錯誤

無論你喜歡什麼樣的居家風格，或是特別愛好某種裝潢品味，一味跟著感覺走而忽略掉一些原則性的問題，很可能讓你原本的裝潢目標走調，發生讓你後悔不迭的問題。今天 homify 的專家們集思廣義，為你蒐集了一系列在裝修房子時最容易發生的基本錯誤，它們可能讓你的住家看起來變醜，不能不事前防範。現在就一起來檢視吧！
照明設備可以完全改變住家的氣氛。包括客廳及其他私人空間，都必須事前周詳考慮。臥室建議使用柔黃的光線，以創造優質的睡眠。工作室最好選用白光，讓工作時更帶勁。浴室、廚房及洗手間也是以白光照明為上。
採用過多不同材質的組合，很可能產生視覺紛亂雜陳的效果。一般來說，室內裝潢最好選用色彩和諧，紋理也不衝突的設計，以創造自然融合的效果。
傢俱選擇不當，容易造成空間擁擠的問題。狹小的空間最好使用多用途的傢俱，它們可以讓生活便利，卻不會占用太多空間。
為了避免小空間發生大混亂，你可以選用儲物的系統櫃，也可以在牆壁上安裝置物架，或是利用牆邊多餘空間設計出可以擺放物品之處。
如果你已厭倦了平庸的格調，那麼該是時候動手做些改造了。你可以先列出一張清單，整理一下你想 DIY 的項目，或許你只需要重新粉刷某些區塊，房子便可煥然一新。
空間的氛圍有時會影響到住戶的心境，讓人更消沈不快樂。在設計房間時要特別留意光線的運用。在室內適合的位置裝置照明設備，以適當的角度投射出良好的光線，才能讓家人更健康。
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