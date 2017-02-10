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9 個讓你家變很醜的致命錯誤

Genie Chien Genie Chien
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無論你喜歡什麼樣的居家風格，或是特別愛好某種裝潢品味，一味跟著感覺走而忽略掉一些原則性的問題，很可能讓你原本的裝潢目標走調，發生讓你後悔不迭的問題。今天 homify 的專家們集思廣義，為你蒐集了一系列在裝修房子時最容易發生的基本錯誤，它們可能讓你的住家看起來變醜，不能不事前防範。現在就一起來檢視吧！

1. 風格不一致

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也許你喜歡現代風格，但想要加入一些古典氛圍。或許你嚮往鄉村路線，卻又想添些熱帶風情。太多紛雜的元素放到同一個空間，極可能發生紛雜打架的問題。

2. 不當的照明設計

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照明設備可以完全改變住家的氣氛。包括客廳及其他私人空間，都必須事前周詳考慮。臥室建議使用柔黃的光線，以創造優質的睡眠。工作室最好選用白光，讓工作時更帶勁。浴室、廚房及洗手間也是以白光照明為上。

3. 過多材質混搭

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採用過多不同材質的組合，很可能產生視覺紛亂雜陳的效果。一般來說，室內裝潢最好選用色彩和諧，紋理也不衝突的設計，以創造自然融合的效果。

4. 空間利用不良

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傢俱選擇不當，容易造成空間擁擠的問題。狹小的空間最好使用多用途的傢俱，它們可以讓生活便利，卻不會占用太多空間。

5. 缺乏置物空間

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為了避免小空間發生大混亂，你可以選用儲物的系統櫃，也可以在牆壁上安裝置物架，或是利用牆邊多餘空間設計出可以擺放物品之處。

6. 裝潢的選擇

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有時把所有面裝潢成同一風格，並不見得是很好的選擇。像照片中只把一面牆壁裝潢出賞心悅目的設計，刻意讓它和其他牆壁不一致，反而凸顯出主人的個性來。

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7. 平庸到乏味

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如果你已厭倦了平庸的格調，那麼該是時候動手做些改造了。你可以先列出一張清單，整理一下你想 DIY 的項目，或許你只需要重新粉刷某些區塊，房子便可煥然一新。

8. 陰沉黑暗的氣氛

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如果你有一座狹長的走廊，儘量別讓它散發出幽暗陰沈的調性來。你可以設計些有助自然採光的大窗戶，讓室外的光線製造出溫暖光明的氣氛來。

9. 有損健康的設計

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空間的氛圍有時會影響到住戶的心境，讓人更消沈不快樂。在設計房間時要特別留意光線的運用。在室內適合的位置裝置照明設備，以適當的角度投射出良好的光線，才能讓家人更健康。

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