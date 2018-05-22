翻新老宿舍: 結合古意與現代感的美麗木質空間

取得新舊之間的平衡是許多為老屋注入新生命的專家們的理念，要如何提供屋主現代生活的舒適以及便利性，同時保留時代的印記，是相當考驗設計功力的一件事情。
這次點子簿的主角離我們並不遠，這間位在中部大學校園內，1950 年代的小平房曾經是簡樸的教師宿舍。當來自築築空間的專家受到屋主的委託時，
年事已高的老房子已荒廢多年，也因此專家與屋主前後花了約一年的時間整合構想，然後克服了執行面的困難。
比起全盤地打掉教師宿舍的原貌，建築師選擇保留原始的結構，以及來自舊時光的門與窗框，然後修復原本的木頭地板再重新鋪設。
最後完工的室內以挑高的木作衍架展現舊建築的古意風華，同時延續了教師宿舍的人文質地。改造後的空間像是兩個時空交錯，新與舊的味道飄散其中，完美的平衡讓人沉浸在這種混搭的魅力之中。
教師宿舍的外觀是 50 年代常見的平房，混凝土搭配瓦礫屋頂，非常有古早味。原有的窗框以及門像是提醒著路過的人們 50 年代的記憶一樣，而門外的木頭露臺則是來自現代的元素。
平房的外觀完全讓人想像不到室內如此寬敞，並且採用挑高的天花板，而木作衍架的設計更是完美地展現了工匠的精美技藝。來自舊時代的木頭地板沒有全部被打掉，反而在重新整修後，讓其再度展現美麗的面貌。
曾經飄散著書香的教師宿舍，即使在改造後，依舊沒有失去原本的風味。大面積的白色牆面書櫃收藏了身為校內教授的屋主的愛書，而米白色的 L 形沙發椅及木頭的咖啡桌，營造出雅緻的氣息。
緊鄰客廳的餐廳採取開放式的設計，而連在這個享用佳餚的區塊，牆面也規劃了充滿現代設計感的書櫃，家中的各個角落皆書香四溢。木頭的餐桌椅給人柔和的觸感以及感受，用餐的時候似乎更能放鬆地品嚐煮夫或是煮婦的好手藝。
往窗邊走，便是別緻的廚房。屋主除了以木頭框架的玻璃拉門巧妙地隔開廚房以及餐廳的空間外，還用圖樣的磁磚以及木頭地板，為兩個空間做出分隔。米色系的廚房上方開了氣窗，讓這個容易積油煙的區域能夠通風良好。專家還特別在窗戶旁擺放了高腳桌椅，讓屋主可以在陽光的沐浴下享用早餐或是下午茶。
改造後的家中各處都是令人感到驚喜的小細節，其中最吸引我們注意的便是有木頭框架的玻璃拉門，這個設計不僅美觀，還可以在維持家中空間感的前提下，區分出不同的生活區塊。除此之外，木頭天花板下的吊燈，以及白色的木頭椅，都是令人想要細細品味的美好細節。
從這個非常有古早味，並且像是畫框一般的窗戶望進去，映入眼簾的是一個可以當作午睡或是閱讀空間的榻榻米區，而在榻榻米區的旁邊則是有現代衛浴設備卻又讓人回想到爺奶的家的質樸浴室。
歷史的印記，不管好壞，都有其存在的意義，如果能讓老房子新舊並存，那才是最完美的改造方式。
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