翻新老宿舍: 結合古意與現代感的美麗木質空間

取得新舊之間的平衡是許多為老屋注入新生命的專家們的理念，要如何提供屋主現代生活的舒適以及便利性，同時保留時代的印記，是相當考驗設計功力的一件事情。

這次點子簿的主角離我們並不遠，這間位在中部大學校園內，1950 年代的小平房曾經是簡樸的教師宿舍。當來自築築空間的專家受到屋主的委託時， 年事已高 的老房子已荒廢多年，也因此專家與屋主前後花了約一年的時間整合構想，然後克服了執行面的困難。

比起全盤地打掉教師宿舍的原貌，建築師選擇保留原始的結構，以及來自舊時光的門與窗框，然後修復原本的木頭地板再重新鋪設。

最後完工的室內以挑高的木作衍架展現舊建築的古意風華，同時延續了教師宿舍的人文質地。改造後的空間像是兩個時空交錯，新與舊的味道飄散其中，完美的平衡讓人沉浸在這種混搭的魅力之中。