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7 個眼見為憑的小空間驚喜收納術

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
책이 가득한 24평 아파트 홈스타일링, homelatte homelatte 客廳
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對於住在小公寓的你來說，是不是常常為了收納空間而頭痛呢? 空間越小，越能激發人的創意。例如今天的點子簿，我們就要介紹由不同專家所設計的，7 個眼見為憑的小空間驚喜收納術。

如果你沒有像偵探一樣，抬頭或是往地下挖掘的話，這些收納的地方絕對神秘到你不會發現它們的存在。

一起來看看這些收納術吧!

1. 天花板下的空間

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto 廚房
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

在天花板下設計如圖中這樣的凹槽，你就可以為小公寓贏得更多的神祕收納空間。

2. 樓梯旁的空間

豊川市 上野の家, 株式会社kotori 株式会社kotori 現代風玄關、走廊與階梯
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

看看這個樓梯，是不是還挺寬敞好走的? 那就可以別浪費樓梯以及牆壁之間的空白處，把它打造成木頭的收納櫃吧! 除了有收納物品的功能外，這樣的設計還能展示你最心愛的收藏，讓走在樓梯上的時間更有樂趣!

3. 地板下的空間

Spiral Cellar with Recessed Trap Door Spiral Cellars 酒窖
Spiral Cellars

Spiral Cellar with Recessed Trap Door

Spiral Cellars
Spiral Cellars
Spiral Cellars

客廳的地板下安裝了一道神祕的門，下面便是一個螺旋狀的樓梯，是非常適合保存紅酒的位置。愛品酒以及藏酒的你，應該會很想要有一個這樣的小酒窖吧?

4. 沙發下的空間

책이 가득한 24평 아파트 홈스타일링, homelatte homelatte 客廳
homelatte

homelatte
homelatte
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誰說沙發只能讓人坐在上面呢? 快動動腦筋，在你的沙發支撐架上挖個凹槽吧! 這樣就多了讓你藏書的空間了。

5. 斜屋頂下的空間

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio 更衣室
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

誰說斜屋頂是一種劣勢呢? 你可以利用這看不到的角落，打造出相應的層架，既美觀又實用。

6. 延伸出來的砧板

'Vivid Classic' Kitchen - bread drawer and pull out shelf homify 廚房
homify

'Vivid Classic' Kitchen – bread drawer and pull out shelf

homify
homify
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原來砧板可以隱藏起來?! 沒錯，這種延伸式的砧板，可以幫你的廚房節省不少空間。趕快請專家幫你打造一個吧!

7. 床邊的書架

Bed Hanging Book Shelf Finoak LTD 嬰兒/兒童房床具與床鋪
Finoak LTD

Bed Hanging Book Shelf

Finoak LTD
Finoak LTD
Finoak LTD

最後要看的是為了小孩子而設計的床邊書架。在木頭的上下舖的木架上，釘上木頭書架，可以擺放最近孩子們想聽的床邊故事書。

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