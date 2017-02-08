對於住在小公寓的你來說，是不是常常為了收納空間而頭痛呢? 空間越小，越能激發人的創意。例如今天的點子簿，我們就要介紹由不同專家所設計的，7 個眼見為憑的小空間驚喜收納術。

如果你沒有像偵探一樣，抬頭或是往地下挖掘的話，這些收納的地方絕對神秘到你不會發現它們的存在。

一起來看看這些收納術吧!