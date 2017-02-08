對於住在小公寓的你來說，是不是常常為了收納空間而頭痛呢? 空間越小，越能激發人的創意。例如今天的點子簿，我們就要介紹由不同專家所設計的，7 個眼見為憑的小空間驚喜收納術。
如果你沒有像偵探一樣，抬頭或是往地下挖掘的話，這些收納的地方絕對神秘到你不會發現它們的存在。
一起來看看這些收納術吧!
在天花板下設計如圖中這樣的凹槽，你就可以為小公寓贏得更多的神祕收納空間。
看看這個樓梯，是不是還挺寬敞好走的? 那就可以別浪費樓梯以及牆壁之間的空白處，把它打造成木頭的收納櫃吧! 除了有收納物品的功能外，這樣的設計還能展示你最心愛的收藏，讓走在樓梯上的時間更有樂趣!
在客廳的地板下安裝了一道神祕的門，下面便是一個螺旋狀的樓梯，是非常適合保存紅酒的位置。愛品酒以及藏酒的你，應該會很想要有一個這樣的小酒窖吧?
誰說斜屋頂是一種劣勢呢? 你可以利用這看不到的角落，打造出相應的層架，既美觀又實用。
原來砧板可以隱藏起來?! 沒錯，這種延伸式的砧板，可以幫你的廚房節省不少空間。趕快請專家幫你打造一個吧!
最後要看的是為了小孩子而設計的床邊書架。在木頭的上下舖的木架上，釘上木頭書架，可以擺放最近孩子們想聽的床邊故事書。
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