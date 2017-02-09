呼喚光與微風：一間明亮的鄉間木質住宅

不言而喻，一個擁有微風、溫暖的光線且舒適的家是所有人的夢想。今天的點子簿所要介紹的這間兩層樓的木質住宅，是由日本的專家所細心規劃的作品。房子的牆面上開了多扇窗，還有大落地窗以及露臺，讓屋主不管是在室內或是室外，都能盡情地感受微風以及陽光的滋潤。

除此之外，專家採用了高品質的木頭，讓房內飄散著來自自然的香氣。在這樣寬敞且通風良好的家中，一定可以放鬆地過上愜意的鄉間生活。

讓我們一同看看更多房子的細節：