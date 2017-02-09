呼喚光與微風：一間明亮的鄉間木質住宅

不言而喻，一個擁有微風、溫暖的光線且舒適的家是所有人的夢想。今天的點子簿所要介紹的這間兩層樓的木質住宅，是由日本的專家所細心規劃的作品。房子的牆面上開了多扇窗，還有大落地窗以及露臺，讓屋主不管是在室內或是室外，都能盡情地感受微風以及陽光的滋潤。
除此之外，專家採用了高品質的木頭，讓房內飄散著來自自然的香氣。在這樣寬敞且通風良好的家中，一定可以放鬆地過上愜意的鄉間生活。
讓我們一同看看更多房子的細節：
一樓的部分以混凝土作為主結構，因此更為堅固。大門以及二樓則主要以木頭為主，因此房子的外觀讓人感受到柔和的個性。長方形的形狀是這個家的特徵，而被綠意環繞也是最為幸福的事情。
木頭作為框架的玻璃門讓入口更有開放感，而混凝土的地板則帶給人整潔的感覺，上了一個階梯後，就是主要的起居空間。專家利用階梯以及地板的顏色，區分入口以及生活空間，是非常聰明的做法。而入口處還可以當作擺放腳踏車的區域，非常實用。
走進家中，挑高的木頭天花板讓人感到十分開闊，毫無窒息感。木頭的地板加上白色的牆面，柔和的氣息讓人立刻卸下心房。大面積的落地窗連結了室內以及戶外露臺的區域，不管是在戶外或是室內，都可以盡情地享受外面的綠意。
餐廳的旁邊是半開放式的廚房，對於喜歡有點隱私感的家中大廚來說，是非常貼心的設計。而作為分隔的白色馬賽克瓷磚，則帶來可愛的氣息。流理檯上方的木頭長檯則可以讓大廚把做好的料裡擺放在上面。