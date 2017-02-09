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16 個可以棲身在你家各個角落的小花園

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca 庭院
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住在城市中的現代人光是要在家中贏得更多的收納空間就已十分不容易，更別談要擁有一個真正的花園了。今天的點子簿帶你參觀 16 個可以棲身在你家各個角落的小花園，專家們利用小碎石或是鵝卵石，或者只是利用美麗的盆栽，就輕鬆地打造出美麗的小花園。

雖然說這 16 個小花園有些的面積不是那麼小，但是你可以擷取其中的設計概念，然後縮小花園的面積。現在就趕快讓我們一起欣賞這 16 個小花園！

1. 地板間的綠意

Courtyard Ansari Architects 庭院
Ansari Architects

Courtyard

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

你的家中有個區塊鋪上了磁磚地板嗎？那不如發揮你的創意，將其中幾個磁磚挖空，放上小石子以及植物，就是非常與眾不同的小花園。

2. 利用碎石

Diseño de Jardín y Andador Padilla, Arqca Arqca 庭院
Arqca

Arqca
Arqca
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利用碎石打造出與草坪的對比，然後在裡面種些植物，小巧可愛的樣子十分討人喜愛。

3. 簡約風格

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca 庭院
Arqca

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這個小花園十分簡約，選擇的植物種類也讓人感到十分清爽。

4. 靠近牆面的花園

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca 庭院
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不要放過牆角的位置，規劃出一個圓弧狀的小盆栽，種上最心愛的植物，簡單又有風格。

5. 重點植物

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Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
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這個家中的小角落種上了各類的植物，而充滿熱帶風情的棕欖樹則是引人注目的焦點。

6. 光滑的石頭

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
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利用圓形以及不規則的石頭，為你家中的花園帶來不一樣的視覺感受。

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7. 竹子

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Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
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不規則的竹子可以成為美麗的裝飾品，襯托美好的綠意。

8. 方格花圃

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BAIRES GREEN MUEBLES

BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES
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一格一格的木頭花圃讓畫面看起來更整齊，而如果你家裡面積小，只要擺放一兩個木頭花圃即可。

9. 同類型的植物

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta 庭院
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

如果你不想要讓家中的花園過於雜亂，那麼可以選擇 2-3 種同類型的植物擺放。

10. 白色的牆面

homify 庭院
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這個小花園以白色為背景，因此看起來非常簡潔有力，並更能襯托出植物的線條之美。

11. 木板步道

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Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

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Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
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小碎石上鋪上了木板的步道，旁邊再栽種植物，略有禪風。

12. 分隔的植物

​London Kitchen Garden - Small Garden Design by LS+L homify 庭院 木頭 Multicolored kitchen garden,Potager,Town garden,Small garden
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​London Kitchen Garden – Small Garden Design by LS+L

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利用木板做成分隔箱，讓植物們一一地擺放好。

13. 植物牆

Varanda Higienópolis , HZ Paisagismo HZ Paisagismo 庭院
HZ Paisagismo

HZ Paisagismo
HZ Paisagismo
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垂直的植物牆幾乎不會佔用任何空間，並且讓室內充滿綠意。

14. 簡單的三角形花園

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
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利用三角形的角落，打造出一個簡單的花園。

15. 門外的空間

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Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
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在門外以石頭框出一個小植物區，氣氛立刻不一樣。

16. 禪風

Feng Shui en una vivienda de Premià de Dalt, Feng Shui Cristina Jové Feng Shui Cristina Jové 庭院
Feng Shui Cristina Jové

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Feng Shui Cristina Jové
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在石頭上擺放有東方味的藝術雕像，就能夠立刻打造出禪風。

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