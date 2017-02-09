住在城市中的現代人光是要在家中贏得更多的收納空間就已十分不容易，更別談要擁有一個真正的花園了。今天的點子簿帶你參觀 16 個可以棲身在你家各個角落的小花園，專家們利用小碎石或是鵝卵石，或者只是利用美麗的盆栽，就輕鬆地打造出美麗的小花園。

雖然說這 16 個小花園有些的面積不是那麼小，但是你可以擷取其中的設計概念，然後縮小花園的面積。現在就趕快讓我們一起欣賞這 16 個小花園！