住在城市中的現代人光是要在家中贏得更多的收納空間就已十分不容易，更別談要擁有一個真正的花園了。今天的點子簿帶你參觀 16 個可以棲身在你家各個角落的小花園，專家們利用小碎石或是鵝卵石，或者只是利用美麗的盆栽，就輕鬆地打造出美麗的小花園。
雖然說這 16 個小花園有些的面積不是那麼小，但是你可以擷取其中的設計概念，然後縮小花園的面積。現在就趕快讓我們一起欣賞這 16 個小花園！
你的家中有個區塊鋪上了磁磚地板嗎？那不如發揮你的創意，將其中幾個磁磚挖空，放上小石子以及植物，就是非常與眾不同的小花園。
這個家中的小角落種上了各類的植物，而充滿熱帶風情的棕欖樹則是引人注目的焦點。
利用圓形以及不規則的石頭，為你家中的花園帶來不一樣的視覺感受。
不規則的竹子可以成為美麗的裝飾品，襯托美好的綠意。
一格一格的木頭花圃讓畫面看起來更整齊，而如果你家裡面積小，只要擺放一兩個木頭花圃即可。
如果你不想要讓家中的花園過於雜亂，那麼可以選擇 2-3 種同類型的植物擺放。
小碎石上鋪上了木板的步道，旁邊再栽種植物，略有禪風。
垂直的植物牆幾乎不會佔用任何空間，並且讓室內充滿綠意。
利用三角形的角落，打造出一個簡單的花園。
在門外以石頭框出一個小植物區，氣氛立刻不一樣。
在石頭上擺放有東方味的藝術雕像，就能夠立刻打造出禪風。