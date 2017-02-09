34.38 坪的窩：一間低成本、適合家庭居住的鄉間住宅

當你有機會可以親手規劃屬於自己的獨棟住宅時，你會希望它有什麼樣的外觀以及內在呢？對於還沒有頭緒的你，今天我們要介紹一間 34.38 坪的窩，這間獨棟的鄉間住宅是由波蘭的專家所打造的組合屋，因此造價僅約台幣 263 萬，而外型傳統的它，內在則是兼具時尚的魅力，以及溫馨的風格。
跟著我們一起出發到波蘭，欣賞這間既具功能性，又讓人住得舒適的家庭住宅。
這個建築有兩個樓層，黑褐色磚瓦的山形屋頂搭配上土色的建築體，讓人聯想到大地的顏色。特別顯眼的是位在二樓的小陽台，有著木頭柵欄的設計，讓房子的造型帶了一絲可愛的味道，而具維多利亞時代特色的木樑和門口的白色裝飾柱則為這個家帶來傳統的古典味道。
現在讓我們走進這個家吧！白色以及米白色讓人感受到別緻的氣息，而開放式的設計則讓家中維持寬敞的空間感。在客廳以及餐廳的中間，你可以看到一個現代化的壁爐，這個設備是為家中帶來溫暖，並且更加舒適的重要角色。由於牆面的顏色走中性色系，因此專家選擇了深色系的沙發以及餐椅，讓整體的畫面更有對比感。
廚房以及餐廳連結在一起，以木頭為主要素材的廚房給人一種自然的感受，而流理檯上方的窗戶則確保廚房的通風以及採光良好。選用偏深色系的木頭餐桌，以及收納層架，則讓人感受到不一樣的木頭質感。
在山形屋頂下的臥室有一種夢幻的感覺，四扇天窗加上一扇窗則讓臥室洋溢著充足的自然光。白色的天花板搭配上黃綠色的牆面，顯得有朝氣且風格獨具。木頭製的床以及木頭的窗框，再次讓人感受到自然的觸感，非常能夠讓人放鬆。
二樓規劃了一間主臥室以及兩間小臥室，還有一間衛浴，是四人家庭的完美住宅。