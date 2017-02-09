34.38 坪的窩：一間低成本、適合家庭居住的鄉間住宅

當你有機會可以親手規劃屬於自己的獨棟住宅時，你會希望它有什麼樣的外觀以及內在呢？對於還沒有頭緒的你，今天我們要介紹一間 34.38 坪的窩，這間獨棟的鄉間住宅是由波蘭的專家所打造的組合屋，因此造價僅約台幣 263 萬，而外型傳統的它，內在則是兼具時尚的魅力，以及溫馨的風格。

跟著我們一起出發到波蘭，欣賞這間既具功能性，又讓人住得舒適的家庭住宅。