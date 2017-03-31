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8 間讓你愛上鄉間生活的絕美田園風房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Residência JA, L2 Arquitetura L2 Arquitetura 房子
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散發濃厚質樸感，可以讓人感受到自然氣息的田園風有不少的擁護者。不管你對田園風的了解有多深，這本點子簿將要帶你進一步欣賞田園風的美房。我們為大家整理了 8 間會讓你深深愛上鄉間生活的田園風美房，這些房子每間都各有其魅力以及特色，更可以看出來不同專家對於田園風格的詮釋方式。

趕快跟著我們的腳步，一起欣賞這 8 間讓你愛上鄉間生活的田園風美房吧!

1. 橘紅色的家

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專家以數個磚頭鋪成的臺階，劃分出戶外以及室內的空間，而房子的外牆則是美麗的橘紅色，在藍天以及綠意中顯得更加出眾。

2. 黃色的家

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黃色的外牆讓這間房子像是綠意中的太陽一樣，照射著四周。外牆的下方以及側面則鋪上了不同色階的石材，因此房子有不同的層次感，也加深了質樸的個性。

3. 面水的房子

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte 房子 石器 Orange
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

這間氣派的田園風住宅不僅四周有許多樹木環繞著，它還可以俯瞰湖水，可以說是擁有絕佳的地理條件。而當你走到屋子內後，你更會因為專家大膽使用紅色等難以駕馭的顏色而感到驚嘆不已。

點此看更多細節: 聖保羅仲夏日：被樹木環繞的橙色別墅

4. 雄偉的田園風住宅

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores 房子
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

兩層樓高的住家看起來非常雄偉，而一樓有延伸出來的屋頂遮蓋的露臺非常寬敞，是可以在此用餐以及舉辦烤肉派對的絕佳場所。

5. 斜屋頂的家

Casa da Serra, Duo Arquitetura Duo Arquitetura 房子 實木
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

傾斜的屋頂是這間房子最大的特色，而牆面所使用的不規則狀的石頭則是田園風必備的元素。戶外的木頭甲板露臺區則是讓屋主以及訪客可以盡情欣賞絕佳景致的區塊。

6. 平房

Residência JA, L2 Arquitetura L2 Arquitetura 房子
L2 Arquitetura

L2 Arquitetura
L2 Arquitetura
L2 Arquitetura

山形屋頂的平房給人一種踏實感，而房屋的正中間則是米色系的大石柱，讓這間田園風的房子一點也不平凡。

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7. 美麗的屋瓦

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美麗的屋瓦讓我們感受到濃厚的度假氣息，而這間田園風住宅的最大特色就是其大片的玻璃落地窗。

8. 石頭牆面

Casa Clásica en Segovia, Canexel Canexel 度假別墅
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

石頭是一種非常堅固的建材，使用在房子上的時候，也能賦予房子不一樣的個性。當你走進這個家中的時候，其別緻的鄉村風佈置讓人感到非常溫馨放鬆。

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