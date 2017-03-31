8 間讓你愛上鄉間生活的絕美田園風房子

散發濃厚質樸感，可以讓人感受到自然氣息的田園風有不少的擁護者。不管你對田園風的了解有多深，這本點子簿將要帶你進一步欣賞田園風的美房。我們為大家整理了 8 間會讓你深深愛上鄉間生活的田園風美房，這些房子每間都各有其魅力以及特色，更可以看出來不同專家對於田園風格的詮釋方式。

趕快跟著我們的腳步，一起欣賞這 8 間讓你愛上鄉間生活的田園風美房吧!