12 個台灣人在佈置小空間的時候所犯的錯

你還在怨天尤人，將你雜亂且不美觀的房間歸咎到太小的空間上嗎？不是我們想要拆穿你，但是老實說，房間的面積絕對不是造成你房間不美觀的主因。我們經常在佈置小空間的時候，會犯了一些致命的錯誤，導致空間感大幅度降低，而且也讓房間風格盡失。今天我們整理了 12 個台灣人在佈置小空間的時候所犯的錯誤，如果你想要讓你的小房間變得美麗又整齊，沒問題！跟著我們一起檢視這些錯誤，然後訂正它們，這樣你也能擁有一間邀請朋友來玩也不會沒面子的好居所！
沒錯，空間小的話，千萬就不要用牆面隔出生活空間，但這不代表你的生活區域就可以混雜在一起。如果說你吃飯的地方就緊鄰你的床，想必不管是吃飯或是睡覺的品質應該都不會好吧？
當你的生活空間小的時候，那麼可別忘記善加利用你的牆面啊！
你可以在牆面打造一個複合式的傢俱，增加你的收納以及生活空間。
哎呀呀！你的房間該不會燈泡少一個，或是燈光太暗或是太過於刺眼吧？
燈光是可以影響你的房間的氣氛的致命關鍵，甚至也會影響空間感，因此你千萬不要輕忽照明的設計。選擇適中的黃光，可以讓你的室內空間更有氛圍。
不僅是抬頭看，你可別忽略了床下的空間。只要將你的床的高度稍微抬高，你就可以享有更多的收納空間。
厚實的牆會讓空間變得非常狹小，然而如果沒有適時地隔間，當你有訪客造訪的時候，所有的私密物品都會被看得一清二楚。
為了保有空間感，你可以選擇輕薄的窗簾，這是非常低成本且聰明的隔間方式。
如果你的房間風格過於雜亂，你的房間會顯得更加狹小。
我們建議你，要是你住的地方面積已經非常有限，那就走簡約的裝潢路線吧！這樣你的房間不會感覺更加狹窄。
要增加空間感的話，明亮度是非常重要的。
除了自然光以及照明的設備外，色系的選擇非常重要。趕快甩開灰暗的色系，選用明亮的顏色，白色雖然是最安全的顏色，但也是可以讓你的房間保持空間感的方式。
看看這張圖吧！原來你的床只要抬高，床下就會多了這麼多的收納空間。而以收納格打造而成的小階梯，非常實用又美觀。
當然，雙人床睡起來一定比單人床來的舒服許多，但是當你的房間太小的時候，你還選擇過大的傢俱，那真的是太不自量力了。
如果你選擇符合你的房間大小的傢俱，那麼你的生活空間會感覺寬敞許多！
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