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12 個台灣人在佈置小空間的時候所犯的錯

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa 客廳
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你還在怨天尤人，將你雜亂且不美觀的房間歸咎到太小的空間上嗎？不是我們想要拆穿你，但是老實說，房間的面積絕對不是造成你房間不美觀的主因。我們經常在佈置小空間的時候，會犯了一些致命的錯誤，導致空間感大幅度降低，而且也讓房間風格盡失。今天我們整理了 12 個台灣人在佈置小空間的時候所犯的錯誤，如果你想要讓你的小房間變得美麗又整齊，沒問題！跟著我們一起檢視這些錯誤，然後訂正它們，這樣你也能擁有一間邀請朋友來玩也不會沒面子的好居所！

1. 沒有分出不同的生活空間

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa 客廳
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

沒錯，空間小的話，千萬就不要用牆面隔出生活空間，但這不代表你的生活區域就可以混雜在一起。如果說你吃飯的地方就緊鄰你的床，想必不管是吃飯或是睡覺的品質應該都不會好吧？

2. 忘記善用牆面

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture 嬰兒房/兒童房
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
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當你的生活空間小的時候，那麼可別忘記善加利用你的牆面啊！

你可以在牆面打造一個複合式的傢俱，增加你的收納以及生活空間。

3. NG 的照明

Living room Polygon arch&des 客廳
Polygon arch&amp;des

Living room

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
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哎呀呀！你的房間該不會燈泡少一個，或是燈光太暗或是太過於刺眼吧？


俐落節能的現代光源

系統床頭櫃，書櫃，書桌 木博士團隊/動念室內設計制作 臥室 系統書桌,系統吊櫃
木博士團隊/動念室內設計制作

系統床頭櫃，書櫃，書桌

木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作
木博士團隊/動念室內設計制作

燈光是可以影響你的房間的氣氛的致命關鍵，甚至也會影響空間感，因此你千萬不要輕忽照明的設計。選擇適中的黃光，可以讓你的室內空間更有氛圍。

4. 忘記往高處爬

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto 房子
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

也許你只注意到你房間的橫面，但是卻忘了抬頭看看你的天花板？只要你的房間高度夠高，你就可以請專家為你打造一個小夾層，作為睡覺的區域。這樣一來，你就可以增加地面的收納或是生活空間

5. 缺乏尋找替代方案的勇氣

homify
homify

homify
homify
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空間太小，沒地方放電視？

你其實可以學圖中的做法，利用局部的電視牆，巧妙地劃分出室內的生活區域，可謂是一石二鳥。

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6. 沒有找尋更多的收納空間

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects 臥室
IK-architects

IK-architects
IK-architects
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不僅是抬頭看，你可別忽略了床下的空間。只要將你的床的高度稍微抬高，你就可以享有更多的收納空間。

7. 沒有隱私的空間

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages 客廳
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

厚實的牆會讓空間變得非常狹小，然而如果沒有適時地隔間，當你有訪客造訪的時候，所有的私密物品都會被看得一清二楚。


運用家具或軟裝打造輕隔間

小空間的低預算整理術，巧妙的隔間簾示範｜遮光布簾．捲簾 空間構成：Atelier Boter 拾五設計 MSBT 幔室布緹 客廳 塑木複合材料 Grey 居家設計,,居家空間,,小坪數,,小空間設計,,隔間簾,,隔間窗簾,,居家窗簾,,居家安全
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小空間的低預算整理術，巧妙的隔間簾示範｜遮光布簾．捲簾 空間構成：Atelier Boter 拾五設計

MSBT 幔室布緹
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為了保有空間感，你可以選擇輕薄的窗簾，這是非常低成本且聰明的隔間方式。

8. 結合太多風格

Edifício na Av. 24 de Julho - Lisboa, VÃO - Arquitectos Associados, Lda. VÃO - Arquitectos Associados, Lda. 客廳 實木
VÃO – Arquitectos Associados, Lda.

VÃO - Arquitectos Associados, Lda.
VÃO – Arquitectos Associados, Lda.
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如果你的房間風格過於雜亂，你的房間會顯得更加狹小。

我們建議你，要是你住的地方面積已經非常有限，那就走簡約的裝潢路線吧！這樣你的房間不會感覺更加狹窄。

9. 色系太灰暗

homify 客廳
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要增加空間感的話，明亮度是非常重要的。

除了自然光以及照明的設備外，色系的選擇非常重要。趕快甩開灰暗的色系，選用明亮的顏色，白色雖然是最安全的顏色，但也是可以讓你的房間保持空間感的方式。

10. 沒有善用高度

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看看這張圖吧！原來你的床只要抬高，床下就會多了這麼多的收納空間。而以收納格打造而成的小階梯，非常實用又美觀。

11. 沒有使用家中的角落

homify 現代風玄關、走廊與階梯
homify

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例如，你的樓梯下明明就有那麼大的留白處，為什麼不好好利用它呢？

不管是放個收納櫃或是植物，千萬別輕易忽略這些家中的角落啊！

12. 傢俱過大

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Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
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當然，雙人床睡起來一定比單人床來的舒服許多，但是當你的房間太小的時候，你還選擇過大的傢俱，那真的是太不自量力了。

如果你選擇符合你的房間大小的傢俱，那麼你的生活空間會感覺寬敞許多！


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