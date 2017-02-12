造價 31 萬！泰國的美麗鄉間住宅

如果你覺得台幣 31 萬沒辦法買一間美麗又有質感的房子的話，那麼今天你一定要跟著我們的腳步，前往泰國欣賞一間美麗的鄉間住宅。這間鄉間住宅的主要建材為石磚以及混凝土，白色的建築體加上明亮的藍色，以及有著鮮艷屋瓦的傾斜屋頂，簡單卻又不失泰國的熱力。

如果說你也想要打造一間具有泰式魅力，或是熱帶風情的住宅，那就跟我們一起看更多細節吧！