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造價 31 萬！泰國的美麗鄉間住宅

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如果你覺得台幣 31 萬沒辦法買一間美麗又有質感的房子的話，那麼今天你一定要跟著我們的腳步，前往泰國欣賞一間美麗的鄉間住宅。這間鄉間住宅的主要建材為石磚以及混凝土，白色的建築體加上明亮的藍色，以及有著鮮艷屋瓦的傾斜屋頂，簡單卻又不失泰國的熱力。

如果說你也想要打造一間具有泰式魅力，或是熱帶風情的住宅，那就跟我們一起看更多細節吧！

即將完工的樣貌

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由於泰國的天氣十分多雨潮濕，因此幾乎每個屋主都很在意房屋是否有遮雨以及遮陽處。

專家利用了一上一下的屋頂設計，讓雨水可以排放而下，而這樣的設計除了實用，也非常美觀。

打造結構

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讓時間倒轉，我們可以看到這個家的結構非常簡單，而開放式的屋簷則可以讓室內更為涼爽。

強調耐用性，專家採用了水泥和磚砌塊作為主要的結構。 這種耐用的素材以及結構，能讓屋主一家人在此生活上好幾十年。

施工中

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現在可以看到牆面已經快要完工，也能看出來專家所規劃的門也即窗戶。

下垂的屋頂還沒有蓋好，而這將是讓雨水傾瀉而下的重要結構。

油漆

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現在你看到的是工匠們正在為牆面塗上美麗的顏色，這些鮮豔的顏色傳達了泰式的熱力。

快要完工了

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正如你這張圖片中看到的，屋頂的下側已經被密封完工，現在包層的一半是漆成白色的。

深藍色的瓷磚構成美麗的屋頂，與淡色系的屋身形成美好的對比。

乾淨的配色

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設計師為室內選擇了白色作為主色調，讓室內感覺簡潔明亮。 

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完工的樣貌

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這就是完工後的樣貌，白色的牆面的框線塗抹上了天藍色，讓人聯想到藍天白雲的樣貌。

寬敞的遮陽棚下是露臺區，除了可以停車外，也可以當作倉庫使用。

愜意的空間

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雖然說泰國天氣炙熱，但人們還是十分享受在戶外的時光，因此這樣子寬敞的戶外空間，就是最完美的地方。

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