278 萬台幣完工！49.27 坪的明亮系時尚鄉間住宅

今天要介紹的時尚組合屋是由來自波蘭的專家們為了有小孩的家庭所精心打造的溫馨居所。為了方便有車一族的家長，這間房子含有車庫，而寬敞的庭院以及陽台則滿足了喜歡戶外活動的一家人。
在這間 49.27 坪的空間中，你會發現它洋溢著充足的自然光，而時尚的裝潢則讓人忘記身在鄉間。這樣美好的兩層樓住宅，你應該會覺得勢必是非常昂貴吧？由於專家是組合屋達人，因此這間美麗的組合屋以 278 萬台幣便完工了！
一起來看看更多細節！
首先先讓我們看看這個家的門面吧！那大器的樣貌一看就氣勢非凡，雖然說專家賦予了它傳統的灰色屋頂，但是搭配了挑高的玻璃窗以及美麗的木材以及石材，房子的外觀帶有現代的高貴感。大門的左手邊是家中的車庫，對於接送子女的家長來說十分方便。
讓我們繞到房子的後頭，木頭的百葉窗看起來十分有美感，而搭配上大面積的玻璃窗後，顯現出不同建材的美麗。冷與暖的搭配更是十分完美！打開玻璃落地窗後，就可以走到別緻的小露臺，享受戶外的時光。
客廳緊臨著餐廳，餐廳則面對著大片的落地窗，室內十分明亮。客廳中間以石材包圍著的壁爐讓整個空間的質感提升，並且在冬日提供家人溫暖。不同樣式的傢俱混搭在一塊，不僅不會突兀，反而營造出別緻的質感。
以木頭為主的廚房有著強烈的對比色，在視覺上讓人感到非常震撼。
水槽的上方是長方形的窗戶，不僅可以讓料理的人一邊看著外頭的綠意煮菜，還能讓廚房這個空間洋溢自然光。在這樣優雅的地方炊煮料理，應該心情一點也暴躁不起來吧？
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