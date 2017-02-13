278 萬台幣完工！49.27 坪的明亮系時尚鄉間住宅

今天要介紹的時尚組合屋是由來自波蘭的專家們為了有小孩的家庭所精心打造的溫馨居所。為了方便有車一族的家長，這間房子含有車庫，而寬敞的庭院以及陽台則滿足了喜歡戶外活動的一家人。

在這間 49.27 坪的空間中，你會發現它洋溢著充足的自然光，而時尚的裝潢則讓人忘記身在鄉間。這樣美好的兩層樓住宅，你應該會覺得勢必是非常昂貴吧？由於專家是組合屋達人，因此這間美麗的組合屋以 278 萬台幣便完工了！

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