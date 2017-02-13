展現木材之美：吐露自然氣息的黑色獨棟住家

木頭是最深受日本居民喜愛，也最常使用的建材。木頭除了可以帶給人來自自然的氣息，還能讓家裡的氛圍更加溫馨舒適。由於木頭有這樣討人喜愛的優點，不管在什麼國家，很多人都會夢想有一間木質系的房子。

如果你也是木頭控的話，我們今天所有介紹的這間黑色獨棟住家將會為你展現木質系住家的美。而由於專家以混凝土搭配木頭，因此房子的結構十分堅固，卻又能讓人感受到木頭的美麗與柔和感。

現在就讓我們一起來看看這間房子的各個細節吧！