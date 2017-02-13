展現木材之美：吐露自然氣息的黑色獨棟住家

木頭是最深受日本居民喜愛，也最常使用的建材。木頭除了可以帶給人來自自然的氣息，還能讓家裡的氛圍更加溫馨舒適。由於木頭有這樣討人喜愛的優點，不管在什麼國家，很多人都會夢想有一間木質系的房子。
如果你也是木頭控的話，我們今天所有介紹的這間黑色獨棟住家將會為你展現木質系住家的美。而由於專家以混凝土搭配木頭，因此房子的結構十分堅固，卻又能讓人感受到木頭的美麗與柔和感。
現在就讓我們一起來看看這間房子的各個細節吧！
這間房子的外觀絕對不同凡響。黑色的混凝土牆面搭配上柔和的木頭色，那好親近的形象顛覆了一般人對於黑色的印象。對於想要嘗試大膽色系的人來說，這是非常值得效法的案例。
這間房子的外頭規劃了比地面高一階的小小木頭露臺，而庭院的簡單造景也散發日系的美。抬頭一看，專家利用橫向的木板，搭起既美觀又實用的柵欄，讓住在二樓的人能享有足夠的隱私。
大門位在的位置十分隱密，而美麗的木頭百葉門以及外頭的木頭樑柱則像是藝術品一樣，讓人感受到工匠的美好技藝。山形的屋頂是傳統的印記，讓人想要好好地細細品味這樣子的結構。
一進到起居空間，我們立刻像是置身在森林一樣，那被木頭擁抱的感覺，讓人立刻卸下了身心所有的重擔。不論是地板、天花板的樑柱、樓梯、收納櫃或是餐桌椅，專家將木頭使用地淋漓盡致。
木頭有許多的優點，使用在家中不僅可以吸噪音，還十分有靈活性，可以搭配任何的風格。例如與榻榻米墊結合，立刻散發濃厚的日式風情。除此之外，木頭可以給人質樸感，又可以再搭配其他家飾品或傢俱時，展現出高貴感，可以說是非常百搭。
房子的二樓天花板有安置了吊扇，而牆面的數扇氣窗，也確保二樓的通風及採光良好。木頭的原色以及白色的混凝土牆面則搭配地天衣無縫，讓人覺得十分清爽。
專家在二樓的小角落設計了書房，在此的設計燈具讓整個空間溫馨卻又不失現代感。坐在這個書桌看書，還可以望向窗外的景色，是非常療癒的空間。
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