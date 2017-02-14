白色系的木屋：一間有寬敞前露臺的鄉下好房子

白色，是最為純淨的顏色，也是能讓我們的心靈感到最為沈澱以及平和的色系。
對於喜歡白色系的你來說，今天我們將要為你介紹一間白色的木屋。這間白色的木屋有著傳統的山形屋頂，除了室內的主建築體外，前頭還規劃了一個有山形屋頂作為遮蓋物的戶外空間。強調讓屋主能夠享受在鄉下的好日子，專家規劃了大片的前露臺，讓居住的人隨時都可以欣賞到外頭的景緻。
這間白色的木屋不僅外表讓人感到驚艷，裡頭的裝潢也非常有美式工業風的情調，是非常適合喜歡過著質樸外加時尚生活的你的好房子。
話不多說，趕快一起來瞧瞧！
上了灰色的階梯後，迎面而來的是大門以及寬敞的戶外空間。有著門廊的這個家利用了寬敞的木頭甲板，讓屋主可以享受在戶外的時光。選用白色的木屋不僅沒有過於單調，還因為專家搭配了不同色系的窗框，顯得更有風格。
這樣充滿悠閒異國感的外觀，真的讓我們一眼就為之傾倒。好想趕快進去屋內看看裡面的樣貌！
在踏進房子裡面之前，先讓我們在門廊逗留一下吧！
利用門廊的空間，專家鋪上木頭甲板，並在上面擺放了沙發座椅以及茶几，打造出一個戶外的小客廳。想像在此一起與親朋好友閒話家常，有多麼地愜意輕鬆啊！
走進家中，哇！果真沒有讓我們失望！首先，那挑高的天花板讓室內的空間感十足，天花板上垂掛的吊燈造型非常獨特，讓人想要仔細品味。簡單的沙發配上不同色調以及圖紋的抱枕，營造出悠閒的氣息。
喔～我們最愛的空間絕對是這個可以讓你小歇片刻的休息區。
白色的臥舖床組非常有鄉村風情，而漆上天藍色牆面則讓人聯想到外頭的天空，而白色的牆面則能讓人好好靜下心來，享受與自己對話或是純粹休息的好時光。
斜屋頂下的臥室十分不簡單，窗框漆上了黃色，牆面則是米色系，搭配上圖樣的地毯以及紅色的座椅，獨特的樣貌讓人感受到屋主以及專家的好品味。
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