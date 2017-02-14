你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

白色系的木屋：一間有寬敞前露臺的鄉下好房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
house-05, dwarf dwarf 遊艇與噴射機
Loading admin actions …

白色，是最為純淨的顏色，也是能讓我們的心靈感到最為沈澱以及平和的色系。

對於喜歡白色系的你來說，今天我們將要為你介紹一間白色的木屋。這間白色的木屋有著傳統的山形屋頂，除了室內的主建築體外，前頭還規劃了一個有山形屋頂作為遮蓋物的戶外空間。強調讓屋主能夠享受在鄉下的好日子，專家規劃了大片的前露臺，讓居住的人隨時都可以欣賞到外頭的景緻。

這間白色的木屋不僅外表讓人感到驚艷，裡頭的裝潢也非常有美式工業風的情調，是非常適合喜歡過著質樸外加時尚生活的你的好房子。

話不多說，趕快一起來瞧瞧！

外觀

house-05, dwarf dwarf 房子
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

上了灰色的階梯後，迎面而來的是大門以及寬敞的戶外空間。有著門廊的這個家利用了寬敞的木頭甲板，讓屋主可以享受在戶外的時光。選用白色的木屋不僅沒有過於單調，還因為專家搭配了不同色系的窗框，顯得更有風格。

這樣充滿悠閒異國感的外觀，真的讓我們一眼就為之傾倒。好想趕快進去屋內看看裡面的樣貌！

門廊

house-05, dwarf dwarf 露臺
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

在踏進房子裡面之前，先讓我們在門廊逗留一下吧！

利用門廊的空間，專家鋪上木頭甲板，並在上面擺放了沙發座椅以及茶几，打造出一個戶外的小客廳。想像在此一起與親朋好友閒話家常，有多麼地愜意輕鬆啊！

室內空間

house-05, dwarf dwarf 客廳
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

走進家中，哇！果真沒有讓我們失望！首先，那挑高的天花板讓室內的空間感十足，天花板上垂掛的吊燈造型非常獨特，讓人想要仔細品味。簡單的沙發配上不同色調以及圖紋的抱枕，營造出悠閒的氣息。

餐廳

house-05, dwarf dwarf 餐廳
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

不銹鋼的廚房旁邊是木頭系的餐廳。開放式的設計讓空間更為寬敞，而專家更利用不同的工業風飾品，讓整體感更有味道。

廚房

homify 廚房
homify

homify
homify
homify

從這個角度我們可以發現廚房真的暗藏玄機。先看看這不銹鋼面的流理檯下方是箭頭紋路的木頭，而旁邊的牆面則鋪上深藍色瓷磚，搭配了精巧的燈具，簡直就像是咖啡廳裡面的廚房啊！

浴室

house-05, dwarf dwarf 浴室
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

浴室洗手台的牆面上貼上了不同圖樣的磁磚，在燈具的照射下更顯美麗。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

小歇區

house-05, dwarf dwarf 視聽室
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

喔～我們最愛的空間絕對是這個可以讓你小歇片刻的休息區。

白色的臥舖床組非常有鄉村風情，而漆上天藍色牆面則讓人聯想到外頭的天空，而白色的牆面則能讓人好好靜下心來，享受與自己對話或是純粹休息的好時光。

臥室

house-05, dwarf dwarf 臥室
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

斜屋頂下的臥室十分不簡單，窗框漆上了黃色，牆面則是米色系，搭配上圖樣的地毯以及紅色的座椅，獨特的樣貌讓人感受到屋主以及專家的好品味。

延伸閱讀：

9 間讓你有選擇困難症的美麗木屋

30 張會讓你情不自禁愛上田園風的圖片
喜歡這間木屋嗎？歡迎留言！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了