白色系的木屋：一間有寬敞前露臺的鄉下好房子

白色，是最為純淨的顏色，也是能讓我們的心靈感到最為沈澱以及平和的色系。

對於喜歡白色系的你來說，今天我們將要為你介紹一間白色的木屋。這間白色的木屋有著傳統的山形屋頂，除了室內的主建築體外，前頭還規劃了一個有山形屋頂作為遮蓋物的戶外空間。強調讓屋主能夠享受在鄉下的好日子，專家規劃了大片的前露臺，讓居住的人隨時都可以欣賞到外頭的景緻。

這間白色的木屋不僅外表讓人感到驚艷，裡頭的裝潢也非常有美式工業風的情調，是非常適合喜歡過著質樸外加時尚生活的你的好房子。

話不多說，趕快一起來瞧瞧！