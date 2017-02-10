你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

全家一起下鄉! 現代與質樸感兼具的兩層樓鄉間住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Loading admin actions …

如果你已經厭倦了傳統房子的白配灰的色系，今天我們所要介紹的鄉間住宅絕對能讓你眼睛一亮。這間位在鄉下的兩層樓住宅的外觀是以奶油色為主，另外混搭了木頭以及紅磚，以及黑色的框線，因此不管近看遠看都充滿驚喜。

專家將現代的元素融合質樸的素材，讓這間房子有兩種味道。一進到屋內後，明亮的光線以及寬敞的空間感，更是讓全家人都能夠愉悅地在此生活。

你也正打算幫你的家人在鄉下打造一間溫暖的小窩嗎? 那麼趕快跟我們一起看更多細節，幫你未來的家找到更多靈感。

外觀

homify 房子
homify

homify
homify
homify

雖然專家採用了現代的結構，但是你可以發現紅磚以及木頭這些小細節都為房子帶來了溫暖的質樸感。大面積的落地窗正對著戶外的露臺，而有一個台階的露臺下方則是修剪整齊的草坪，雖然說屋內的舒適度很重要，但你可以發現屋主以及專家也同樣重視戶外的空間。

正面

homify 房子
homify

homify
homify
homify

從房子的正面你可以更加清楚地看到各種素材的細節，像是二樓陽台的鐵欄杆，那花紋是小卻精巧的元素。

美觀與實用性兼具

homify 房子
homify

homify
homify
homify

塗層磚和表觀木質通過落水管，以黑色基底金屬時，安裝在牆壁上和他們不要淹沒加劇，使他們能夠更容易維護他們，但成為設計美感的一個組成部分。

安裝在牆面上的黑色金屬管是為了防止淹水，並且能夠更輕鬆地維護這個家的外觀的設計。然而黑色的金屬反而像是框架一樣框起這個家，美觀與實用性兼具。

大器的門

homify 經典風格的走廊，走廊和樓梯
homify

homify
homify
homify

以垂直面板組合而成的大門給人一種大器卻不匠氣的感覺，不同色階的咖啡色搭配牆面的奶油色讓入口處更有層次。

寬敞的室內

homify 客廳
homify

homify
homify
homify

走進家中，你可以感受到寬敞的空間感，而大片的落地窗連結了室內與戶外的空間，也讓房內的通風以及採光良好。複合式的木頭地板顏色柔和，與白色的牆面一起營造出雅緻感。

L 形的廚房

homify 廚房
homify

homify
homify
homify

L 形的白色廚房小雖小，但是所有的家電一應俱全。流理檯上方的小窗戶則讓料理的人能夠在陽光的沐浴下煮菜。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

餐廳

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

餐廳的空間與其他區域隔開，因此能夠更享有隱私感。在此還有非常大的櫥櫃，可以擺放屋主眾多的碗盤。

浴室

homify 浴室
homify

homify
homify
homify

浴室中有現代化的衛浴設備，以磁磚搭配木頭的設計讓浴室既有現代感又不失溫暖。馬賽克的磁磚更是為看似簡單的浴室帶來不一樣的個性。

淡雅的顏色

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

最後我們要看看這個家的其中一間臥室，粉嫩的色系讓人一看心情就立刻放鬆，並且讓整體感更加活潑。

臥室的外頭還有一個小陽台，即使不下樓，也可以在此享受戶外的時光。

看更多類似的點子簿:

241 萬台幣完工! 41.62 坪的時尚家庭美房

一間簡約、優雅、全木製的日式美房
喜歡這個家嗎? 快留言讓我們知道你怎麼想吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了