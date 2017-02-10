全家一起下鄉! 現代與質樸感兼具的兩層樓鄉間住宅

如果你已經厭倦了傳統房子的白配灰的色系，今天我們所要介紹的鄉間住宅絕對能讓你眼睛一亮。這間位在鄉下的兩層樓住宅的外觀是以奶油色為主，另外混搭了木頭以及紅磚，以及黑色的框線，因此不管近看遠看都充滿驚喜。
專家將現代的元素融合質樸的素材，讓這間房子有兩種味道。一進到屋內後，明亮的光線以及寬敞的空間感，更是讓全家人都能夠愉悅地在此生活。
你也正打算幫你的家人在鄉下打造一間溫暖的小窩嗎? 那麼趕快跟我們一起看更多細節，幫你未來的家找到更多靈感。
雖然專家採用了現代的結構，但是你可以發現紅磚以及木頭這些小細節都為房子帶來了溫暖的質樸感。大面積的落地窗正對著戶外的露臺，而有一個台階的露臺下方則是修剪整齊的草坪，雖然說屋內的舒適度很重要，但你可以發現屋主以及專家也同樣重視戶外的空間。
塗層磚和表觀木質通過落水管，以黑色基底金屬時，安裝在牆壁上和他們不要淹沒加劇，使他們能夠更容易維護他們，但成為設計美感的一個組成部分。
安裝在牆面上的黑色金屬管是為了防止淹水，並且能夠更輕鬆地維護這個家的外觀的設計。然而黑色的金屬反而像是框架一樣框起這個家，美觀與實用性兼具。
最後我們要看看這個家的其中一間臥室，粉嫩的色系讓人一看心情就立刻放鬆，並且讓整體感更加活潑。
臥室的外頭還有一個小陽台，即使不下樓，也可以在此享受戶外的時光。
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