全家一起下鄉! 現代與質樸感兼具的兩層樓鄉間住宅

如果你已經厭倦了傳統房子的白配灰的色系，今天我們所要介紹的鄉間住宅絕對能讓你眼睛一亮。這間位在鄉下的兩層樓住宅的外觀是以奶油色為主，另外混搭了木頭以及紅磚，以及黑色的框線，因此不管近看遠看都充滿驚喜。

專家將現代的元素融合質樸的素材，讓這間房子有兩種味道。一進到屋內後，明亮的光線以及寬敞的空間感，更是讓全家人都能夠愉悅地在此生活。

你也正打算幫你的家人在鄉下打造一間溫暖的小窩嗎? 那麼趕快跟我們一起看更多細節，幫你未來的家找到更多靈感。