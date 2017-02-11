低負擔的家: 3 間工期短的時尚預製組合屋

預製屋已在全球各地掀起新風潮！它們不僅外觀多變，擁有無數種美麗的風格，而且製造快速，具有極高的成本效益。你必須做的事，就是找到一位有才華的設計師，把案子交給他們，然後你就可以高枕無憂了。不過，有些人或許仍對預製屋的風格存有疑慮，造好的房子到底是不是能夠看來時尚又美觀呢？以下為你介紹 3 款驚人的設計，讓你瞧瞧它們可以美成什麼樣。現在就來參觀吧！