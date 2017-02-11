低負擔的家: 3 間工期短的時尚預製組合屋

預製屋已在全球各地掀起新風潮！它們不僅外觀多變，擁有無數種美麗的風格，而且製造快速，具有極高的成本效益。你必須做的事，就是找到一位有才華的設計師，把案子交給他們，然後你就可以高枕無憂了。不過，有些人或許仍對預製屋的風格存有疑慮，造好的房子到底是不是能夠看來時尚又美觀呢？以下為你介紹 3 款驚人的設計，讓你瞧瞧它們可以美成什麼樣。現在就來參觀吧！
以淺灰色打造的這間預製屋，不僅時尚又美觀，更棒的是這款北歐風造型不但不昂貴，而且不必讓你久等喔！
內部空間非常迷人，採光也極為良好！木質牆壁和地板形成絕搭，予人清新舒適的感覺。空間感比我們原先預期的還要大。
室內良好的採光來自於這些大型的門窗，大量光線流洩入屋裡，創造出明亮又通風的感覺，北歐式的格調令人深深著迷！
略呈傾斜的天花板讓空間顯得更挑高，製造出寬敞的錯覺。儘管這裡設置了廚房和客廳，但卻一點都不感覺擁擠。
臥室裡擺了 2 張床，讓孩子們有足够的空間休息和遊戲。丁香色的牆面創造出時髦的格調，讓小傢伙們享有自在的成長時光。
這間預製屋採用傳統木屋外觀，自帶可愛的鄉村氣息！最棒的是它只要花上短短的時間，便能夠打造完成。
預製屋最需要的便是儲物空間，這座設計得很精巧的衣櫃讓收納衣物變得輕鬆，而且不占空間！
黑白色系永遠都不會退流行，是創造現代美感的利器！看看它的外觀，簡單便流露出經典優雅的風格。
內部裝潢與外觀截然不同，淺色的木頭地板搭配白色牆壁，為空間創造出比實際更寬敞的視覺。
看看這座走廊，剎那間會讓你以為這是一般住家的空間。然而它確實是這座預製屋裡的一部分！
儘管空間迷你，但由於佈局良好，充分運用到每寸空間，讓這座浴室顯得簡潔又明亮，即使熱水器都設進來了，也不會感覺擁擠不堪。
這些預製屋之所以能夠讓人如此驚豔，改變以往大家對它們的印象，最主要是因為設計師很注重細節。看看這木製的百葉窗和顏色協調的排水系統，你一定料想不到這居然是座預製屋吧！
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