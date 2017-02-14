​美房建造計劃：一間擁有極緻美景的雙層房子

如果你對於屋頂設計情有獨鐘的話，那麼一定不能錯過今天要介紹的雙層房子了！

這一個由智利設計公司 Gerss Arquitectos打造的家庭房子不僅富有設計特色，它還迎合了一家人的實際需要。比如說二樓設有寬闊的陽台可以讓一家人享受戶外時光；開放式的停車間提供充足的空間，容得下兩輛車子。

現在就讓我們來參觀吧！