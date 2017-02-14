​美房建造計劃：一間擁有極緻美景的雙層房子

如果你對於屋頂設計情有獨鐘的話，那麼一定不能錯過今天要介紹的雙層房子了！
這一個由智利設計公司 Gerss Arquitectos打造的家庭房子不僅富有設計特色，它還迎合了一家人的實際需要。比如說二樓設有寬闊的陽台可以讓一家人享受戶外時光；開放式的停車間提供充足的空間，容得下兩輛車子。
現在就讓我們來參觀吧！
房子由三個大小不一的部分組成，每個部分各自有方向不同的斜屋頂。這種不完全統一的排列方式能夠帶出房子獨特的設計感，而且由於用料和選色都一樣，所以房子還是能夠保留其整體感。
在這張設計圖裡我們還可以看到開放式的停車間、前門門廊以及門廊前的木製屏風裝飾。
從這個角度我們更能看到屋頂呈現的美麗斜度，而屋頂底下的則是連接主人房的寬闊陽台。
縱使房子還沒有完全竣工，可是我們還是能欣賞到它大致的外型。
深色系的房子外牆總是給人一個幹練時尚的感覺，可是由於深色容易吸熱，所以房子的隔熱工程必須妥當完成，不然的話夏天就會變火爐了！
除了深色外牆和大型窗戶以外，這種富有特色的木瓦外牆也是設計焦點之一。
木瓦片在現代建築中雖然不再常見，可是它具有極佳的絕緣性，有效令房子保持冬暖夏涼。一般來說木片都是由側柏木而成，這種良木防蟲、防潮、防腐，是種耐用的好物料。
大窗戶是提升房子採光、打造明亮新居的必要元素，這裡的大窗戶比平常的還多了點變化——各個窗戶的長、寬度不盡相同，而且刻意地營造了不一的排列方式，看起來非常特別。
室內間隔以實用性為主，所以驚喜不算多。可是室內的天花均鋪上了木板，是一個值得留意欣賞的小細節。
這個陽台的景觀也未免太好了吧，感覺就好像被一望無際的原野包圍！為了讓屋主無障礙地欣賞到這個美景，選用這種矮矮的鐵欄杆就最適合不過了！
你希望擁有這一個房子嗎？
延伸閱讀：10 間美得讓你想把浴缸直接拆掉的淋浴間