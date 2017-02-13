改造毫無風格的家: 一間像是藝廊一樣的時尚公寓

老屋改造總是令人驚奇不已。但是並非所有的改造專案都能像這座房子一般，出現令大家驚豔的新面貌！這裡原來是棟空空蕩蕩、單調乏味的空屋，惟一的優點大概是它的空間相當寬敞，讓設計師能夠盡情揮灑創意，運用各種巧思把它變成豔彩繽紛、充滿生氣的美麗住家！從一開始的空虛沈悶，到成為有如現代藝廊的公寓，如此驚人的改變，現在就一起來目睹！
這處餐廳的空間相當寬敞，採光也頗為充裕，還有一座可愛的陽臺，想像當飯菜準備好時，媽媽呼喚在陽臺上觀景的家人進來用餐，是多麼溫馨的景象。但是現在，它就像一本空白的著色本，等著被著上各種顏色。
這棟公寓採用開放式佈局，餐廳和其他生活起居的區塊完全融合在一起，沒有隔間讓它顯得更寬敞。大型的門窗和內嵌式櫃架，已讓我們開始想像當它完成改造時，會是多麼令人期待的面貌！
空白的著色本終於被抹上了新色彩！優雅的灰色和舒適的藍調是空間的主色系，搭配有著圖案的靠墊和條紋長椅，構成極為出色的風格。角落一架三脚落地燈為空間添增吸睛的元素，和優雅的地毯構成絕美的觀感。
牆面換上了土褐色的新裝，一進門便成為視覺的焦點。壁上掛了黑白攝影作品，創造出宛如小型藝廊的氣氛，當天花板上的光線照射到這些裝飾品，讓人不由得發出衷心的讚嘆！
這處用餐環境充滿著活力色彩，燈光、傢俱和藝術品，為餐廳營造出很美的藝術氛圍來。圓形的餐桌傳達出家人聚餐的溫馨感，面積不大為空間留下必要的動線來。
天花板上吊掛著光滑的金屬燈，在餐桌上投下柔和寧靜的光芒，和空間裡的土色裝潢共同營造出溫暖的感覺。牆上豐富多彩的藝術品有著奇趣的構圖和色彩，讓主人的獨特個性流露無遺。
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