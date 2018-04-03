自地自建新體驗: 兩層樓的時尚鄉間獨棟厝

你是已經買好地，所有經費都已經準備好，只苦於沒有設計靈感，
萬事俱備，只欠東風 的屋主嗎?
今天我們所要介紹的兩層樓獨棟厝，是由來自綠藝營造的專家專門為在鄉下買了一塊地的屋主所精心設計的完美之作。綠藝營造專家們以「終身保固維修」的概念為屋主們打造理想的家，因此即使房屋出了狀況，專家們也能提供維修的服務。這樣新穎的概念，不僅加深了與客戶之間的關係，也讓花上了大半輩子積蓄的屋主能夠在自地自建的房子完工後，住得安心有保障。
除了提供屋主維修的服務，專家們也能依照屋主的心願，規劃出客製化的房子。這本點子簿中的獨棟厝，有著讓人聯想到土地的質感與氣息的大地色外觀，而在質樸的外表下，則是時尚的內在。
如果你也在為自地自建找靈感，那麼事不宜遲，跟著我們探索更多細節。
採用大地色系的家給予人一種質樸的感受，深淺棕色的搭配不僅讓外觀更有層次，也傳遞了鄉下的平實味道。
咖啡色的屋瓦很有鄉間的情調，與混凝土搭配後，融合現代以及傳統兩種風情，是自地自建的好選擇。
從側面看這間兩層樓的自地自建的家，你會發現專家為了屋主規劃了多個陽台，讓居住的人可以盡享戶外的景緻以及空氣。房子的側面也開了多扇不同長方形狀的窗戶，因此還沒進到屋子裡，就可以想像室內有多麼明亮。
自地自建最棒的就是可以選擇自己喜歡的素材，這是寬敞的房子中的其中一套衛浴設備，同樣走中性色系的磁磚延續了外觀的風格，訴說著沉穩的風格。
家中的另外一套衛浴，全白的牆面上穿插了花卉圖樣的磁磚，時尚中又帶著歐式的鄉間情懷。由於浴室有大片的對外窗，因此空間除了通風好，明亮度也很高。
這間自地自建的獨棟厝的另外一間白色系的浴室規劃了浴缸以及淋浴區，讓人可以盡情地在此舒緩身心。
除此之外，專家還設計了兩個洗手台，讓共用這間浴室的家族成員不需要爭先恐後搶著盥洗。
最後一間浴室風格十分高雅，讓人宛如置身在歐洲的房子內。當你在這個空間泡澡的時候，會想到你其實置身在台灣的鄉間嗎?
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