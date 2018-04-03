自地自建新體驗: 兩層樓的時尚鄉間獨棟厝

你是已經買好地，所有經費都已經準備好，只苦於沒有設計靈感， 萬事俱備，只欠東風 的屋主嗎?

今天我們所要介紹的兩層樓獨棟厝，是由來自綠藝營造的專家專門為在鄉下買了一塊地的屋主所精心設計的完美之作。綠藝營造專家們以「終身保固維修」的概念為屋主們打造理想的家，因此即使房屋出了狀況，專家們也能提供維修的服務。這樣新穎的概念，不僅加深了與客戶之間的關係，也讓花上了大半輩子積蓄的屋主能夠在自地自建的房子完工後，住得安心有保障。

除了提供屋主維修的服務，專家們也能依照屋主的心願，規劃出客製化的房子。這本點子簿中的獨棟厝，有著讓人聯想到土地的質感與氣息的大地色外觀，而在質樸的外表下，則是時尚的內在。

如果你也在為自地自建找靈感，那麼事不宜遲，跟著我們探索更多細節。