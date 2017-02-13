如果你喜歡戶外的時光，那麼為你的家創造出一個戶外的空間最簡單的方法就是打造往屋外延伸的木頭露臺。木頭露臺不僅可以有不同的形狀，使用合成木的話，成本也比想像中的還要低廉許多。

今天我們要介紹 10 個讓你拒絕進門的戶外木頭露臺。這些木頭露臺有方形，不規則形，或是圓弧狀，而面積都不是太大，是執行起來非常容易的好設計。

你也想賴在家門外嗎? 一起來看看這 10 個戶外木頭露臺。