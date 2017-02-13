如果你喜歡戶外的時光，那麼為你的家創造出一個戶外的空間最簡單的方法就是打造往屋外延伸的木頭露臺。木頭露臺不僅可以有不同的形狀，使用合成木的話，成本也比想像中的還要低廉許多。
今天我們要介紹 10 個讓你拒絕進門的戶外木頭露臺。這些木頭露臺有方形，不規則形，或是圓弧狀，而面積都不是太大，是執行起來非常容易的好設計。
你也想賴在家門外嗎? 一起來看看這 10 個戶外木頭露臺。
這個六角形的露臺形狀非常獨特，搭配上綠色的鐵欄杆，以及外頭滿滿的綠意，還有籐制的座椅後，展現了濃厚的愜意鄉村風情。
圍繞著房子打轉的木頭露臺比庭院的草坪高上 3 階，雖然說現在露臺上沒有任何傢俱，但是在夏季的時候，只要擺上戶外用的餐桌椅，以及烤肉用具，就能與親朋好友在此舉行烤肉派對！
上了臺階後，是一個連結家中室內空間的寬敞露臺。你可以看到不同色階的木頭的美麗紋理，而偏深色的色調，給人一種穩重的感覺。
這個露臺十分寬敞，旁邊就是滿滿的綠意以及美麗的花卉，是非常愜意的好空間。
設計這個露臺的專家非常有巧思，在中間挖空了一個正方形，鋪上了鵝卵石，然後搭起小造景，看起來非常療癒。
這間鄉村風的房子外頭的木頭露臺上擺放了各類的盆栽，以及戶外用的餐桌椅，看起來十分純樸可愛。
這個家的露臺分成兩個區域，並且以臺階隔開。寬敞的面積不僅能讓家人在此享受戶外時光，還可以邀約一大票親朋好友來此同歡。
從這個圓弧狀的露臺上可以欣賞到遼闊的草坪，以及遠方的樹木，而一部分有屋頂遮蔭，讓屋主不管晴雨都能在此納涼。
田園風的家的木頭露臺上搭建了遮蔭棚，非常有田園的情調。
最後看到的這個木頭露臺顏色大不同，灰色系的顏色搭配白色的遮陽棚柱後，讓人感受到簡約的時尚魅力。
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