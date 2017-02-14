12 間簡單美麗的平房設計

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公寓是大部分都市居民的家，大型豪宅也是許多人的夢想。環肥燕瘦各有所愛，但對於多數人來說，心中的願望其實不大，只要有一處溫馨平凡的小窩，就已經心滿意足了！今天要帶大家去參觀 12 間平房，它們是由建築商 Fingerhaus 所打造的夢幻住宅，面積不大，相當適合年輕的家庭，或是厭倦了城市生活的單身貴族。現在就跟著我們一起來看看吧！
這座現代化單層住宅為 36.3 坪大，包含：兩間臥室、兩間浴室、一間廚房和一間客廳兼餐廳。外觀有著大片的玻璃門，還附了一座陽台。
這座面積 28.7 坪的現代式簡約住家比前一棟來得小，但屋前有著美麗的花園，還有自然光傾洩入屋內。
山牆式的屋頂為住家爭取了更多額外的空間，讓這座迷人的住宅顯得更有魅力，也和周圍環境構成絕美畫面。
這座面積 33.3 坪的住宅有著寬敞的戶外空間，廣闊的庭院與建築物融合得完美無比。
這座外觀令人驚豔的住宅，附有一座豪華花園，游泳池、躺椅，外加可以打滾的草皮，是大朋友、小朋友的最佳樂園。
這座 36.3 坪的房子有座華麗的花園，前面有座有頂蓋的陽台，側邊還有充足的停車位。
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這座住宅不完全算是平房，因為部分建築上方有二樓。然而它有趣的設計和美麗的庭院讓我們忍不住要提提它。
這座住家有 39.3 坪。內部有著寬敞明亮的開放式空間，將客廳、廚房和餐廳整合在一起。灰白色的外觀，簡約中自帶一種氣派。
這座也不全然是平房。一樓面積 39.3 坪，上面的閣樓提供了大量的額外空間。一應俱全的裝備，住在這裡就像在度假。
風景如畫的草地，圍繞著這棟外觀樸實的現代式平房，呈現輕鬆平靜的氛圍。白色的外觀看來分外簡約迷人。
漂亮的 L 形設計，讓這座迷人的 42.35 坪住宅周圍能夠有充裕的庭院空間。綠草如茵的環境，讓生活格外健康舒爽。
最後這座可愛的平房面積有 43.86 坪，是我們這次名單上最大的一棟，應該是不少人心中的最愛吧！
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