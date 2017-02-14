12 間簡單美麗的平房設計

公寓是大部分都市居民的家，大型豪宅也是許多人的夢想。環肥燕瘦各有所愛，但對於多數人來說，心中的願望其實不大，只要有一處溫馨平凡的小窩，就已經心滿意足了！今天要帶大家去參觀 12 間平房，它們是由建築商 Fingerhaus 所打造的夢幻住宅，面積不大，相當適合年輕的家庭，或是厭倦了城市生活的單身貴族。現在就跟著我們一起來看看吧！