54 坪的平房：外表質樸，內在簡約時尚的鄉下美房

在廣東話的俗語裡有一句「禾草蓋珍珠」的話用來形容一些外表低調，但內有乾坤的事物或人。今天要介紹的54坪平房正正是這樣的一個例子——它的外表平凡低調，線條簡單，可是裡內卻是意想不到的寬闊與時尚！
現在就讓我們一起來參觀這一所由法國設計公司A.Fuke-Prigent Architecte所打造的房子吧～
白色的外牆與棕色的屋瓦是經典不過的組合，這種歷久不衰的配搭可以讓房子輕易地融入四周，無論旁邊是森林、平原還是密集的住宅區。
房子的前門跟車庫門相鄰，兩者看起來都非常低調。
從側面我們可以看見各個特大玻璃窗正正是設計重點——黑窗框能夠勾勒出窗戶的線條，讓其同時成為外牆的裝飾品。
屋頂同時亦設有四個方型的天窗，進一步提升室內的採光，白天幾乎完全不用開燈！
房子本身的面積以國外標準來說不算特別大，可是它還包括一個偌大的花園！這麼大的一個後院可以讓孩子們無憂無慮地隨意奔跑，夏天的時候也有充足的場地舉辦燒烤派對，絕對能令平凡的日常生活生色不少。
我們當然不能錯過房子的內部裝潢！圖片所示的這個部分就是剛剛提過的開放式空間，對外的是翠綠的花園景色。 整個室內設計營造出一種舒適整潔的氣氛，純白的空間裡有充滿特色的排石牆作為裝飾，跟灰色的前面互相配合。
房子中間挑高的設計能有效減低天花板所帶來的壓迫感，讓人能更自在地放鬆、享受生活。
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