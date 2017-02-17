54 坪的平房：外表質樸，內在簡約時尚的鄉下美房

在廣東話的俗語裡有一句「禾草蓋珍珠」的話用來形容一些外表低調，但內有乾坤的事物或人。今天要介紹的54坪平房正正是這樣的一個例子——它的外表平凡低調，線條簡單，可是裡內卻是意想不到的寬闊與時尚！

現在就讓我們一起來參觀這一所由法國設計公司A.Fuke-Prigent Architecte所打造的房子吧～