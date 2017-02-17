你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

54 坪的平房：外表質樸，內在簡約時尚的鄉下美房

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE 斜脊屋頂
Loading admin actions …

在廣東話的俗語裡有一句「禾草蓋珍珠」的話用來形容一些外表低調，但內有乾坤的事物或人。今天要介紹的54坪平房正正是這樣的一個例子——它的外表平凡低調，線條簡單，可是裡內卻是意想不到的寬闊與時尚！

現在就讓我們一起來參觀這一所由法國設計公司A.Fuke-Prigent Architecte所打造的房子吧～

​外觀　正門

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE 斜脊屋頂
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

白色的外牆與棕色的屋瓦是經典不過的組合，這種歷久不衰的配搭可以讓房子輕易地融入四周，無論旁邊是森林、平原還是密集的住宅區。

房子的前門跟車庫門相鄰，兩者看起來都非常低調。

​外觀　側面

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE 斜脊屋頂
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

從側面我們可以看見各個特大玻璃窗正正是設計重點——黑窗框能夠勾勒出窗戶的線條，讓其同時成為外牆的裝飾品。

屋頂同時亦設有四個方型的天窗，進一步提升室內的採光，白天幾乎完全不用開燈！

​平面圖

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE 餐廳
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

房子總佔面積約54坪左右，以中央的開放式起居空間為重點。這個無間隔的起居空間融合了廚房、餐廳和客廳三個部分，沒有牆壁阻隔能夠讓空間看起來更寬敞。

除此之外，房子還兼備三間臥室、兩間浴室以及一間洗衣房，為一個中小型家庭提供充足的居住空間。

喜愛平房的人通常都是基於「使生活更便利」的考慮，無論是從建房、裝潢或者是日常清潔的層面來說，單層的平房確實比兩三層的房子方便。如果家裡有老人家一起住的話，平房也更有利於他們行動，避免上樓下樓時發生意外！

​花園

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE 斜脊屋頂
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

房子本身的面積以國外標準來說不算特別大，可是它還包括一個偌大的花園！這麼大的一個後院可以讓孩子們無憂無慮地隨意奔跑，夏天的時候也有充足的場地舉辦燒烤派對，絕對能令平凡的日常生活生色不少。

​室內一覽

villa familiale à Hagenthal-le-Bas, A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE 客廳
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE
A.FUKE-PRIGENT ARCHITECTE

我們當然不能錯過房子的內部裝潢！圖片所示的這個部分就是剛剛提過的開放式空間，對外的是翠綠的花園景色。 整個室內設計營造出一種舒適整潔的氣氛，純白的空間裡有充滿特色的排石牆作為裝飾，跟灰色的前面互相配合。

房子中間挑高的設計能有效減低天花板所帶來的壓迫感，讓人能更自在地放鬆、享受生活。

延伸閱讀：10 間絕美的木屋

造價不到 300 萬的家: 融合現代與傳統的時尚鄉間美屋
你喜歡這個房子嗎?留言讓我們知道你的意見吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了