15 個原創的臥室床頭板——獨特又美麗！

如果你覺得臥室太過單調的話，那不妨考慮一下加設一塊充滿特色的床頭板吧！根據房間的牆色以及床鋪的大小來打造一個最具原創性的床頭板，這個點子聽起來非常不錯吧？

今天我們為大家帶來 15 個獨特又美麗的床頭板設計，無論你是喜歡鮮艷顏色，還是偏好柔和溫暖的選色，你總是能找到一些值得參考的新點子喔～