15 個原創的臥室床頭板——獨特又美麗！

如果你覺得臥室太過單調的話，那不妨考慮一下加設一塊充滿特色的床頭板吧！根據房間的牆色以及床鋪的大小來打造一個最具原創性的床頭板，這個點子聽起來非常不錯吧？
今天我們為大家帶來 15 個獨特又美麗的床頭板設計，無論你是喜歡鮮艷顏色，還是偏好柔和溫暖的選色，你總是能找到一些值得參考的新點子喔～
木百葉通常都會作用透氣窗子或門來使用，可是原來只要轉一轉腦筋，你會發現它們很適合用作臥室的床頭板！
加高的軟包牆能有效延伸室內空間感，讓臥室看起來更大，而且軟包牆總是能給人一種高貴的感覺！如果你喜歡典雅的臥室設計的話，這種床頭板一定很適合你。
或者你也可以選擇在牆上鋪上全寬的木板，與四周的淺色設計互相配合，房間整個觀感就會立刻變得非常柔和！
如果房間的樓底很高的話，那你也可以選擇這種像屋簷一樣的創新床頭板！
如果想為臥室加添活力的話，為什麼不考慮鮮橘色看看呢？你或許就可以像西班牙的設計公司Artur Akopov一樣，為灰色臥室拼上橘色軟包床頭板，帶來無限新鮮感。
這個可愛明亮的臥室擁有「新舊對比」的特色，那一片充滿歲月痕跡的木床頭板跟四周的時尚設計形成了強烈對比。
有些床頭板本身就與床架相連，例如圖中的簡約鐵枝床板。
床頭的鐵枝變化可以很多，比如說這種典雅的公主風鐵枝等等，與碎花床單簡直是絕配！
灰色與橙黃色總是能帶出一個有趣又活潑的視覺效果，在彷石牆前這一整個灰色軟包床頭板更顯突出。
沒錯，我們最愛的運貨托板又出現了！簡單地在上面加兩盞小燈，整個感覺就很不一樣！
喜歡民族風的朋友們或許會對這一個充滿異國風情的鏤空床頭板留下深刻印象！
這種擁有凹凸質感的床頭板帶有工業風味道，也許是年輕人們的最愛選擇喔！
最後登場的是這兩個珊瑚色的軟墊床頭板，鮮明有朝氣的顏色很適合用來佈置小孩的房間。
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