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6 個讓廚房變得實用又美觀的好點子！

Genie Chien Genie Chien
homify 廚房
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家裡的廚房不僅是家庭主婦的重要基地，它也是家庭成員每天都會接觸的地方。如何讓廚房井井有條，關係到生活的便利。廚房的裝潢首重功能性，如果空間許可，則可以進一步把它裝飾得美觀又大方，最好還能營造出特殊的風格。當親友來訪進到廚房時，大家可以在此盡情地聊天談心，把它當成私人聯誼的天地。如何達到這些目的呢？以下就來看看我們為你蒐集的 6 個廚房裝潢點子！

基本的烹飪用具

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida 廚房 Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
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廚房的第一考量便是烹飪的方便性，烹飪用具一定不可缺少。爐灶和鍋子算是廚房的最基本設備，如果空間不是很大，更要注意配備的選擇，避免讓廚房流於雜亂。

開放式儲物空間

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS 現代廚房設計點子、靈感&圖片
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
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如果你是快手快腳的人，喜歡迅速做好家事，那就選擇開放式的廚房櫃架吧！當你需要取放物品時，一伸手就可完成動作，比起還要開關的櫃門，這樣的設計能夠讓廚事更俐落。

秩序和紀律

Bespoke oak larder homify 廚房
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Bespoke oak larder

homify
homify
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廚房裡的秩序和紀律，比起其他房間的要求更高。特別是對於面積小巧的廚房來說，如果要讓東西井井有條地擺置好，需要時不必翻箱倒櫃，可以選擇像這款能把物品組織得很有秩序的櫥櫃。

鍋碗瓢盆

Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN 現代廚房設計點子、靈感&圖片
ARTEMIA DESIGN

ARTEMIA DESIGN
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廚房裡一定會用上鍋碗瓢盆，但當它們未派上用場時，隨意擺放容易造成空間擁擠。此時可以像這樣架起懸空的置物架，將不用的器皿安全置放，或以掛勾懸掛起來，要用時隨時可以拿取。

運用櫃架和抽屜

Pippy oak kitchen Churchwood Design 廚房
Churchwood Design

Pippy oak kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

廚房裏很重要的是收納空間，如果地方允許，可以擺放照片中這樣的櫥櫃。它們可以分門別類收藏不同性質的廚房器皿，而且空間非常充裕，可以有效維持廚房的整潔和秩序。

我們的專家可以提供你更多關於收納的訣竅!

運用櫥櫃上的空間

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq 現代廚房設計點子、靈感&圖片
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
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櫥櫃上方如果還有些空間，不僅可以拿來放置物品，更可用來當作展示空間。你可以把各種容器和其他器皿依顏色和形狀做些搭配，便能創造出視覺上的美感，讓廚房變得更有風格。

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