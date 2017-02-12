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冷天想要陽光：一看就覺得好溫暖的預製木屋

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 White
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今天我們要來參觀一間位在義大利的預製木屋。

這間房屋完全展現了預製屋的眾多功能性的優點，還有預製屋能夠做出如何現代又複雜的結構設計。在我們參觀的同時，你會發現設計師是如何在小地方下功夫，室內和室外完美得連結，整個寬敞又開放的感覺很舒暢，而且，驚人的是，這整個建築只需要三個月就能完成呢！一起來看看！

現代清新

homify 房子 鋁箔/鋅 White
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這是一間單層樓的這宅，現代、簡單的設計配上白色的外牆，寬敞漂亮的橘紅色露台顏色配得剛好。

這裡的室內外空間用窗簾和玻璃門做模糊的區隔，窗簾提供了室內的通風和隱蔽性，是比實牆更浪漫的選擇。瓷磚鋪設的露台很好維護，將一些室外家具擺放好就成為了功能性的美麗空間。別忘了選用在任何天氣下都耐用的戶外家具喔！

不同角度

homify 房子 木頭 Wood effect
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從這裡看，我們能看到另一個半露天的露台，使用棚架來遮陽並提供隱密感，種在周圍的植物也製造了牆面的功能。這裡很適合睡個午覺不怕曬傷，也比較有安全感。

自然光充沛

homify 房子 木頭 White
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玻璃門一直都是室內外空間連結的好媒介，完全不怕光線不足，也可以想像室內看出來的開放感，想要有溫暖、明亮、吸引人的住家，就絕對不能忘了玻璃門與陽光的完美搭配！

明亮舒暢

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一進來室內就瞭解了剛剛說的意思了吧？開放性的格局加上充足的陽光，是不是完美？

白色的牆面、淺色的木地板和天花板，陽光在室內恣意的舒展，給你滿滿的溫暖和慵懶。設計師採用了稍微簡約的風格，只擺放了必備的傢俱，其他容易造成雜亂的東西都要收納好，這樣才能成功得打造時尚又俐落的住宅。

不經意的魅力

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從這裡看，在這樣的住宅要多一些生命力的元素。比如說一盆植物、毛絨絨的撞色地毯，可以帶來一些顏色和活力，你可以放一列書架，放書和其他裝飾品來展示你的品味，也有收納的功用，住宅的生命力和內涵也會加分喔。

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