冷天想要陽光：一看就覺得好溫暖的預製木屋

今天我們要來參觀一間位在義大利的預製木屋。
這間房屋完全展現了預製屋的眾多功能性的優點，還有預製屋能夠做出如何現代又複雜的結構設計。在我們參觀的同時，你會發現設計師是如何在小地方下功夫，室內和室外完美得連結，整個寬敞又開放的感覺很舒暢，而且，驚人的是，這整個建築只需要三個月就能完成呢！一起來看看！
這是一間單層樓的這宅，現代、簡單的設計配上白色的外牆，寬敞漂亮的橘紅色露台顏色配得剛好。
這裡的室內外空間用窗簾和玻璃門做模糊的區隔，窗簾提供了室內的通風和隱蔽性，是比實牆更浪漫的選擇。瓷磚鋪設的露台很好維護，將一些室外家具擺放好就成為了功能性的美麗空間。別忘了選用在任何天氣下都耐用的戶外家具喔！
一進來室內就瞭解了剛剛說的意思了吧？開放性的格局加上充足的陽光，是不是完美？
白色的牆面、淺色的木地板和天花板，陽光在室內恣意的舒展，給你滿滿的溫暖和慵懶。設計師採用了稍微簡約的風格，只擺放了必備的傢俱，其他容易造成雜亂的東西都要收納好，這樣才能成功得打造時尚又俐落的住宅。
從這裡看，在這樣的住宅要多一些生命力的元素。比如說一盆植物、毛絨絨的撞色地毯，可以帶來一些顏色和活力，你可以放一列書架，放書和其他裝飾品來展示你的品味，也有收納的功用，住宅的生命力和內涵也會加分喔。
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