冷天想要陽光：一看就覺得好溫暖的預製木屋

這是一間單層樓的這宅，現代、簡單的設計配上白色的外牆，寬敞漂亮的橘紅色露台顏色配得剛好。

這裡的室內外空間用窗簾和玻璃門做模糊的區隔，窗簾提供了室內的通風和隱蔽性，是比實牆更浪漫的選擇。瓷磚鋪設的露台很好維護，將一些室外家具擺放好就成為了功能性的美麗空間。別忘了選用在任何天氣下都耐用的戶外家具喔！