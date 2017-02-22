20 個帶給你無窮自建靈感的絕佳家庭美房

終於能夠打造你的夢想之家真的太興奮了！但如果你不知道你要的風格，不管是你或是設計師都會很頭大的啊！所以這裡我們找了我們覺得最美麗、最吸引人的住宅，每一個都是出自專業人士之手的上上之選，從粗獷的小木屋到當代感預置屋，我們有好多要讓你選擇，一定可以解決你的問題，快接下去看看吧！