20 個帶給你無窮自建靈感的絕佳家庭美房

終於能夠打造你的夢想之家真的太興奮了！但如果你不知道你要的風格，不管是你或是設計師都會很頭大的啊！所以這裡我們找了我們覺得最美麗、最吸引人的住宅，每一個都是出自專業人士之手的上上之選，從粗獷的小木屋到當代感預置屋，我們有好多要讓你選擇，一定可以解決你的問題，快接下去看看吧！
使用裸露的原始感木頭，絕對會讓你的房屋散發特有的鄉村美感。還有那大器的雙層挑高大窗戶，很豪邁吧！
粗獷又有活力的房子！幾乎像是童話故事裡小矮人的家！自然裸露的石牆跟正紅色的百葉窗完全是絕配，可以想像屋主應該是很開朗樂觀的人吧？
這是一間現代的木屋，雖然乍看是非常現代化的設計，但是牆面用了巨大的圓木完全讓整個建築充滿懷舊風格，而且看起來好溫馨！
美麗的殖民地風木屋。淺藍色的牆面跟藍灰色屋頂搭配得美美的，好想住在裡面。
這是不是你一直在找的度假住宅？有活力、清新又簡單，在戶外空間花了這麼多心思，就是要鼓勵你多出來曬曬太陽啊！
只是想一個人窩著？這種低成本又能快速建成的小木屋最適合你了，該有的都有，不該有的都捨棄吧，跟自己獨處的時光才最舒服。
一直想跟家人住在這種雙層的度假別墅？參考這間住宅吧，如果你的建地夠大，加個游泳池才算完整。
也是一個現代化的粗獷住宅，我們很喜歡這間房屋有點幽默的對稱感，白色的牆面和外露的紅磚牆也是超搭的。
能在湖邊有個房子就千萬不要浪費了美景。用玻璃替代了大部分的牆面，這間住宅可以恣意得享受陽光和美景。
這間用石頭砌成的房子完全像古代建造房屋的古法致意。深色的木頭搭配讓它顯得更沈穩，整體感覺很穩固颱風地震也不怕呢！
白色的牆面和黑色的屋頂經典又時尚，我們也很喜歡兩邊對稱的側樓，應該替這個大家庭提供了不少空間。
專業的建築師利用模組的元素加了一些變化，配上粗獷感的美麗花園，這間住宅也像度假別墅一樣吸引人呢！
赤土色的屋瓦和石牆搭配起來絕對是地中海的風格，看到那不一樣的窗戶玻璃設計嗎，既呼應牆面又能帶來不同的感覺呢。
一個舊穀倉的改造也能給你一間超寬敞的夢幻住宅。利用一些現代的元素，整間還是會像新的一樣喔！
這間住宅看起來已經夠吸引人了，如果我們告訴你它是建造快速又低成本的預置屋，你是不是更開心了？
如果你本身的建地位置已經夠隱世獨立了，何不考慮捨棄一切隱私的設計，裝上那些玻璃牆、露台和戶外傢俱，與周遭的青草綠樹為鄰吧！
想要一個繽紛的房子又不想太卡通嗎？當然可以！只要用原色的木頭、大量的植物去平衡，就可以達到你要的效果。是不是很有趣呢？
看完了這些房屋是不是有感覺了呢！快點聯絡你的建築師吧！還需要更多靈感，可以看：9 間讓你有選擇困難症的美麗木屋