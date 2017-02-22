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20 個帶給你無窮自建靈感的絕佳家庭美房

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ 房子
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終於能夠打造你的夢想之家真的太興奮了！但如果你不知道你要的風格，不管是你或是設計師都會很頭大的啊！所以這裡我們找了我們覺得最美麗、最吸引人的住宅，每一個都是出自專業人士之手的上上之選，從粗獷的小木屋到當代感預置屋，我們有好多要讓你選擇，一定可以解決你的問題，快接下去看看吧！

1. 傳統與現代

homify
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這間有點日式的禪味，在相對傳統的風格裡加入了現代的元素。看看那石鋪的牆面跟明亮的角窗，細心維護的花園讓整個住宅更亮了起來。

2. 鄉村魅力

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

使用裸露的原始感木頭，絕對會讓你的房屋散發特有的鄉村美感。還有那大器的雙層挑高大窗戶，很豪邁吧！

3. 簡約平房

homify 平房
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你要的只是簡單嗎？就像這個，雖然小但是魅力四射，經過完善的設計就是最務實的選擇。

4. 色彩的驚喜

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ 房子
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

粗獷又有活力的房子！幾乎像是童話故事裡小矮人的家！自然裸露的石牆跟正紅色的百葉窗完全是絕配，可以想像屋主應該是很開朗樂觀的人吧？

5. 原木小屋

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen 窗戶
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
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這是一間現代的木屋，雖然乍看是非常現代化的設計，但是牆面用了巨大的圓木完全讓整個建築充滿懷舊風格，而且看起來好溫馨！

6. 漆上顏色

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
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美麗的殖民地風木屋。淺藍色的牆面跟藍灰色屋頂搭配得美美的，好想住在裡面。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 精神一振

Casa de Praia, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura 房子
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

這是不是你一直在找的度假住宅？有活力、清新又簡單，在戶外空間花了這麼多心思，就是要鼓勵你多出來曬曬太陽啊！

8. 單人小屋

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti 房子
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

只是想一個人窩著？這種低成本又能快速建成的小木屋最適合你了，該有的都有，不該有的都捨棄吧，跟自己獨處的時光才最舒服。

9. 奢華享受

ON THE BEACH III / BODRUM, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
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一直想跟家人住在這種雙層的度假別墅？參考這間住宅吧，如果你的建地夠大，加個游泳池才算完整。

10. 現代粗獷感

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA 房子 磚塊 White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

也是一個現代化的粗獷住宅，我們很喜歡這間房屋有點幽默的對稱感，白色的牆面和外露的紅磚牆也是超搭的。

11. 美景房

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

能在湖邊有個房子就千萬不要浪費了美景。用玻璃替代了大部分的牆面，這間住宅可以恣意得享受陽光和美景。

12. 向歷史致意

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos 房子
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
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這間用石頭砌成的房子完全像古代建造房屋的古法致意。深色的木頭搭配讓它顯得更沈穩，整體感覺很穩固颱風地震也不怕呢！

13. 黑白經典

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

白色的牆面和黑色的屋頂經典又時尚，我們也很喜歡兩邊對稱的側樓，應該替這個大家庭提供了不少空間。

14. 利用模組

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs 花園配件與裝飾品
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

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專業的建築師利用模組的元素加了一些變化，配上粗獷感的美麗花園，這間住宅也像度假別墅一樣吸引人呢！

15. 地中海的微風

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赤土色的屋瓦和石牆搭配起來絕對是地中海的風格，看到那不一樣的窗戶玻璃設計嗎，既呼應牆面又能帶來不同的感覺呢。

16. 新與舊

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
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一個舊穀倉的改造也能給你一間超寬敞的夢幻住宅。利用一些現代的元素，整間還是會像新的一樣喔！

17. 什麼都來一點

homify 房子
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有選擇困難症的你可以參考這間。鄉村、現代、簡約的元素通通可以經過精心安排共創完美房屋，千萬不要害怕。

18. 預置屋

Schoolmasters eco house build different 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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Schoolmasters eco house

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這間住宅看起來已經夠吸引人了，如果我們告訴你它是建造快速又低成本的預置屋，你是不是更開心了？

19. 打開吧

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

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如果你本身的建地位置已經夠隱世獨立了，何不考慮捨棄一切隱私的設計，裝上那些玻璃牆、露台和戶外傢俱，與周遭的青草綠樹為鄰吧！

20. 大膽又美麗

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias 房子
Arquitetando ideias

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想要一個繽紛的房子又不想太卡通嗎？當然可以！只要用原色的木頭、大量的植物去平衡，就可以達到你要的效果。是不是很有趣呢？

看完了這些房屋是不是有感覺了呢！快點聯絡你的建築師吧！還需要更多靈感，可以看：9 間讓你有選擇困難症的美麗木屋

典雅的奢華：內外同樣魅力無窮的絕美挑高房子
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