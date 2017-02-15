你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

11 個你想都沒想過的廚房創意好點子

Genie Chien Genie Chien
Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

廚房是每個家庭都需要的居家空間，不論是新是舊，是豪華或簡約，這個日常烹飪重地最需要的便是功能性。許多設計師提供客戶新穎時尚且具有創造性的設計，讓廚房不僅是作飯的地方，更可以為居家製造出樂趣！今天我們要帶你去參觀 11 座廚房，看看它們內部所擁有的創意設計，保證能讓你從中獲得啟發，現在就一起來看看吧！

1。金屬勾架

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes 廚房 木頭 Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

使用櫥櫃來收納鍋具，往往是一個噩夢，當所有物品笨拙地堆疊在一起，想拿時簡直難如登天。倘若採用金屬勾架把它們掛到牆上，取用時就十分方便了！

2。使用層架代替櫥櫃

Richmond - A Kitchen in Three Movements , Johnny Grey Johnny Grey 廚房洗手台與水龍頭
Johnny Grey

Richmond – A Kitchen in Three Movements

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

櫥櫃可以減少視覺上的混亂，也讓東西保持清潔，但是開啟關閉總是比較麻煩。使用層架相對方便得多，像照片中這款設計，能幫你把碗盤整理得井然有序。

3。圖案地板

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK 現代廚房設計點子、靈感&圖片
GENT İÇ MİMARLIK

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

廚房需要防水的材質，因此多數人會選擇磁磚地板。但是你可能不知道，瓷磚的款式多到不勝枚舉，在選購時可以嚐試具有創新風格的圖案，讓廚房更顯活力。

4。廚房壁紙

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım 廚房
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

傳統的壁紙容易濕氣起泡並破裂，但是隨著科技進步，現在的壁紙很多都可以耐潮溼，而且顏色及圖案多多，一定可以滿足你審美的要求。

5。牆上的畫廊

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau 現代廚房設計點子、靈感&圖片
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

廚房不必老是墨守成規，試試把它變成一座私人畫廊吧！只要採用框架來保護照片或圖片，你就可以盡情揮灑自己的裝潢才華。

6。石頭牆

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS 廚房
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

如果你喜歡質樸的鄉村風格，可以打造出一座石頭牆面。結合天然木質材料，讓空間散發出樸拙迷人的風格！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7。黑色邊框

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo 現代廚房設計點子、靈感&圖片
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

許多工作室與住家結合的設計，都採用開放式生活空間。如果你想把廚房和其他空間做點功能性的區隔，可以為廚房加個邊框，看起來超有現代感！

8。黑板牆

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

黑板牆是簡單又實用的設計，你可以在黑板上寫下食譜，或是任何烹飪時的提醒，可以留言給家人，甚至放飛自己的想像力，想到什麼就隨手塗鴉吧！

9。黑白色調

Pelleport, Agence Glenn Medioni Agence Glenn Medioni 廚房室
Agence Glenn Medioni

Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni

簡單的黑白色調搭配最具特殊的魅力。這座廚房以白色為基調把空間打亮，再用黑色創造吸睛的效果。更令人驚喜的是鋪上焦木地板，讓空間顯得卓然不凡！

10。實用的收納方法

Le contemporain épouse l’ancien, mllm mllm 廚房
mllm

mllm
mllm
mllm

廚房最重要的是收納空間的設計。這座廚房採用許多實用的收納方法，像是在牆上安置了層架，水槽下有空間可以放置物品，牆壁上還設有用來吊掛器皿的橫桿。

11。顏色的搭配

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 White
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

如果你的廚房是採中性色彩為基調，你可以依自己的喜好為它抹上多彩多姿的色彩，像是不同顏色的櫥櫃、燈具和椅子，就讓空間顯得活潑又有趣！

如果你正在尋找裝潢家居的創意，一定不能錯過以下文章：

12 款專為小宅設計的廚房吧台，讓用餐成為全家最美好的時光！

7 間採用低成本打造出來的奢華浴室

16 間有玻璃牆的絕美淋浴間
喜歡這些廚房創意嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了