11 個你想都沒想過的廚房創意好點子

廚房是每個家庭都需要的居家空間，不論是新是舊，是豪華或簡約，這個日常烹飪重地最需要的便是功能性。許多設計師提供客戶新穎時尚且具有創造性的設計，讓廚房不僅是作飯的地方，更可以為居家製造出樂趣！今天我們要帶你去參觀 11 座廚房，看看它們內部所擁有的創意設計，保證能讓你從中獲得啟發，現在就一起來看看吧！
使用櫥櫃來收納鍋具，往往是一個噩夢，當所有物品笨拙地堆疊在一起，想拿時簡直難如登天。倘若採用金屬勾架把它們掛到牆上，取用時就十分方便了！
櫥櫃可以減少視覺上的混亂，也讓東西保持清潔，但是開啟關閉總是比較麻煩。使用層架相對方便得多，像照片中這款設計，能幫你把碗盤整理得井然有序。
廚房需要防水的材質，因此多數人會選擇磁磚地板。但是你可能不知道，瓷磚的款式多到不勝枚舉，在選購時可以嚐試具有創新風格的圖案，讓廚房更顯活力。
傳統的壁紙容易濕氣起泡並破裂，但是隨著科技進步，現在的壁紙很多都可以耐潮溼，而且顏色及圖案多多，一定可以滿足你審美的要求。
廚房不必老是墨守成規，試試把它變成一座私人畫廊吧！只要採用框架來保護照片或圖片，你就可以盡情揮灑自己的裝潢才華。
如果你喜歡質樸的鄉村風格，可以打造出一座石頭牆面。結合天然木質材料，讓空間散發出樸拙迷人的風格！
許多工作室與住家結合的設計，都採用開放式生活空間。如果你想把廚房和其他空間做點功能性的區隔，可以為廚房加個邊框，看起來超有現代感！
黑板牆是簡單又實用的設計，你可以在黑板上寫下食譜，或是任何烹飪時的提醒，可以留言給家人，甚至放飛自己的想像力，想到什麼就隨手塗鴉吧！
簡單的黑白色調搭配最具特殊的魅力。這座廚房以白色為基調把空間打亮，再用黑色創造吸睛的效果。更令人驚喜的是鋪上焦木地板，讓空間顯得卓然不凡！
如果你的廚房是採中性色彩為基調，你可以依自己的喜好為它抹上多彩多姿的色彩，像是不同顏色的櫥櫃、燈具和椅子，就讓空間顯得活潑又有趣！
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