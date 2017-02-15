18.75 坪的平房: 有山形屋頂的質樸好空間

你正在計畫打造一座自己的家嗎？你的目標是什麼呢？對於多數人來說，理想的住屋可能不必太大，但也不能小到讓家人住起來不舒服。如果你已積蓄了一些築夢基金，但不想過度花費以免超出預算，就來看看這間房子吧！它的面積只有 18.75 坪，裡面卻容納了 3 間臥房和 1 間浴室。聽起來很不可思議嗎？別懷疑，現在就一起來參觀吧！