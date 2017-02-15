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18.75 坪的平房: 有山形屋頂的質樸好空間

Genie Chien Genie Chien
แบบบ้านชั้นเดียว HPS102A, แบบแปลนบ้านสำเร็จรูป แบบแปลนบ้านสำเร็จรูป
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你正在計畫打造一座自己的家嗎？你的目標是什麼呢？對於多數人來說，理想的住屋可能不必太大，但也不能小到讓家人住起來不舒服。如果你已積蓄了一些築夢基金，但不想過度花費以免超出預算，就來看看這間房子吧！它的面積只有 18.75 坪，裡面卻容納了 3 間臥房和 1 間浴室。聽起來很不可思議嗎？別懷疑，現在就一起來參觀吧！

前門外觀

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這個住家的門前有一座小花園，還停放了一輛車。從這個角度看去，房子的外觀並不複雜，底下的基座又被墊高，形成了很不一樣的結構。

暖色營造出來的溫馨感

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這間預製屋採用棕色的木材來打造面。屋頂則是以淺灰色為主調。兩種顏色混搭，加上一些白色邊框當裝飾，創造出非常溫暖親切的調性。

屋後一景

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從背面端詳這棟建物，可以看到十分簡約樸實的設計。長方形結構上方，有著鄉村風格的屋頂，散發出一股安詳平靜的氛圍。

突出的屋頂設計

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這座屋頂有著突出的斜蓋設計，可以包覆住陽台，部分還延伸到停車的所在。這樣的設計讓住戶免受太陽曝曬和颳風下雨的困擾，是建築師的一大巧思。

房子周圍的窗戶

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一棟好的房子必須擁有良好的通風，讓室內維持清新舒爽。建築師在這棟房子的周圍開啟了許多窗戶，讓自然光得以傾入室內。每扇窗口都設計成白色方框，視覺上十分別致。

小陽台

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從這個角度，我們可以清楚看到陽台。這座平台的面積不大，但足夠充作舒適的休憩區。當你在室內工作疲累時，隨時可以打開門走到陽台上伸個懶腰，喝杯茶小歇一番。

設計圖

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從這張圖可以看出，設計師把客廳和廚房規畫在一起，讓家人可以擁有更多相處的時間。此外，裡頭還有三間同樣大小的臥室和一間浴室，完美的細節便滿足了住戶所有的需求。

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