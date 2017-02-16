10 間讓你超有面子的絕美現代住宅

你喜歡充滿現代感的設計嗎? 今天我們要為你介紹 10 間讓你不想離開家門的絕美現代住宅，這些我們所精選的房子都帶有現代建築的特色，而使用的素材則十分多元。不管是木頭，石材或是混凝土，這幾間房子都非常有時尚感。

你從這 10 間房子中不僅可以看到現代住宅的特色，還可以欣賞來自世界各地的不同專家的設計理念。

現在就讓我們一睹為快吧!