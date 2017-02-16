10 間讓你超有面子的絕美現代住宅

你喜歡充滿現代感的設計嗎? 今天我們要為你介紹 10 間讓你不想離開家門的絕美現代住宅，這些我們所精選的房子都帶有現代建築的特色，而使用的素材則十分多元。不管是木頭，石材或是混凝土，這幾間房子都非常有時尚感。
你從這 10 間房子中不僅可以看到現代住宅的特色，還可以欣賞來自世界各地的不同專家的設計理念。
現在就讓我們一睹為快吧!
第一眼看到這間房子的時候，我們除了激賞它的方正線條，也為了其淡雅的柔和色系著迷。這間平房有著兩面大小不同的灰色混凝土牆，兩道牆之間則是門廊以及大門的區塊。門廊區的牆面是粉橘色系，搭配上木頭的大門以及深藍色的線條後，非常有層次感。
這是一間位在日本鄉間的現代木質住宅。結合了現代和傳統的風格，專家為全家人打造一個充滿陽光，清新的空氣和環保素材的美好空間。
這間時尚的 22.99 坪的白色住宅像是置身在天堂的海濱別墅，簡約的線條以及簡單的素材，加上有整齊的草坪以及木頭露臺，還有小泳池，這是我們可以好好放鬆的地方。
智利的建築師精心地打造出這間有著對比顏色的兩層樓住家。在右邊你可以看到一個停車場，而院子則鋪上了美麗的白色鵝卵石，讓人感到非常別緻。
這間在德國郊區的現代住宅只有一層樓，專家選擇以木材妝點車庫的外觀，搭配上其他區域的混凝土以及玻璃後顯得十分協調。
35.09 坪大的家的造價大約是 20 萬歐元，折合台幣大概是 653 萬。
只有 15.12 坪的這間平房看起來非常有未來感，除了有開放式的車庫外，還涵蓋了所有的生活區域 – 一間廚房、餐廳、客廳、臥室與浴室，甚至是更衣間。這豈不是夢想中的家嗎?
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這個有著層層疊疊的屋頂的日本房子看似小巧，但其實室內十分寬敞。專家利用挑高的天花板，為室內帶來空間感以及充足的自然光，而中庭更是我們最喜歡的區域。