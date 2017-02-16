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10 間讓你超有面子的絕美現代住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
El Refugio Inteligente, NOEM NOEM 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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你喜歡充滿現代感的設計嗎? 今天我們要為你介紹 10 間讓你不想離開家門的絕美現代住宅，這些我們所精選的房子都帶有現代建築的特色，而使用的素材則十分多元。不管是木頭，石材或是混凝土，這幾間房子都非常有時尚感。

你從這 10 間房子中不僅可以看到現代住宅的特色，還可以欣賞來自世界各地的不同專家的設計理念。

現在就讓我們一睹為快吧!

1. 淡雅的色系

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第一眼看到這間房子的時候，我們除了激賞它的方正線條，也為了其淡雅的柔和色系著迷。這間平房有著兩面大小不同的灰色混凝土牆，兩道牆之間則是門廊以及大門的區塊。門廊區的牆面是粉橘色系，搭配上木頭的大門以及深藍色的線條後，非常有層次感。

2. 現代木屋

八街の家, 高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects 高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects 房子
高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects

高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects
高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects
高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects

這是一間位在日本鄉間的現代木質住宅。結合了現代和傳統的風格，專家為全家人打造一個充滿陽光，清新的空氣和環保素材的美好空間。

3. 22.99 坪的別墅

Proyecto, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

這間時尚的 22.99 坪的白色住宅像是置身在天堂的海濱別墅，簡約的線條以及簡單的素材，加上有整齊的草坪以及木頭露臺，還有小泳池，這是我們可以好好放鬆的地方。

4. 兩層樓的家

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Landeros &amp; Charles Architects

Casa Limonares Remodelación, Melipilla, RM, Chile

Landeros & Charles Architects
Landeros &amp; Charles Architects
Landeros & Charles Architects

智利的建築師精心地打造出這間有著對比顏色的兩層樓住家。在右邊你可以看到一個停車場，而院子則鋪上了美麗的白色鵝卵石，讓人感到非常別緻。

5. 德國的現代住宅

Livingtube, DANKE Architekten DANKE Architekten 窗戶
DANKE Architekten

DANKE Architekten
DANKE Architekten
DANKE Architekten

這間在德國郊區的現代住宅只有一層樓，專家選擇以木材妝點車庫的外觀，搭配上其他區域的混凝土以及玻璃後顯得十分協調。

35.09 坪大的家的造價大約是 20 萬歐元，折合台幣大概是 653 萬。

6. 充滿未來感的家

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos 房子
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

只有 15.12 坪的這間平房看起來非常有未來感，除了有開放式的車庫外，還涵蓋了所有的生活區域 – 一間廚房、餐廳、客廳、臥室與浴室，甚至是更衣間。這豈不是夢想中的家嗎?

看更多的細節: 走在未來的家: 低預算的住宅

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7. 豪華的家

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homify

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這間充滿豪華感的家位在墨西哥的中部城市中，充滿現代感的建築線條，以及各種石材以及木頭的運用，再加上美好的照明，我們完全陷入了它的魅力之中。

8. 不同層次的屋頂

フラットハウス, 株式会社横山浩介建築設計事務所 株式会社横山浩介建築設計事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社横山浩介建築設計事務所

フラットハウス

株式会社横山浩介建築設計事務所
株式会社横山浩介建築設計事務所
株式会社横山浩介建築設計事務所

這個有著層層疊疊的屋頂的日本房子看似小巧，但其實室內十分寬敞。專家利用挑高的天花板，為室內帶來空間感以及充足的自然光，而中庭更是我們最喜歡的區域。

9. 夢想家園

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
NOEM

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喜歡地中海風格的你，應該會深深愛上這間現代地中海風的家。白色的圓弧狀屋身加上木板的牆面，那充滿質感的外觀讓人一點也看不出來這是間在工廠先組裝好的組合屋。

10. 獨棟住宅

自然素材に包まれた石屋根の家, 遊友建築工房 遊友建築工房 房子
遊友建築工房

遊友建築工房
遊友建築工房
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這間獨棟的房子有著傳統的山形屋頂，但是一樓的設計非常有現代感，室內的生活機能也非常充足，是可以提供全家人生活舒適性以及便利性的完美住家。

73.8 萬台幣編織的大夢想: 擁有美麗露臺的鄉間預製組合屋
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