改造破爛公寓: 一個親友搶著來作客的美麗時尚空間

改造後的成果令人驚豔！開放式的格局將廚房、客廳和餐廳全部融為一體，空間感覺更為寬敞明亮。設計師運用中性色系，讓淺色木頭地板和白色牆壁散發出樸實溫暖的氣氛。

小小的廚房吧台巧妙地將烹飪區和家中其他部分隔開，擺上兩張酒吧凳子，這裡就是休閒、用餐和聊天的完美空間！