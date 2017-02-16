改造破爛公寓: 一個親友搶著來作客的美麗時尚空間

老屋改造是相當神奇的事，但你可曾見過把一座有如工地的家，變成迷人的住宅？今天我們要去參觀義大利一座由建築專家 K.B. RISTRUTTURAZIONI 負責的專案，看它如何從建築工地變成令人難以置信的現代化迷人宅第。專家們證明了一件事：你並不需要拆掉整座房子，只要在既有基礎上發揮創意，就可以造出令人印象深刻的住家。立刻一起來參觀吧！
從這個角度看，你可以看到一片令人沮喪的景觀。地板差不多全毀，裸露的水泥呈現非常粗糙破舊的外觀。牆壁裂開，傢俱和窗簾都不見了，裸露的電線和水管更增添了陰沈的氣氛。
這片牆壁斑駁到令人心驚，裸露的水泥地板讓人感覺猶如置身工地，磚塊外露到無法卒睹。建築專家們想如何一展身手，讓它重新回春呢？
改造後的成果令人驚豔！開放式的格局將廚房、客廳和餐廳全部融為一體，空間感覺更為寬敞明亮。設計師運用中性色系，讓淺色木頭地板和白色牆壁散發出樸實溫暖的氣氛。
小小的廚房吧台巧妙地將烹飪區和家中其他部分隔開，擺上兩張酒吧凳子，這裡就是休閒、用餐和聊天的完美空間！
設計師在牆壁上裝置了一整座書櫃，將書籍、裝飾品、電視和其他物品都整齊地歸位。簡單的客廳陳設就營造出迷人明亮的氛圍，牆上的藝術品更為空間創造出獨特的個性美。
這裡我們可以看到一座樓梯，是項非常華麗的設計元素。暗色的木梯和光滑的銀色欄杆共同營造出典雅的格調。牆上和天花板上柔和的照明裝置，打亮了這處空間的美麗細節。
這處空間能夠接收到大量的自然光，大型的鏡子佔據一整片牆面，為空間增添了深度。簡單的灰白色調創造出和平寧靜的環境，讓你可以在此享受美好的沐浴時間！
輕木地板、白色牆壁和著充足的自然光，讓這間臥室充滿了個性與魅力！亞麻材質的床組流露出典雅的氣質，牆面的藝術品則為空間投注下活力的色彩。
設計師採用小朋友最愛的主題來設計這個房間，讓它充滿了明亮活力的氛圍。角落處有著書桌椅組，一旁的書架則提供了大量的空間，讓小朋友可以整齊擺放書籍和玩具。
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