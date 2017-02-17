造價不到 300 萬的家: 融合現代與傳統的時尚鄉間美屋

點子簿這次要介紹由波蘭設計公司 ARCHIPELAG 所設計的專案，這建築師團隊專門從事規劃節能住宅的發展，設計出許多從古典到現代不同風格的建築。而為了因應現代人的生活方式，他們所主導的設計也不斷地改善來滿足市場的需求，這次我們就來看看他其中一個專案，融合了現代與自然的時尚家居。
這間實為預製組合屋的房子造價約 288 萬台幣，不到 300 萬元的房子質感依舊不讓人失望。
建築正面給人簡約的感受，但用心一下就可以發現有需多細節都是毫不馬虎的。在入口處向外突出的設計，凸顯了建築閣樓處的木鑲板及天窗，利用大玻璃來獲取更多的自然採光。
建築四周用花園的設計包圍，用極現代的方式來與自然作融合，在草地上擺上兩張躺椅，閒暇時分於此曬曬太陽，多麼優雅又美好的享受。
建築內部將起居室、餐廳、廚房以開放式的設計做連結，內部運用了大樑的天然素材，讓這樣現代化的建築架構巧妙地融入所有元素。
喜歡這種具設計感的現代內裝，可以多請教設計師喔!
在客廳中可以發現建築的設計相當強調採光以及通風性，而這裡最值得一提的可說是窗簾的設計，他並非吊掛於上部窗沿的位置，而是由屋頂的頂部懸掛而下，這樣的方式能讓空間在視覺上又被挑高的錯覺。
廚房的設計也重視採光，用大部分木材設計的廚具搭配光滑檯面的設計更顯得優雅時尚。在廚房裡甚至有中島的設計，讓做菜更有效率也更輕巧。
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環顧過建築內外後，不難發現這設計本身相當重視現代建築與自然的協調，運用了現代的架構及觀念來與自然的元素做巧妙的搭配，一個現代化的完美家居，不就應該像是這樣嗎?
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