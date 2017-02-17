造價不到 300 萬的家: 融合現代與傳統的時尚鄉間美屋

點子簿這次要介紹由波蘭設計公司 ARCHIPELAG 所設計的專案，這建築師團隊專門從事規劃節能住宅的發展，設計出許多從古典到現代不同風格的建築。而為了因應現代人的生活方式，他們所主導的設計也不斷地改善來滿足市場的需求，這次我們就來看看他其中一個專案，融合了現代與自然的時尚家居。

這間實為預製組合屋的房子造價約 288 萬台幣，不到 300 萬元的房子質感依舊不讓人失望。