20 個低成本又容易動手做的花園設計

每個人對自己的花園一定都有不同的想法觀念來做佈置，所以這次點子簿整理了20個低成本又簡易且適合花園的裝置設計，讓你從中找尋合適自己的方式來裝飾屬於自己的花園。這些裝置中除了低成本外，有許多部份是資源再利用的設計，讓原本廢棄的物件變成另類的裝置藝術。