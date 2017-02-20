20 個低成本又容易動手做的花園設計

每個人對自己的花園一定都有不同的想法觀念來做佈置，所以這次點子簿整理了20個低成本又簡易且適合花園的裝置設計，讓你從中找尋合適自己的方式來裝飾屬於自己的花園。這些裝置中除了低成本外，有許多部份是資源再利用的設計，讓原本廢棄的物件變成另類的裝置藝術。
想要享受與家人同樂的時光，在你的花園中搭起一座簡易的野炊廚房吧!
利用幾根小小的木頭，沿著花園棧道擺放，凸顯整體的空間感。
利用繩子與木材，你可以輕易地製作一個鞦韆，讓花園也能成為孩子的遊戲天地。
利用廢棄的小水盆，在其中放入石頭，你也可以輕易地擁有這充滿禪意的造景。
放置簡易的保冰箱，讓花園更有度假的氛圍。
如果家中剛好有廢棄的洗手台，何不把它拿來當作花盆呢?
利用雨傘，也可以輕鬆打造一個簡易的休憩空間。
利用一些小配件，也可以讓花園充滿童話的氛圍。
利用一些廢棄的木板，放上舒服的墊子，在花園擺上這樣的沙發吧!
在花園裡吊掛這樣的小物，又實用又可愛。
如果你有不用的小箱子或盒子捨不得丟棄，那就替你的花園設計一個收納的空間吧!
利用廢棄的鐵製或鋁製水桶，園藝也能呈現出不同的風貌。
寶特瓶妙用多，吊掛起來的寶特瓶盆栽是不是也頗讓人驚艷?
像這樣垂直種植的方式，你可以看看更多:37 個必學的垂直花園設計要點。
利用石塊替花園鋪條道路，除了能區隔出空間感，還能讓花園更有質感。
若想要讓藤蔓類的植物照著自己的想法攀爬，利用釣魚線是個不錯的選擇。
想要了解更多的園藝技巧，可以請教我們的設計師喔!
利用乾掉的松果及蠟也可以製作出別緻的園藝小物，簡單又不落俗套。
在花叢間利用象徵花的形體裝置，可以讓視野更多層次。
替你的花園做個小小的門牌，簡易的小東西可會有大大的效益喔!