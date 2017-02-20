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20 個低成本又容易動手做的花園設計

Yungshun Lee Yungshun Lee
こんなクリート, 平山庭店 平山庭店 花園柵欄與牆
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每個人對自己的花園一定都有不同的想法觀念來做佈置，所以這次點子簿整理了20個低成本又簡易且適合花園的裝置設計，讓你從中找尋合適自己的方式來裝飾屬於自己的花園。這些裝置中除了低成本外，有許多部份是資源再利用的設計，讓原本廢棄的物件變成另類的裝置藝術。

野炊花園

outdoor cooking area wood-fired oven 庭院 outdoor kitchen,pizza oven,bbq
wood-fired oven

outdoor cooking area

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

想要享受與家人同樂的時光，在你的花園中搭起一座簡易的野炊廚房吧!

木頭指引方向

Hausgarten Wagner - "Sylter Garten", SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften 庭院
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

利用幾根小小的木頭，沿著花園棧道擺放，凸顯整體的空間感。

架個鞦韆吧!

GERONIMO - a monkey swing Green Oak Furniture Ltd 花園家具
Green Oak Furniture Ltd

GERONIMO – a monkey swing

Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd

利用繩子與木材，你可以輕易地製作一個鞦韆，讓花園也能成為孩子的遊戲天地。

水盆造景

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature Primrose 花園配件與裝飾品
Primrose

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature

Primrose
Primrose
Primrose

利用廢棄的小水盆，在其中放入石頭，你也可以輕易地擁有這充滿禪意的造景。

保冰箱

Vintage Coca Cola Cool-Box Vintage Archive 家居用品家庭用品
Vintage Archive

Vintage Coca Cola Cool-Box

Vintage Archive
Vintage Archive
Vintage Archive

放置簡易的保冰箱，讓花園更有度假的氛圍。

廢棄洗手台

Washbasin planter Donna Walker Design 庭院
Donna Walker Design

Washbasin planter

Donna Walker Design
Donna Walker Design
Donna Walker Design

如果家中剛好有廢棄的洗手台，何不把它拿來當作花盆呢?

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遮陽… 真是傘

PARASOLS DESIGN ET ORIGINAUX : un large choix pour sublimer votre décoration d’extérieur., KSL LIVING KSL LIVING 花園配件與裝飾品
KSL LIVING

KSL LIVING
KSL LIVING
KSL LIVING

利用雨傘，也可以輕鬆打造一個簡易的休憩空間。

點盞燈

Arabic lamp for garden homify 花園照明 鐵/鋼 Black
homify

Arabic lamp for garden

homify
homify
homify

在你的花園裡點盞燈，讓花草的對話在夜間能繼續著。

童話故事

Watering can Light Garland ELLA JAMES 花園照明
ELLA JAMES

Watering can Light Garland

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

利用一些小配件，也可以讓花園充滿童話的氛圍。

動手做沙發

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario 花園家具
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

利用一些廢棄的木板，放上舒服的墊子，在花園擺上這樣的沙發吧!

驅蚊薰香

Teapot Bird Feeder ELLA JAMES 花園配件與裝飾品
ELLA JAMES

Teapot Bird Feeder

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

在花園裡吊掛這樣的小物，又實用又可愛。

收納櫃

Fairy door Marble Inspiration 花園配件與裝飾品
Marble Inspiration

Fairy door

Marble Inspiration
Marble Inspiration
Marble Inspiration

如果你有不用的小箱子或盒子捨不得丟棄，那就替你的花園設計一個收納的空間吧!

水桶也能這樣用

Brent Verdigris Plant Pot, Rowen & Wren Rowen & Wren 花園植物盆栽與花瓶
Rowen &amp; Wren

Brent Verdigris Plant Pot

Rowen & Wren
Rowen &amp; Wren
Rowen & Wren

利用廢棄的鐵製或鋁製水桶，園藝也能呈現出不同的風貌。

寶特瓶

Photos, homify Online GmbH & Co. KG homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG

homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG
homify Online GmbH & Co. KG

寶特瓶妙用多，吊掛起來的寶特瓶盆栽是不是也頗讓人驚艷?

像這樣垂直種植的方式，你可以看看更多:37 個必學的垂直花園設計要點

廢棄枕木

こんなクリート, 平山庭店 平山庭店 花園柵欄與牆
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

利用廢棄的大木頭，搭配石塊植栽，輕易的就能創造充滿意趣的造景。

這裡看更多的花園造景。

鋪條道路

Sandstone & Aggregate Path Earth Designs 庭院 砂岩 Beige
Earth Designs

Sandstone & Aggregate Path

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

利用石塊替花園鋪條道路，除了能區隔出空間感，還能讓花園更有質感。

釣魚線的利用

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores 庭院
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

若想要讓藤蔓類的植物照著自己的想法攀爬，利用釣魚線是個不錯的選擇。

想要了解更多的園藝技巧，可以請教我們的設計師喔!

松果及蠟

Bag of 10 Heart shaped firelighters Hunter Gatherer 客廳壁爐與配件
Hunter Gatherer

Bag of 10 Heart shaped firelighters

Hunter Gatherer
Hunter Gatherer
Hunter Gatherer

利用乾掉的松果及蠟也可以製作出別緻的園藝小物，簡單又不落俗套。

花型裝置

Cow Parsley Garden Sculpture Garden Art and Sculpture 庭院 金屬
Garden Art and Sculpture

Cow Parsley Garden Sculpture

Garden Art and Sculpture
Garden Art and Sculpture
Garden Art and Sculpture

在花叢間利用象徵花的形體裝置，可以讓視野更多層次。

花園門牌

Welcome to my Bee - autiful Garden sign - rustic hanging bees plaque Tittlemouse 花園配件與裝飾品
Tittlemouse

Welcome to my Bee – autiful Garden sign – rustic hanging bees plaque

Tittlemouse
Tittlemouse
Tittlemouse

替你的花園做個小小的門牌，簡易的小東西可會有大大的效益喔!

8 座封閉式陽臺：讓你盡享冬日休閒時光的好天地
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