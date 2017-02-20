你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

8 座封閉式陽臺：讓你盡享冬日休閒時光的好天地

Genie Chien Genie Chien
Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores 露臺
Loading admin actions …

冬天是冷呼呼的季節，寒流來臨已令人受不了，倘若下起雨來，就更令人不想上街了。如果你也怕冷，現在你大概只想躲在家裡，或是到陽光普照的沙灘上曬個暖陽。倘若你只能選擇在家避冬，除了被窩之外，其實陽台也是個好地方喔！我們為你蒐集了 8 款超棒的陽臺，它們都是採取封閉式設計，讓你在家也可以放鬆休閒，現在就一起來參觀吧！

1. 完美的陽台小窩

Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores 露臺
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

陽臺不必大，只要像這樣打造成一個小窩，放假時你就可以在這裡放鬆休息、讀書聊天，或只是靜靜地欣賞天空和室外雨水。儘管空間小巧，只要採用地毯、沙發、毛毯、枕頭這些讓人感覺舒適的物件，再加上蠟燭、植物和花朵來裝飾，這座陽臺就顯得非常迷人！

2. 令人嚮往的角落

Lisboa Baixa - Before and After, Staging Factory Staging Factory 露臺
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

這座陽臺採取典型的葡萄牙裝飾。白色牆壁、幾何圖案地板，再搭配上一張木桌，週末在此享用早晚餐，一邊啜飲葡萄酒，不必太多額外裝潢，就可盡享空間中的美好。

3. 簡約明亮的小陽台

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada 露臺
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

陽臺就算再小，也是糟蹋不得，與其用來晾曬衣服，不如賦予它新生命。你不必花大錢，只要到儲藏室裡找出一些古董風格的老傢俱，就可以佈置出一個簡單質樸的小空間。

4. 創新的裝潢

M life| Средиземноморская жизнь, WhiteRoom WhiteRoom 露臺
WhiteRoom

WhiteRoom
WhiteRoom
WhiteRoom

這座陽臺的裝飾很有啟發性。天花板上的燈光裝置和清新的顏色，為空間投注下不同凡響的氛圍。在此裝上窗簾，平台上鋪設軟墊，這裡就成了一個完美的避風港！

專家為你選擇最適合的顏色吧！

5. 白色自然元素

APARTAMENTO, MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES 露臺
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES

MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES

白色牆壁和大型窗戶讓這處封閉式陽臺空間，顯得分外明亮迷人！兩個帶有草卉圖案的枕頭與懸掛的植物相呼應，讓生活添加了自然的氛圍。與另一側的客廳也是無縫接軌，室內到陽臺形成完全貫通的空間。

6. 竹子牆

COZINHA X MINI BIBLIOTECA, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES 露臺 竹 Yellow
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

這座陽臺上有一面非常有趣的竹子牆，另一側牆壁則繪製了假窗戶，構成田園景觀的錯覺。這處空間採用白色和灰色為基本色調，天然材質讓整個環境看來格外輕鬆舒適！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 城市私樂園

De balcón a espacio polivalente, SAUCO DESIGN S.L. SAUCO DESIGN S.L. 露臺
SAUCO DESIGN S.L.

SAUCO DESIGN S.L.
SAUCO DESIGN S.L.
SAUCO DESIGN S.L.

在喧囂的城市中，如果你擁有像這樣的角落，可以把它打造得簡約明亮。大片的窗戶裝置了窗簾，需要時可以拉上保護個人的隱私。窗前的玻璃桌不僅實用，還讓空間看來比實際更大。

8. 多功能陽台

북카페 거실 인테리어, 홍예디자인 홍예디자인 露臺
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

小陽臺最重要的是創造出幸福歡樂的氣氛。你可以放一張桌子和椅子，擺上沙發或其他家具。照片中這組兼具儲物功能的木質矮椅，讓你在休閒之外，生活也更有秩序。

如果你正在尋找特殊的居家設計，一定不能錯過以下文章：

12 座很容易在家複製的可愛小花園

12 款專為小宅設計的廚房吧台，讓用餐成為全家最美好的時光！

14 個沙發背後的創意收納設計
喜歡這 8 座封閉式陽台嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了