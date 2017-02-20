8 座封閉式陽臺：讓你盡享冬日休閒時光的好天地

冬天是冷呼呼的季節，寒流來臨已令人受不了，倘若下起雨來，就更令人不想上街了。如果你也怕冷，現在你大概只想躲在家裡，或是到陽光普照的沙灘上曬個暖陽。倘若你只能選擇在家避冬，除了被窩之外，其實陽台也是個好地方喔！我們為你蒐集了 8 款超棒的陽臺，它們都是採取封閉式設計，讓你在家也可以放鬆休閒，現在就一起來參觀吧！
陽臺不必大，只要像這樣打造成一個小窩，放假時你就可以在這裡放鬆休息、讀書聊天，或只是靜靜地欣賞天空和室外雨水。儘管空間小巧，只要採用地毯、沙發、毛毯、枕頭這些讓人感覺舒適的物件，再加上蠟燭、植物和花朵來裝飾，這座陽臺就顯得非常迷人！
這座陽臺採取典型的葡萄牙裝飾。白色牆壁、幾何圖案地板，再搭配上一張木桌，週末在此享用早晚餐，一邊啜飲葡萄酒，不必太多額外裝潢，就可盡享空間中的美好。
陽臺就算再小，也是糟蹋不得，與其用來晾曬衣服，不如賦予它新生命。你不必花大錢，只要到儲藏室裡找出一些古董風格的老傢俱，就可以佈置出一個簡單質樸的小空間。
這座陽臺的裝飾很有啟發性。天花板上的燈光裝置和清新的顏色，為空間投注下不同凡響的氛圍。在此裝上窗簾，平台上鋪設軟墊，這裡就成了一個完美的避風港！
讓專家為你選擇最適合的顏色吧！
白色牆壁和大型窗戶讓這處封閉式陽臺空間，顯得分外明亮迷人！兩個帶有草卉圖案的枕頭與懸掛的植物相呼應，讓生活添加了自然的氛圍。與另一側的客廳也是無縫接軌，室內到陽臺形成完全貫通的空間。
這座陽臺上有一面非常有趣的竹子牆，另一側牆壁則繪製了假窗戶，構成田園景觀的錯覺。這處空間採用白色和灰色為基本色調，天然材質讓整個環境看來格外輕鬆舒適！
在喧囂的城市中，如果你擁有像這樣的角落，可以把它打造得簡約明亮。大片的窗戶裝置了窗簾，需要時可以拉上保護個人的隱私。窗前的玻璃桌不僅實用，還讓空間看來比實際更大。
小陽臺最重要的是創造出幸福歡樂的氣氛。你可以放一張桌子和椅子，擺上沙發或其他家具。照片中這組兼具儲物功能的木質矮椅，讓你在休閒之外，生活也更有秩序。
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