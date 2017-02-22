花俏惹人愛：12個使用拼花磁磚的好點子

磁磚一直都是室內裝潢的寵兒，無論是浴室、廁所、廚房或是陽台地板，我們都總能找到它的蹤影！

而擁有獨特花紋圖案的拼花磁磚就更受人喜愛！它鮮艷的顏色總是能為房子帶來新鮮感和活潑的氣氛，就像是裝飾品一樣佈置著家裡的空間。

今天我們為大家找來由設計師打造的12個「使用拼花磁磚的好例子」，讓大家把這些美麗的元素帶進家裡～