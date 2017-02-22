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花俏惹人愛：12個使用拼花磁磚的好點子

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磁磚一直都是室內裝潢的寵兒，無論是浴室、廁所、廚房或是陽台地板，我們都總能找到它的蹤影！

而擁有獨特花紋圖案的拼花磁磚就更受人喜愛！它鮮艷的顏色總是能為房子帶來新鮮感和活潑的氣氛，就像是裝飾品一樣佈置著家裡的空間。

今天我們為大家找來由設計師打造的12個「使用拼花磁磚的好例子」，讓大家把這些美麗的元素帶進家裡～

​1. 浴間裡的小花圖案

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Crafted Tiles

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如果浴間牆面是淨色的話，在地上鋪上這種擁有小型花朵設計的地磚就最適合不過了！兩者互補之餘亦不失新鮮感，絕對是一個為房間帶來格調的好點子喔！

​2. 牆上的摩洛哥風格

Casa en Dubai, Hispalcerámica Hispalcerámica 地中海走廊，走廊和楼梯
Hispalcerámica

Hispalcerámica
Hispalcerámica
Hispalcerámica

阿拉伯文化與西方文化在摩洛哥並存，因而造就出其獨特的「摩洛哥風格」，圖中的牆磚正正就是充滿了這種特色。不過，如果選用這種花紋豐富的磁磚的話，大家可要適可而止，不然就真的會花俏過頭了！例如說，我們應該在半面牆面上鋪上藍色磁磚，其餘部分留白。

​3. 走廊的幾何圖形

Geometric (Victorian) Tiles, Original Features Original Features 牆壁與地板磁磚
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Geometric (Victorian) Tiles

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在走廊鋪設磁磚地板也是一個好點子！這種幾何圖形的設計不但能為走廊帶來視覺焦點，它其實還能將整個空間注入活力！

​4. 美麗裝飾牆

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Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

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喜歡美麗的拼花磁磚，卻不想過於高調？那就把客廳或房間的其中一小面牆鋪設圖樣典雅、簡單的磁磚吧！

​5. 擁有裝飾的樓梯

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我們常常忽視了台階與台階之間的部分，但其實原來我們可以在這些空白的地方鋪上花俏又可愛的磁磚！

​6. 衛浴間的新焦點

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Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

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如果你嫌衛浴間的設計過於單調、瘡白，那麼你就該把顏色鮮艷、圖樣活潑的磁磚引進家裡了！

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​7. 廚房的粗框地板

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Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

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拼花地磚的選擇很多，這種擁有藍色粗框的磁磚經典又高雅，跟以全白為主調的廚房是最佳的搭檔！

​8. 廚房裡的黑白經典

Projecto de Reabilitação - Quinta Dona Matilde, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda 廚房 磁磚
Germano de Castro Pinheiro, Lda

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Germano de Castro Pinheiro, Lda
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黑與白是最形影不離的組合，黑白相間的方形磁磚讓寬闊的廚房生色不少。

​9. 高雅的酒紅與純白

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 圖中的地板設計跟7有同工異曲之妙，兩者都是採用了粗框線條設計，而且都非常非常好看！

酒紅色地板雖然不是常見的用色，可是在這裡跟純白互相配合，兩者便產生了一種微妙又高雅的視覺效果！

​10. 英式風格的陽台地板

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Geometric (Victorian) Tiles

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陽台的地板當然也可以用上磁磚！這一種充滿英式風格的雙色小方格地磚是非常值得推介的喔！

​11. 綠松石空間

homify 浴室 磁磚 Blue
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綠松石，又名土耳其石，這種藍藍綠綠的天然石頭的顏色很吸引人。而這一整個浴間都是鋪滿了這種綠松石色的磁磚，營造出獨特非凡的設計感。

​12. 廚房裡的兩種磁磚

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back homify 牆壁與地板磁磚 磁磚 Turquoise
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Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back

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同一空間裡其實也可以容納兩種磁磚，不過要注意兩者的圖樣不能夠同樣複雜。像圖中的廚房牆身鋪上了經典的灰綠色單色磁磚，而地板則用上圖紋比較豐富的拼花磁磚，共同打造出一個美麗的煮食空間。

 延伸閱讀：裝飾牆：10個有風格地分隔起居空間的重點

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