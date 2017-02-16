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低成本的家: 擁有美麗木頭外牆的 45.98 坪的現代住宅

Genie Chien Genie Chien
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今天要帶大家去參觀一座非常美麗的房子，它有著現代建築的外觀，室內空間寬敞，採光也相當良好。面積 45.98 坪，價格比起許多大城市裡的小公寓便宜許多。為了讓這對有一個小孩的夫婦住得舒服，設計師將客廳和廚房整合在一起，另外還設有 3 間臥室。整棟住宅最特別之處是採用木頭打造出來的前門外牆，散發出極為溫柔婉約的氣質，讓人一看就愛上。現在就一起來參觀吧！

美觀、經濟又舒適的住宅

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Taguá Arquitetura

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從外觀來看，這棟住宅予人舒適典雅的第一印象，空間相當寬敞，還分成上下兩層樓。令人難以置信的是它的成本並不高，讓這對夫婦無需花費大筆資金便擁有了自己的家。

現代化的外觀

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美麗的外以木頭建材來裝飾，上方的結構體向前延伸，在底下的前門構成一個小門廊。除了木材外還搭配鐵條，營造出現代化的優雅觀感來。右邊的鐵欄杆與白色牆壁相映成趣，讓這棟建築更顯得卓然不群。

角落一景

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這個角落可以看到暖色木質牆壁所創造出來的美感。旁邊擺置了大地色系的陶壺，裡頭栽植了小灌木，搭配石頭地板自帶優雅格調。

垂直花園

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專家在走廊的外牆設置了一座美麗的垂直花園。上面有小型混凝土圓柱體，搭襯著各種各樣的植栽，顯得相當溫馨質樸。

換個方向看，感受一下整體的美感

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客廳

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客廳裡有座電視牆，幾何形狀的設計非常吸睛。底下還設有迷人的壁爐，巧妙地嵌入電視牆裡。空間裡的淡雅色調和木頭家具，讓起居環境感到更舒適宜人。

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整合式空間

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整合式空間最能創造出通風的感覺，不僅動線流暢，也讓生活更便利。這裡可以看到採用實木打造的櫃檯，與外牆的木頭材質相互呼應。

良好的採光

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這座房子擁有良好的採光，視覺上敞亮無比。朝向門口的地方設有一座木櫃，造型走簡約路線，和其他傢俱搭配，家的溫馨氛圍濃到高點。

從室內另一個角度欣賞

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房子

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客廳

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廚房

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臥室

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庭院

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浴室

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餐廳

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泳池

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