低成本的家: 擁有美麗木頭外牆的 45.98 坪的現代住宅

今天要帶大家去參觀一座非常美麗的房子，它有著現代建築的外觀，室內空間寬敞，採光也相當良好。面積 45.98 坪，價格比起許多大城市裡的小公寓便宜許多。為了讓這對有一個小孩的夫婦住得舒服，設計師將客廳和廚房整合在一起，另外還設有 3 間臥室。整棟住宅最特別之處是採用木頭打造出來的前門外牆，散發出極為溫柔婉約的氣質，讓人一看就愛上。現在就一起來參觀吧！