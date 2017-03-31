現代摩登的窄面房子: 一間充滿時尚感的絕美獨棟住宅

新加坡的面積狹小，因此比起台灣的擁擠住屋現象有過之而無不及，這也是為什麼這本點子簿將要介紹的窄面獨棟住宅有如清新的微風徐徐吹來，讓人感到神清氣爽。總共三層樓的這間獨棟住宅的外表以塗上白色油漆的混凝土搭配木頭做妝點，因此在十分現代摩登的外表中，又帶有來自自然的溫暖以及柔和的氣息。

走進屋內後，挑高的天花板以及時尚的室內裝潢很快地吸引了我們的注意力，不管是留白的角落、起居空間、餐廳、浴室甚至是臥室，每一個生活空間都讓人想要駐足欣賞許久。

如果你很難想像這間房子有多美的話，就跟著我們的腳步一起探索細節吧!