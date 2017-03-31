現代摩登的窄面房子: 一間充滿時尚感的絕美獨棟住宅

新加坡的面積狹小，因此比起台灣的擁擠住屋現象有過之而無不及，這也是為什麼這本點子簿將要介紹的窄面獨棟住宅有如清新的微風徐徐吹來，讓人感到神清氣爽。總共三層樓的這間獨棟住宅的外表以塗上白色油漆的混凝土搭配木頭做妝點，因此在十分現代摩登的外表中，又帶有來自自然的溫暖以及柔和的氣息。
走進屋內後，挑高的天花板以及時尚的室內裝潢很快地吸引了我們的注意力，不管是留白的角落、起居空間、餐廳、浴室甚至是臥室，每一個生活空間都讓人想要駐足欣賞許久。
如果你很難想像這間房子有多美的話，就跟著我們的腳步一起探索細節吧!
首先先讓我們欣賞這個家的外觀吧!
不知道最吸引你注意的，是作為大門柵欄的木頭圍牆，還是有高低層次的現代結構呢? 我們非常佩服專家可以利用不同的元素，打造出一間既能展現現代建築之美，又不失溫暖的家。這樣美麗又與眾不同的外觀，讓我們非常期待踏進室內欣賞家中的各個角落。
首先讓我們先欣賞一下起居的空間吧!
這個充滿現代感的空間因為木頭的天花板而顯得更有溫度，灰色的一字形長沙發可以容納許多親友在此暢談，而地毯的設計也為起居空間增添了奢華感。
現在我們所看到的區域是能夠好好感受戶外的氛圍，卻又不會過曬或者是中暑的愜意空間。專家還在挑高的天花板上安裝了黑色的吊扇，讓此處的通風更為良好，至於吊扇旁的時尚吊燈則為溫馨的空間增添更多個性。
白色系的開放式廚房以及餐廳的空間感非常棒，緊鄰著落地窗的格局讓用餐以及做料理的區域洋溢著充足的自然光。想像一下在此一邊做菜，一邊與在餐桌等候的親友們聊天的景象，是不是非常地愉悅幸福呢?
近距離欣賞廚房以及餐廳，你會發現專家所選用的家具以及廚房檯面非常有奢華感，但是又不會俗氣，非常值得偷學起來。
誰說樓梯只能讓人走路用呢? 專家把此處打造地美輪美奐，讓人很想要好好地欣賞那美麗的十牆。
選用中性色系的臥室讓人感到非常舒適自在，在此一定能好好地一覺到天明吧?
現在讓我們來看看浴室的梳妝台，這寬敞的空間是不是所有喜歡梳妝打扮的男士女士們會非常心動的區塊呢?
乾溼分離的浴室因為選用了灰色的石材而顯得氣派非凡，在這裡淋浴好像會有置身在飯店中的錯覺。
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