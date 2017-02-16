把家帶著走:友善大地的行動木屋

在看過很多專案分享後，這次homify要介紹的不單單只是一棟建築，而是一種新世代的建築概念，結合了環保節能，更讓生活變得愜意並且簡便。在喧囂的都市生活待久的現代人，偶爾總想著親近自然，而因此愛上露營的不計其數，但露營總是讓生活機能顯得不便，而且多了些瑣碎的工作。如果更貪婪地想要同時享受自然並且愜意樂活，那這樣行動木屋的概念絕對是值得參考的，更棒的是他絕對不需要高成本就能輕鬆擁有。
簡約的造型顯得優雅時尚，立於稻田中，愜意又樂活的農夫生活就值得人羨慕。也因組裝的便利，甚至可以讓建築的造形有更多的變化組合。
行動木屋的概念讓自然不單單存在於山野間，而是24小時的生活表達，讓自然界中最簡單的元素融入生活；隨手就能感受木頭的觸感，呼吸就有清新的空氣，坐於家中就能與陽光共存。
喜愛木造的質感，這裡可以提供你更多靈感喔!
小巧的木屋內裝卻一點兒也不馬虎，量身打造個人的需求空間，讓小小的蝸居一應包辦生活所需。圖片中值得一提的是樓梯的設計，九十度的樓梯設計，讓收納及空間有更多的可能。
在採光良好的空間中，最讓人擔心的莫過於隱私的問題，在這裡設計者運用了透光的毛玻璃，同時能有良好採光且兼顧隱私，每日都可以享受早晨被陽光曬起的美好。
這樣的臥室設計，還沒讓你心動，那或許可以看看這裡。
行動木屋也能提供絕佳的觀景視野，當然這片景色因人而異。如果你也有個山坡小屋的計畫，或是濱海小築的夢想，何不來試試這帶你回歸自然的行動木屋呢!
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