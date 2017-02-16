把家帶著走:友善大地的行動木屋

在看過很多專案分享後，這次homify要介紹的不單單只是一棟建築，而是一種新世代的建築概念，結合了環保節能，更讓生活變得愜意並且簡便。在喧囂的都市生活待久的現代人，偶爾總想著親近自然，而因此愛上露營的不計其數，但露營總是讓生活機能顯得不便，而且多了些瑣碎的工作。如果更貪婪地想要同時享受自然並且愜意樂活，那這樣行動木屋的概念絕對是值得參考的，更棒的是他絕對不需要高成本就能輕鬆擁有。