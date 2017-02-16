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6 個讓浴室美到你會暈眩的實用訣竅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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在今天的文章，我們將要看看 6 個會讓你的浴室變成像人間仙境一樣的實用訣竅。

由於浴室是可以讓我們洗淨一身髒汙以及疲累的重要區域，因此其美觀性，舒適性以及功能性缺一不可。除了美輪美奐的裝飾外，現代的衛浴設備也非常重要。

現在就讓我們一起探索，6 個讓你的浴室美到你會暈眩的實用訣竅，一起將你的沐浴空間打造地溫馨又舒適!

1. 使用木材

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Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

木材是最溫暖的素材，但是比起其他家中的區域，浴室是比較潮濕的地方，因此大多數的人不會在這個空間使用木材。

然而事實上，只要你使用正確種類的木材，並且請專家採取適當的防護處理，你就可以放心地在浴室中用上木頭這個素材。

小提點: 杉木與南方松比較軟，但是防潮性較佳。你可以再請專家為木頭上一層無毒的護木漆，然後定期維護你的木材。

2. 使用鏡子

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

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你可以利用鏡子的形狀，為你的浴室創造出不一樣的外觀，並且加強浴室的空間感，讓小浴室看起來比實際上還要寬敞。

例如圖中的浴室中，專家不僅將浴室規劃在洗手台上方的位置，反而讓鏡子延伸到側面的牆，讓空間感更好。

3. 浴簾

DECORACIÓN de INTERIORES. Casa Vintage, La Florinda La Florinda 衛浴裝飾品
La Florinda

La Florinda
La Florinda
La Florinda

浴簾不僅有實際的防水功能，還可以讓你的浴室增添華麗感。如果你想要一個浪漫卻又充滿現代感的浴室，那麼你可以安裝像是圖片中的這種荷葉的窗簾。

4. 獨特的洗臉盆

Remodelación Vivienda Baño, info8385 info8385 衛浴洗手台
info8385

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我們建議你選擇一個獨特的洗臉盆，利用小細節讓你的浴室看起來更為與眾不同。除了常見的白色陶瓷洗手台之外，何不試試看圖中這種樣式的洗臉盆呢?

5. 擺放櫥櫃

Baños, Opiusly Opiusly 衛浴儲藏櫃
Opiusly

Opiusly
Opiusly
Opiusly

喜歡保養的人總是會有很多瓶瓶罐罐，但如果你不希望它們散落在四處的話，那就請專家規劃一個含洗手檯的櫥櫃。

像是這張圖中的設計，除了看起來非常美觀之外，也具有齊全的收納空間。

6. 利用牆面

Urban Chic per Karol, Vegni Design Vegni Design 衛浴書櫃
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

千萬不要小看你的牆面空間! 例如，在這張圖我們可以看到專家在牆上安裝了收納格，擴增儲藏的空間。 利用這個收納空間，你可以擺放一些洗手斤或是常用的沐浴用品。

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