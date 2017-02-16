6 個讓浴室美到你會暈眩的實用訣竅

在今天的文章，我們將要看看 6 個會讓你的浴室變成像人間仙境一樣的實用訣竅。
由於浴室是可以讓我們洗淨一身髒汙以及疲累的重要區域，因此其美觀性，舒適性以及功能性缺一不可。除了美輪美奐的裝飾外，現代的衛浴設備也非常重要。
現在就讓我們一起探索，6 個讓你的浴室美到你會暈眩的實用訣竅，一起將你的沐浴空間打造地溫馨又舒適!
木材是最溫暖的素材，但是比起其他家中的區域，浴室是比較潮濕的地方，因此大多數的人不會在這個空間使用木材。
然而事實上，只要你使用正確種類的木材，並且請專家採取適當的防護處理，你就可以放心地在浴室中用上木頭這個素材。
小提點: 杉木與南方松比較軟，但是防潮性較佳。你可以再請專家為木頭上一層無毒的護木漆，然後定期維護你的木材。
你可以利用鏡子的形狀，為你的浴室創造出不一樣的外觀，並且加強浴室的空間感，讓小浴室看起來比實際上還要寬敞。
例如圖中的浴室中，專家不僅將浴室規劃在洗手台上方的位置，反而讓鏡子延伸到側面的牆，讓空間感更好。
浴簾不僅有實際的防水功能，還可以讓你的浴室增添華麗感。如果你想要一個浪漫卻又充滿現代感的浴室，那麼你可以安裝像是圖片中的這種荷葉的窗簾。
喜歡保養的人總是會有很多瓶瓶罐罐，但如果你不希望它們散落在四處的話，那就請專家規劃一個含洗手檯的櫥櫃。
像是這張圖中的設計，除了看起來非常美觀之外，也具有齊全的收納空間。
千萬不要小看你的牆面空間! 例如，在這張圖我們可以看到專家在牆上安裝了收納格，擴增儲藏的空間。 利用這個收納空間，你可以擺放一些洗手斤或是常用的沐浴用品。
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