改造黯淡老公寓：一個典雅且明亮的舒適好空間

今天的點子簿要帶你看看一間非常黯淡且單調的公寓改造案。屋主想把這間老公寓裝潢成舒適的住家，好吸引租客和買家上門。來自 Scenes Home 的專家決定接受挑戰，在低預算的前提下，運用活潑的色彩、簡單的風格、漂亮的燈光和生氣盎然的室內植物，為這座公寓創造出新生命。現在就一起來參觀！
臥室的顏色很不起眼。黑白圖案的牆壁、骯髒的地板和傢俱樣式都相互衝突。照片裡的這張床看來很不舒服，整個房間予人不協調的觀感。
人字形地板散發出天然木材的光潔和美觀，與新裝上的照明裝置共同營造出明亮溫暖的氣氛。單色的牆壁被保留了下來，搭配簡約風的床組和黃灰色的靠墊，顯得極為協調。閣樓部分被改造成小朋友的遊戲間，底下的空間也被充分運用來擺設鋼琴和櫥櫃。
小朋友們都喜歡有一個屬於自己的小角落，把單調的舊閣樓改造成舒適又時尚的兒童空間，是很有創意的巧思。設計師在此擺置上有趣的靠墊，搭配美麗圖案的牆壁，以及地板上溫暖的燈具，為空間創造出別致的格調。
建築師的第一個建議是把所有不必要的物品全部處理掉，只保留能夠與裝潢後明亮空間相搭的物件。老舊的牆壁顯然也需要重新油漆一番。
改造後的廚房，有著質樸的白色牆壁和大片的玻璃門窗，讓室內顯得通風又明亮。時尚的木製傢俱和盆栽帶來了溫馨美好的視覺。簡約的餐桌讓用餐氣氛更美好了。
骯髒的地板和看來很不和諧的桌布，已讓這處空間大為減分，暗淡的光線更讓用餐環境顯得灰暗，大家都不會有胃口在此吃飯吧。
地面鋪上人字形地板，老舊的桌布被移除，換上漂亮的插花擺飾，現在餐桌看起來像樣多了。沙發已經搬到大窗戶旁邊，和漂亮的窗簾及玻璃面的茶桌構成和諧的搭配。整個房間顯得很敞亮，用餐的心情也更好了。
如果你正在尋找改造老公寓的點子，一定不能錯過以下文章：