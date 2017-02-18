改造黯淡老公寓：一個典雅且明亮的舒適好空間

人字形地板散發出天然木材的光潔和美觀，與新裝上的照明裝置共同營造出明亮溫暖的氣氛。單色的牆壁被保留了下來，搭配簡約風的床組和黃灰色的靠墊，顯得極為協調。閣樓部分被改造成小朋友的遊戲間，底下的空間也被充分運用來擺設鋼琴和櫥櫃。