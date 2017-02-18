一棟散發出陽光氣質的簡單鄉間住宅

今天 homify 要帶你去參觀一座由波蘭設計建築公司 Domy W Stylu 所打造的建案。這項專案最大的特點是捨棄了繁複的設計過程，因為客戶想要的只是一座樸實簡單的住宅。設計師因此採用非常傳統的住家形式，實實在在地依照客戶需要完成這項專案。打造好的住宅不僅美麗大方，更散發出明亮的陽光氣質，十足流露出住戶的個人風格，現在就一起來看看！