一棟散發出陽光氣質的簡單鄉間住宅

今天 homify 要帶你去參觀一座由波蘭設計建築公司 Domy W Stylu 所打造的建案。這項專案最大的特點是捨棄了繁複的設計過程，因為客戶想要的只是一座樸實簡單的住宅。設計師因此採用非常傳統的住家形式，實實在在地依照客戶需要完成這項專案。打造好的住宅不僅美麗大方，更散發出明亮的陽光氣質，十足流露出住戶的個人風格，現在就一起來看看！
這座房子的外觀採用典型的傳統住宅形式，簡單的白色外牆，搭配經典的人字形屋頂，多種材質混搭融合出很別緻的觀感。二樓部分有一座突出的陽臺，灰色的牆面搭襯著木質色調，流露出沈穩內斂的氣派來。
室內延續當代美學風格。廚房與起居空間完全連貫，儘管採用了開放式格局，但烹飪區塊仍然擁有自己的地盤。除了地板運用不同材質之外，還有截然不同風格的櫥櫃設置，空間的定義絲毫不含糊。這裡主要採用木頭和不銹鋼元素，構成相當優雅的組合。
從餐飲空間進入生活區塊，我們可以看到這裡採用了不同高低的地板來區分這兩處功能區域。室中擺置了一座植栽木箱，讓空間擁有明確的劃分，卻又把兩個空間緊密連結起來，動線極為流暢。
幾步之遙的客廳，採用與其他區塊完全不同的裝潢。這裡有座色彩明亮的橙色牆壁，搭配同色抱枕，還有時髦的綠色圖案座椅。天花板上的燈具令人驚豔，結合復古與未來主義路線，儼然成了空間中的主角。
從餐廳望向客廳，我們可以看到兩扇大門通往戶外的空間，讓充足的光線源源不絕流入室內，同時也讓居住在屋子裡的人足不出戶，便可以欣賞到戶外風光！
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