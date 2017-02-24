與自然同步的美好:坐落優美山麓的寧靜農舍

馬哈拉施特拉位於印度中部，是印度主要經濟與文化中心之一，而在此處有個美麗的小山麓，以其陡峭的高山、涼爽的氣候及寧靜的景觀聞名。這次點子簿要介紹的建築就位於此處，由Pune的建築師Square7設計的名為Nest的農舍，設計的理念就像是鳥巢般，無縫的連結內部與外部的寧靜景觀，創造舒適的生活體驗。