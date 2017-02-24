與自然同步的美好:坐落優美山麓的寧靜農舍

馬哈拉施特拉位於印度中部，是印度主要經濟與文化中心之一，而在此處有個美麗的小山麓，以其陡峭的高山、涼爽的氣候及寧靜的景觀聞名。這次點子簿要介紹的建築就位於此處，由Pune的建築師Square7設計的名為Nest的農舍，設計的理念就像是鳥巢般，無縫的連結內部與外部的寧靜景觀，創造舒適的生活體驗。
從入口處可以發現建築上利用了許多白色方格網狀的設計，無論是門窗或玄關，甚至在屋頂與牆面的連接處，用這樣的方式與使用玻璃或其他方式不太相似，它直接與外部的空氣做全方位的流動，想必在這樣寧靜的地方才適合有這樣的設計。
一踏如屋內，在客廳處就能感受到舒適的空間氛圍，無論從哪一個對外部的視角遠望出去，都能有極為廣闊的視野。透光式的紗簾設計，一點兒都沒想把陽光與空氣阻隔在外的意思，雖是在室內，也能感受到如室外般的體驗。
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建築側面就更能清楚感受白網的門窗所賦予建築的美感，而多層次三角形的屋頂也更替這建築增添了些設計感，而周圍的金屬柵欄，似乎也與跟著白網設計創造了不同調性的鄉村風格。
內部的空間大都以白色及鵝黃色為基礎，這樣的顏色能營造溫馨的家庭氛圍，搭配外部廣闊的綠色景致，就能享受到寧靜的山野景致與生活融合的美好感受。
最後當然要來遠望一下這建築的全貌，這讓優美山脈與林木圍繞的美麗農舍，用最直接的方式與大地對話；仔細注意一下，在屋頂上甚至有觀景陽台的設計，閒暇之餘在這裡享受陽光，或是夜晚時來個燭光晚餐，生活就該這麼奢侈。
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