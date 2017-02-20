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14 個沙發背後的創意收納設計

Genie Chien Genie Chien
'Modernity in the woods' - North London residential refurbishment, SWM Interiors & Sourcing Ltd SWM Interiors & Sourcing Ltd 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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許多人常常抱怨家裡空間小，有很多物品無法收納起來。房子住久了，隨處亂擺不用的物件，難免讓空間顯得雜亂無章。但是你家真的太小，找不出可以利用的空間嗎？其實空間一直都存在，而且是在你最意想不到的角落！這本點子簿為你蒐集了一些很有用的創意，讓你看看沙發背後藏有多少可用空間，現在就一起來看看吧！

1. 保存物品的展示區

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MeyerCortez arquitetura &amp; design

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利用沙發背後的區域擺置一座很實用的矮櫃，不但不會破壞空間美感，相反地還創造出很美觀的展示區！

2. 層架

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SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

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如果你的沙發背後是一堵牆壁，你可以釘上一組層架，上面可以擺放各種隨手可得的物品，也可搭配一些藝術品。

3. 空間的分隔

Room Set with the Christmas Tree and Blue Sofa Vanessa Rhodes Interiors 客廳
Vanessa Rhodes Interiors

Room Set with the Christmas Tree and Blue Sofa

Vanessa Rhodes Interiors
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沙發的背面擺上一座矮桌，可以當作空間的區隔。這座經典款的木桌不但可以收納物品，也可擺置簡單的飾品。

4. 書桌

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Sofa KASHAN

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如果你喜歡坐在沙發上享受閱讀之樂，可以像這樣擺置一座木製櫃桌，上面可以放置書籍、雜誌和報紙。

5. 特殊的壁爐

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INVERSIONES NACSE S.A.S.

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這座沙發旁的壁爐可以用來區隔空間，還可以在冬天發揮取暖作用。

什麼樣的壁爐比較適合你的家？讓專家協助你吧！

6. 敞亮的空間

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MN Design

Knole Sofa within classic english country style living room

MN Design
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許多人認為沙發背對窗口是很奇怪的作法，但事實上像這樣把沙發對著大開的窗戶，可以獲取大量的自然光。

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7. 背後的藝廊

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如果不喜歡座位背後空蕩蕩的，就擺上一張玻璃桌，再放置上你心愛的藝術品吧！

8. 自家的酒吧

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誰不喜歡在家裡擁有座小酒吧，又不必花上大錢呢？這座兼做吧台的櫥櫃便是理想的選擇。

9. 簡約的設計

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如果你想讓住家看來更具現代感，可以在牆上裝置簡約的框架和層櫃，白色的氛圍充滿了夢幻感。

10. 幾何的魅力

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Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

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中性色調的矮櫃和空間融合得完美無比，幾何的造型更是分隔室內區塊的良好運用。

11. 工作區域

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Alessandra Duque Arquitetura &amp; Interiores

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如果你想一邊工作，又不想離開電視機，這樣的設計可說是兩全其美，同時也可用來當作早餐桌。

12. 燈光藝術

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對於熱愛藝術的你，只要為牆上的藝術品搭配上一些 LED 燈，便可以徹底改變整片的觀感。

13. 特殊設計

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Finite Solutions

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如果有一些充滿回憶的東西，可以像這樣在沙發背後的牆上打造出展示櫃。

14. 更多的儲物空間

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擁有大量儲物空間的矮櫃，既可用來裝飾空間，同時還可以把零亂的物品收納到抽屜裡，讓視覺更清爽。

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