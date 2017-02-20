14 個沙發背後的創意收納設計

許多人常常抱怨家裡空間小，有很多物品無法收納起來。房子住久了，隨處亂擺不用的物件，難免讓空間顯得雜亂無章。但是你家真的太小，找不出可以利用的空間嗎？其實空間一直都存在，而且是在你最意想不到的角落！這本點子簿為你蒐集了一些很有用的創意，讓你看看沙發背後藏有多少可用空間，現在就一起來看看吧！
利用沙發背後的區域擺置一座很實用的矮櫃，不但不會破壞空間美感，相反地還創造出很美觀的展示區！
如果你的沙發背後是一堵牆壁，你可以釘上一組層架，上面可以擺放各種隨手可得的物品，也可搭配一些藝術品。
沙發的背面擺上一座矮桌，可以當作空間的區隔。這座經典款的木桌不但可以收納物品，也可擺置簡單的飾品。
這座沙發旁的壁爐可以用來區隔空間，還可以在冬天發揮取暖作用。
什麼樣的壁爐比較適合你的家？讓專家協助你吧！
許多人認為沙發背對窗口是很奇怪的作法，但事實上像這樣把沙發對著大開的窗戶，可以獲取大量的自然光。
如果不喜歡座位背後空蕩蕩的，就擺上一張玻璃桌，再放置上你心愛的藝術品吧！
誰不喜歡在家裡擁有座小酒吧，又不必花上大錢呢？這座兼做吧台的櫥櫃便是理想的選擇。
如果你想讓住家看來更具現代感，可以在牆上裝置簡約的框架和層櫃，白色的氛圍充滿了夢幻感。
中性色調的矮櫃和空間融合得完美無比，幾何的造型更是分隔室內區塊的良好運用。
如果你想一邊工作，又不想離開電視機，這樣的設計可說是兩全其美，同時也可用來當作早餐桌。
對於熱愛藝術的你，只要為牆上的藝術品搭配上一些 LED 燈，便可以徹底改變整片牆的觀感。
如果有一些充滿回憶的東西，可以像這樣在沙發背後的牆上打造出展示櫃。
擁有大量儲物空間的矮櫃，既可用來裝飾空間，同時還可以把零亂的物品收納到抽屜裡，讓視覺更清爽。
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