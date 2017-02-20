14 個沙發背後的創意收納設計

許多人常常抱怨家裡空間小，有很多物品無法收納起來。房子住久了，隨處亂擺不用的物件，難免讓空間顯得雜亂無章。但是你家真的太小，找不出可以利用的空間嗎？其實空間一直都存在，而且是在你最意想不到的角落！這本點子簿為你蒐集了一些很有用的創意，讓你看看沙發背後藏有多少可用空間，現在就一起來看看吧！