造價不到 185 萬台幣的家：一個高貴的白色郊區住宅

如果你想要以低預算在郊區蓋一間非常有品味，且充滿高貴感的家的話，今天的點子簿的主角會帶給你非常豐富的靈感。
來自波蘭的專家們專攻組合屋，因此這間有著白色外觀，以及貴氣室內裝潢的這間郊區住宅，僅以不到 185 萬台幣的低價便完工了。一層樓的家的外觀有傳統的結構，以及現代的元素，使用多種的石材讓這間住宅貴氣逼人，而房子的內部則因為大面積的落地窗而洋溢著充足的自然光。擁有三間臥室、兩間浴室、露臺以及車庫，這個家非常適合家庭居住。
現在就讓我們一起欣賞更多細節。
白色系的外觀給予人一種清新的第一印象，與綠意結合後，畫面讓人感到十分舒服
鈦鋁合金的屋面讓房子非常堅固，因此能夠讓你住的安心。而房子絕緣的設計更是能夠讓你省下不少電費，非常地環保。
這個家擁有非常寬敞的露臺，只要打開落地窗，就能立刻在躺椅上曬日光浴，享受戶外的好時光。
籐制的座椅為戶外的空間營造出悠閒的度假氛圍，而花園中的造景非常簡單，讓畫面看起來十分乾淨。
讓我們來看看這個家的平面圖，你會發現這個 42.35 坪的家的客廳、廚房、餐廳採取開放式的設計，而入口旁的車庫則可以容納兩台車。房子包含了兩間小孩房，以及一間主臥室，非常適合小家庭。雖然說還沒看到室內的真面目，但是從這樣的格局看來，我們不難想像這個家應該能提供充足的機能以及舒適性。
現在就讓我們一塊走進室內看看。
由於專家規劃了數個落地窗，因此起居空間非常地明亮有朝氣。選用了光滑的白色瓷磚地板，搭配白色的牆面以及天花板，室內完全與陰暗兩字絕緣。簡約的傢俱搭配上個性的燈具，盡訴屋主以及專家的好品味。
從這個角度我們可以看到在一片白以及淺灰的色系中，藍色的大沙發特別顯眼，但是毫不突兀，反而讓家中更有不一樣的層次。
你還可以看到客廳以及餐廳連結了戶外的花園，而大片的落地窗讓屋主能夠在天氣不理想的時候，在室內欣賞外頭的風光。
ㄇ字形的廚房對於喜歡料理的人來說絕對是非常理想的設計，光滑的白色流理檯面不僅美觀，清理起來也更加容易。洗手台上方的大窗戶讓掌廚的人能夠在明亮的自然光下，以愉悅的心情煮菜。棕色系的牆面儲藏櫃面積非常大，因此絕對可以容納地下所有的鍋碗瓢盆。
以上是波蘭建築的實例，想看更多在地房子專案可以透過homify台灣的平台，藉由私訊詢問獲得更多由專家回覆的一手資訊。
在此簡單提醒讀者們，與專家接洽的過程，也是釐清自己需求與問題的過程。無論有哪些不同的說法，最重要的都是根據自己的實際狀況與實務評估，再做決定喔。
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