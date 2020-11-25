造價不到 185 萬台幣的家：一個高貴的白色郊區住宅

如果你想要以低預算在郊區蓋一間非常有品味，且充滿高貴感的家的話，今天的點子簿的主角會帶給你非常豐富的靈感。

來自波蘭的專家們專攻組合屋，因此這間有著白色外觀，以及貴氣室內裝潢的這間郊區住宅，僅以不到 185 萬台幣的低價便完工了。一層樓的家的外觀有傳統的結構，以及現代的元素，使用多種的石材讓這間住宅貴氣逼人，而房子的內部則因為大面積的落地窗而洋溢著充足的自然光。擁有三間臥室、兩間浴室、露臺以及車庫，這個家非常適合家庭居住。

現在就讓我們一起欣賞更多細節。