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12 坪的小小木屋：有天窗以及圓窗的浪漫天地

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Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films 客廳 複合木地板 Wood effect
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“少即是多”的生活理念在近年來刮起了一陣旋風，崇尚這種生活方式的人盡量避免過大的空間、豪華的風格以及過多的傢俱。這樣子的生活方式不僅能夠讓人更加自在地過日子，也能因為物慾的降低，讓我們把更多精力放在更為美好以及週遭的環境與人事物上。

今天所要介紹的小小木屋只有 12 坪大，房子內只有必要的傢俱，然而木頭的原色以及簡約的設計反而讓這樣的空間更為親密，並且還充滿著浪漫的氣息。臥室的天窗以及圓窗，除了能夠讓陽光進駐之外，也讓這個小天地非常地有獨特的氛圍。

一起來看看這間小木屋！

外觀

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Chibi Moku Architectural Films

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專家為了讓屋主能夠親近自然之餘，同時保護身邊的環境，因此使用了可持續性的木材，讓住的人不僅能夠享有木材的美好，也不忘珍惜供應了這樣的美好的源頭。

階梯

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進到家門之前，專家設計了幾個臺階的木頭踏板，以及頗為寬敞的露臺。在門口的區塊還特地加裝了遮陽蓬，可以遮蔭也可以防止雨水。

室內

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走進家中，柔和的色調讓我們立刻感受到非常放鬆。雖然說是間小面積的木屋，但是室內的天花板頗高，因此一點也不會感到窒息。美麗的木頭紋路環繞著居住的人，典雅的氣息更是讓人可以愉悅地生活。由於空間狹小，專家不忘利用牆面以及沙發下的空間。

廚房

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12 坪的空間實在不大，但可以說是應有盡有。你眼前的是木頭的廚房，不僅有大型櫥櫃，還有牆面的層架，收納功能非常齊全。而在背後則是間有淋浴間的廁所，走上樓梯後，則是浪漫的閣樓空間。這間小木屋還有一個重要的設備，那就是為寒冷的冬日帶來溫暖的壁爐。

閣樓的臥房

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在有著天窗的閣樓中，是讓人在夜晚可以好好休息的臥室。

白天的時候可以在陽光的照射下甦醒，晚上則能看著夜晚的星空入眠，人生還有什麼比這個還要幸福的事情呢？

延伸閱讀：把家帶著走:友善大地的行動木屋

一棟散發出陽光氣質的簡單鄉間住宅
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