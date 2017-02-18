12 坪的小小木屋：有天窗以及圓窗的浪漫天地

“少即是多”的生活理念在近年來刮起了一陣旋風，崇尚這種生活方式的人盡量避免過大的空間、豪華的風格以及過多的傢俱。這樣子的生活方式不僅能夠讓人更加自在地過日子，也能因為物慾的降低，讓我們把更多精力放在更為美好以及週遭的環境與人事物上。

今天所要介紹的小小木屋只有 12 坪大，房子內只有必要的傢俱，然而木頭的原色以及簡約的設計反而讓這樣的空間更為親密，並且還充滿著浪漫的氣息。臥室的天窗以及圓窗，除了能夠讓陽光進駐之外，也讓這個小天地非常地有獨特的氛圍。

一起來看看這間小木屋！