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紅瓦屋頂的家：一間結合鄉村與現代之美的兩層樓住宅

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동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 客廳
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你有搬到鄉下住的計劃嗎？如果有的話，在你的心中，一間完美的鄉間住宅要有什麼樣的元素呢？

在眾多的風格以及素材中，紅磚瓦是可以營造出濃厚鄉間氣息的美好元素，而我們今天所要介紹的這間位在韓國鄉下的兩層樓房子，便是以白色混凝土以及紅磚瓦所打造而成的愜意好空間。

這個家的外型讓人聯想到在牧場的生活，然而帶有鄉村氣息的外表之下，卻是十分簡約且時尚的內在，而屋內齊全的現代家電，更是讓屋主可以在鄉下過上十分便利的舒適生活。

打算要帶著家人改居鄉下的你，趕快一起跟我們看更多細節找靈感吧！

外觀

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 房子
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

這個家的外觀傳遞著典型的歐式鄉間住宅的美，例如那山形的屋頂，以及紅瓦的屋頂，再加上紅磚砌成的牆，還有圓弧壯的窗戶以及拱門。仔細一看，像是黑色柵欄以及門上的橢圓小窗，都是讓人感到專家的細心的驚喜設計。

客廳

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 客廳
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

沁白的客廳讓人一看就精神一振！搭配上黑色的木頭樑柱，既傳統又有現代的時尚感，而天花板上的隱藏照明，則讓家中不管什麼時候都明亮度十足。專家選用了灰色的沙發，打造出一間淡雅的客廳。除此之外，開放式的設計，也讓家裡的空間感更好，彼此之間的連結也更為緊密。

廚房

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 餐廳
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
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白色的櫥櫃加上木頭的桌面，廚房的空間十分淡雅別緻。大片的窗戶更讓料理的人不用在黑暗中與切菜煮菜搏鬥，而早餐吧臺桌更是非常方便且節省空間的設計。

樓梯

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 地中海走廊，走廊和楼梯
윤성하우징

윤성하우징
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這個家的樓梯一點也不平凡！木頭的踏階的角度非常有設計感，搭配黑色的扶手以及欄杆後，更加有現代感。除此之外，樓梯間的牆面也開了窗，因此不會陰暗。而天花板上的垂掛吊燈也為這個區快增添了時尚的氣息。

臥室

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 嬰兒房/兒童房
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
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位在閣樓的臥室因為有天窗而甩開一般人對於閣樓的陰暗既定印象，簡單且沒有過多繁雜設計的空間讓人可以更卸下疲憊，好好地在此休息。

圓弧的陽台

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 露臺
윤성하우징

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最後讓我們一起看看陽台，這裡有著圓弧形的開口設計，展現了不一樣的情調。而在此望出去的景色，更是人生中的一大享受！

延伸閱讀：挑高好空間：一間有寬敞戶外空間的兩層樓住宅

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