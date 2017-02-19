紅瓦屋頂的家：一間結合鄉村與現代之美的兩層樓住宅

你有搬到鄉下住的計劃嗎？如果有的話，在你的心中，一間完美的鄉間住宅要有什麼樣的元素呢？

在眾多的風格以及素材中，紅磚瓦是可以營造出濃厚鄉間氣息的美好元素，而我們今天所要介紹的這間位在韓國鄉下的兩層樓房子，便是以白色混凝土以及紅磚瓦所打造而成的愜意好空間。

這個家的外型讓人聯想到在牧場的生活，然而帶有鄉村氣息的外表之下，卻是十分簡約且時尚的內在，而屋內齊全的現代家電，更是讓屋主可以在鄉下過上十分便利的舒適生活。

打算要帶著家人改居鄉下的你，趕快一起跟我們看更多細節找靈感吧！