12 間動手改造前必看的美麗小廚房

你常常覺得你的廚房空間太小，煮菜的時候總是讓你感覺卡卡的，因此久而久之就再也不想開伙了嗎？

今天我們要為你介紹 12 間可以帶給你無窮靈感的小廚房，這些設計證明了空間小也能讓你擁有一間機能齊全，並且動線佳的完美廚房。看完這些設計之後，你應該再也找不到藉口，也沒辦法再把錯怪在廚房的面積上了。

參考完這些設計後，你還可以跟我們的專家們諮詢，一起動手改造你的廚房，進而擁有一間符合你的料理習性以及需求的小廚房。

現在就來看看這 12 個好設計！