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12 間動手改造前必看的美麗小廚房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
LOFT 40x40, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' 廚房 White
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你常常覺得你的廚房空間太小，煮菜的時候總是讓你感覺卡卡的，因此久而久之就再也不想開伙了嗎？

今天我們要為你介紹 12 間可以帶給你無窮靈感的小廚房，這些設計證明了空間小也能讓你擁有一間機能齊全，並且動線佳的完美廚房。看完這些設計之後，你應該再也找不到藉口，也沒辦法再把錯怪在廚房的面積上了。

參考完這些設計後，你還可以跟我們的專家們諮詢，一起動手改造你的廚房，進而擁有一間符合你的料理習性以及需求的小廚房。

現在就來看看這 12 個好設計！

1.善用各個區塊

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

自然的原木以及黑色的流理檯看起來十分時尚，卻又不失自然的柔軟氣息。而由於家中面積小，因此專家將廚房、餐桌以及電視牆融合在一塊，是非常聰明的做法。

2. 紅色櫥櫃

APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista 置入式廚房
Marta Sellarès – Interiorista

Marta Sellarès - Interiorista
Marta Sellarès – Interiorista
Marta Sellarès - Interiorista

誰說廚房一定要白色呢？

這間廚房以大膽的紅色宣示著廚房也能使用不一樣的色系，但是卻又不會太過誇張突兀。而由於廚房就位在大片的玻璃拉門旁，因此大量的自然光也讓空間感更足。

3. 動線

LOFT 40x40, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' 廚房 White
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>

Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>
Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"

除了自然光之外，動線的安排也很重要。

這張圖完美地分配了廚房流理檯以及早餐吧臺的位置，讓料理的人享有充足的活動空間，而美麗的燈具也為這個空間增添了絕佳的氣氛。

4. 磁磚

Cobertura São Caetano do Sul - SP, Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores 廚房長凳套
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

這間廚房也以一字形的檯面結合早餐吧臺，非常善加利用可用的空間。

而看似平凡的木質廚房，因為圖樣磁磚的牆面，顯得更有風格與魅力。

5. 木質廚房

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO 餐廳
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

木頭可以完美地消化各種不同的風格，而使用在廚房這個區塊時也一樣。

除了可以帶給料理的人以及用餐的人溫暖的觸感之外，那美麗的紋路更是歷久彌新，永遠都看不膩。

6. 往上發展

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

如果說你的小廚房櫥櫃已經不夠用，那抬頭看看吧！

在天花板上架設開放式的層架，垂掛你的各類鍋具或是廚房用品，你就可以贏得更多的收納空間。

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7. 吧臺

homify 餐廳
homify

homify
homify
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廚房吧臺桌除了可以當作用餐區使用，在你需要的時候，也可以化身成為第二個料理檯面，可以說是非常多功能的設計。

8. 黑板

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat 廚房
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

牆面絕對是小空間必須善加利用的區塊，而除了我們常提到的架設層架之外，你也可以將牆面打造成黑板，除了可以讓你寫下食譜外，也是一種不錯的裝飾。

9. 復古風

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 廚房
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

這間帶有復古以及田園風格的廚房展示了現代與傳統結合的美。

利用適當的照明設備，小廚房看起來也會比實際上還要來的大。

10. 白色

cuisine-Agence KP, Agence KP Agence KP 現代廚房設計點子、靈感&圖片 塑膠 Blue
Agence KP

Agence KP
Agence KP
Agence KP

白色絕對是小廚房最基本的安全色。白色可以讓畫面看起來更整潔，也因此讓空間感覺更大。

11. 隨意取材風

homify 廚房
homify

homify
homify
homify

隨意取材風適合喜歡大膽風格，以及創意手法的你。

然而要小心不要混搭過多的元素，不然到最後廚房反而會變得雜亂並且過於擁擠。

12. 磚牆

homify 廚房
homify

homify
homify
homify

磚牆能夠與你的現代廚房家電以及系統櫃產生一種趣味的反差，讓廚房更有田園的風情。

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