12 間動手改造前必看的美麗小廚房

你常常覺得你的廚房空間太小，煮菜的時候總是讓你感覺卡卡的，因此久而久之就再也不想開伙了嗎？
今天我們要為你介紹 12 間可以帶給你無窮靈感的小廚房，這些設計證明了空間小也能讓你擁有一間機能齊全，並且動線佳的完美廚房。看完這些設計之後，你應該再也找不到藉口，也沒辦法再把錯怪在廚房的面積上了。
參考完這些設計後，你還可以跟我們的專家們諮詢，一起動手改造你的廚房，進而擁有一間符合你的料理習性以及需求的小廚房。
現在就來看看這 12 個好設計！
自然的原木以及黑色的流理檯看起來十分時尚，卻又不失自然的柔軟氣息。而由於家中面積小，因此專家將廚房、餐桌以及電視牆融合在一塊，是非常聰明的做法。
誰說廚房一定要白色呢？
這間廚房以大膽的紅色宣示著廚房也能使用不一樣的色系，但是卻又不會太過誇張突兀。而由於廚房就位在大片的玻璃拉門旁，因此大量的自然光也讓空間感更足。
除了自然光之外，動線的安排也很重要。
這張圖完美地分配了廚房流理檯以及早餐吧臺的位置，讓料理的人享有充足的活動空間，而美麗的燈具也為這個空間增添了絕佳的氣氛。
這間廚房也以一字形的檯面結合早餐吧臺，非常善加利用可用的空間。
而看似平凡的木質廚房，因為圖樣磁磚的牆面，顯得更有風格與魅力。
木頭可以完美地消化各種不同的風格，而使用在廚房這個區塊時也一樣。
除了可以帶給料理的人以及用餐的人溫暖的觸感之外，那美麗的紋路更是歷久彌新，永遠都看不膩。
如果說你的小廚房櫥櫃已經不夠用，那抬頭看看吧！
在天花板上架設開放式的層架，垂掛你的各類鍋具或是廚房用品，你就可以贏得更多的收納空間。
牆面絕對是小空間必須善加利用的區塊，而除了我們常提到的架設層架之外，你也可以將牆面打造成黑板，除了可以讓你寫下食譜外，也是一種不錯的裝飾。
這間帶有復古以及田園風格的廚房展示了現代與傳統結合的美。
利用適當的照明設備，小廚房看起來也會比實際上還要來的大。
磚牆能夠與你的現代廚房家電以及系統櫃產生一種趣味的反差，讓廚房更有田園的風情。
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