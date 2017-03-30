現代簡約風獨棟住宅: 含車庫與大庭院的明亮空間

你喜歡現代簡約風嗎? 這本點子簿要為你介紹一間外表呈現現代建築之美，而內在則非常簡約並且明亮的獨棟住宅。這間房子有車庫以及寬敞的大庭院，非常適合有車的家庭居住。由於屋主強調空間的開放感以及室內的採光，因此負責這項專案的專家特別規劃了大片的落地窗，讓室內的各個角落都能洋溢自然光，而開放式的格局也讓人感覺到非常舒服自在。

如果你正在為你的家庭構思一間能讓你們過著舒適的生活的房子的話，這間現代簡約風的獨棟住宅應該能帶給你不少實用的靈感。現在就讓我們欣賞更多細節。