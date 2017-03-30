現代簡約風獨棟住宅: 含車庫與大庭院的明亮空間

你喜歡現代簡約風嗎? 這本點子簿要為你介紹一間外表呈現現代建築之美，而內在則非常簡約並且明亮的獨棟住宅。這間房子有車庫以及寬敞的大庭院，非常適合有車的家庭居住。由於屋主強調空間的開放感以及室內的採光，因此負責這項專案的專家特別規劃了大片的落地窗，讓室內的各個角落都能洋溢自然光，而開放式的格局也讓人感覺到非常舒服自在。
如果你正在為你的家庭構思一間能讓你們過著舒適的生活的房子的話，這間現代簡約風的獨棟住宅應該能帶給你不少實用的靈感。現在就讓我們欣賞更多細節。
為了提供有小孩的屋主良好的安全以及隱密感，專家特別規劃了頗高的柵欄。而從外面便可以看到房子獨特的線條，那充滿現代感的結構讓人感受到了現代建築的精華。
在進到屋內之前，先讓我們繞到屋後瞧瞧。
房子的落地窗正對著寬敞的後院，而木頭甲板露臺則成為連結室內與戶外空間的區塊。除此之外，只要在此擺放桌椅以及烤肉設備，就能開心地舉行烤肉派對!
一片白的客廳因為其挑高的設計讓人感到非常明亮，專家只選擇了必要的家具，讓空間適度留白，藉此打造出簡約風格的客廳。
用餐區與廚房結合在一塊，這樣的開放式設計讓身處在各區塊的家族成員彼此之間沒有隔閡。可以容納得下 10 人以上的餐桌對於親友眾多的屋主來說，是不可或缺的重要家具。
由於屋主經常要宴請眾多親友，因此中島廚房是最適合的設備了。
光滑的咖啡色檯面十分好清理，可以讓屋主的打掃工作更有效率。
最後讓我們欣賞這個家美麗的大門。往內推的白色大門與石材砌成的外牆產生絕妙的對比，而水泥的地板則讓人感到非常清爽。這樣的入口是不是讓人很期待回家呢?
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