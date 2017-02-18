挑高好空間：一間有寬敞戶外空間的兩層樓住宅

如果你與你的家人都非常喜歡戶外的活動，那麼今天的點子簿將會帶給你不少的靈感。
這間大地色系，有著傳統山形屋頂的兩層樓住宅除了有車庫外，許多細節都是專家為了全家人能夠和樂，以及舒適地生活而精心設計的。例如挑高的天花板以及大面積的玻璃拉門為室內注入充足的自然光，孩子的專屬遊戲間讓小朋友可以盡情玩耍，而最完美的便是全家可以一起嬉鬧的游泳池區。
說到這，我們已經等不及要帶你去看看更多細節了！那就一起出發吧！
踏上了階梯後，迎面而來的是木頭的大門以及半戶外的車庫。專家混搭了木頭、石材以及混凝土，而大地色系則讓人聯想到泥土的樣貌，感覺更為親近土地。
從外觀就可以看到二樓有寬敞的陽台，而山形的屋頂則是傳統的結構，這個家的外觀可謂結合了兩種不同的風格。
一樓採取開放式的設計，客廳緊臨著餐廳，空間感非常開闊。白色的牆面配上木頭的天花板十分和諧美麗，而傢俱以及家飾品也走中性色系，整體畫面讓人感到非常舒服。
從樓梯上望下去，你可以發現這個家走挑高的設計路線，因此在上方的大片窗戶為家中注入大量自然光，每個角落都非常地明亮。
踏出臥室，就是大面積的陽台，在這裡可以盡情地享受陽光的滋養，非常幸福。
臥室的色系也跟外觀一樣走大地色系，簡單又不失溫馨感，是可以讓人好好地放鬆休息的平和空間。
浴室的天花板也很高，白色的牆面以及大片的鏡子讓浴室非常明亮。現代化的衛浴設備則確保全家人可以好好地享受盥洗以及沐浴的時間。
另外一間浴室則走不一樣的路線，有紫羅蘭色的這間浴室更為柔和，牆上的植物裝飾更讓這個空間帶點浪漫氣息。
這是為了好動的孩子所設計的空間，除了可以在此唸書，還可以收納許多孩子們的玩具以及腳踏車。
黑色系的廚房十分大膽，與家中的其他區塊產生了強烈的對比。而流理檯面上方的窗戶則讓掌廚的人可以在明亮的環境下好好地大展廚藝！
有屋頂遮蓋的露臺區讓屋主不管天氣狀況如何，都可以享受戶外的空氣。
最後要看的便是那讓我們稱羨的泳池區，木頭的甲板讓人可以直接席地而坐，不管是曬日光浴或是看著泳池中的人們，想必都是十分幸福且愜意的時光！
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