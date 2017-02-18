挑高好空間：一間有寬敞戶外空間的兩層樓住宅

如果你與你的家人都非常喜歡戶外的活動，那麼今天的點子簿將會帶給你不少的靈感。

這間大地色系，有著傳統山形屋頂的兩層樓住宅除了有車庫外，許多細節都是專家為了全家人能夠和樂，以及舒適地生活而精心設計的。例如挑高的天花板以及大面積的玻璃拉門為室內注入充足的自然光，孩子的專屬遊戲間讓小朋友可以盡情玩耍，而最完美的便是全家可以一起嬉鬧的游泳池區。

說到這，我們已經等不及要帶你去看看更多細節了！那就一起出發吧！