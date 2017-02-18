你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

挑高好空間：一間有寬敞戶外空間的兩層樓住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 臥室
Loading admin actions …

如果你與你的家人都非常喜歡戶外的活動，那麼今天的點子簿將會帶給你不少的靈感。

這間大地色系，有著傳統山形屋頂的兩層樓住宅除了有車庫外，許多細節都是專家為了全家人能夠和樂，以及舒適地生活而精心設計的。例如挑高的天花板以及大面積的玻璃拉門為室內注入充足的自然光，孩子的專屬遊戲間讓小朋友可以盡情玩耍，而最完美的便是全家可以一起嬉鬧的游泳池區。

說到這，我們已經等不及要帶你去看看更多細節了！那就一起出發吧！

外觀

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 房子
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

踏上了階梯後，迎面而來的是木頭的大門以及半戶外的車庫。專家混搭了木頭、石材以及混凝土，而大地色系則讓人聯想到泥土的樣貌，感覺更為親近土地。

從外觀就可以看到二樓有寬敞的陽台，而山形的屋頂則是傳統的結構，這個家的外觀可謂結合了兩種不同的風格。

客廳

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 視聽室
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

一樓採取開放式的設計，客廳緊臨著餐廳，空間感非常開闊。白色的牆面配上木頭的天花板十分和諧美麗，而傢俱以及家飾品也走中性色系，整體畫面讓人感到非常舒服。

挑高設計

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 餐廳
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

從樓梯上望下去，你可以發現這個家走挑高的設計路線，因此在上方的大片窗戶為家中注入大量自然光，每個角落都非常地明亮。

陽台

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 臥室
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

踏出臥室，就是大面積的陽台，在這裡可以盡情地享受陽光的滋養，非常幸福。

臥室

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 臥室
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

臥室的色系也跟外觀一樣走大地色系，簡單又不失溫馨感，是可以讓人好好地放鬆休息的平和空間。

浴室

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 浴室
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

浴室的天花板也很高，白色的牆面以及大片的鏡子讓浴室非常明亮。現代化的衛浴設備則確保全家人可以好好地享受盥洗以及沐浴的時間。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

浴室 2

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 浴室
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

另外一間浴室則走不一樣的路線，有紫羅蘭色的這間浴室更為柔和，牆上的植物裝飾更讓這個空間帶點浪漫氣息。

孩子們的空間

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 書房/辦公室
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

這是為了好動的孩子所設計的空間，除了可以在此唸書，還可以收納許多孩子們的玩具以及腳踏車。

廚房

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 餐廳
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

黑色系的廚房十分大膽，與家中的其他區塊產生了強烈的對比。而流理檯面上方的窗戶則讓掌廚的人可以在明亮的環境下好好地大展廚藝！

半戶外的露臺

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

有屋頂遮蓋的露臺區讓屋主不管天氣狀況如何，都可以享受戶外的空氣。

泳池

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 露臺
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

最後要看的便是那讓我們稱羨的泳池區，木頭的甲板讓人可以直接席地而坐，不管是曬日光浴或是看著泳池中的人們，想必都是十分幸福且愜意的時光！

你也會想看：一棟散發出陽光氣質的簡單鄉間住宅

12 坪的小小木屋：有天窗以及圓窗的浪漫天地

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了