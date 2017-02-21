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不知不可！10 個讓居家生活更美麗的終極妙招

Genie Chien Genie Chien
homify 客廳 White
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裝飾自己的住家是非常有趣的工作，你可以發揮無窮創意，以設計師的精神巧手佈置細節，最後達成令人滿意的成果！但是裝潢家居多少帶些冒險的成份，必要時不妨向專業設計師請教，以免浪費許多精力卻無法達到目標。以下我們為你蒐集了一些輕鬆容易，便可以讓居家變得美觀漂亮的辦法。現在就一起來看看吧！

1. 色彩上的完美平衡

homify 餐廳
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居家的色彩搭配相當重要。這處空間採用白色、淺黃色和灰色的混搭，予人一種很優雅的觀感，視覺上已達到完美的平衡。

2. 優雅簡單的臥室

THE LIVIA homify 臥室
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THE LIVIA

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這個房間設計得很舒適，它擁有相當大的儲存空間。床的上方設有櫥櫃，美觀的幾何形狀外，還具備強大的功能性。經典白和沈穩藍相搭，構成完美的視覺。

3. 華貴富麗風

Design, PLOTCREATIVE Interior Design Ltd PLOTCREATIVE Interior Design Ltd 商业空间 商業空間
PLOTCREATIVE Interior Design Ltd

PLOTCREATIVE Interior Design Ltd
PLOTCREATIVE Interior Design Ltd
PLOTCREATIVE Interior Design Ltd

有時候，你不妨嘗試點大膽的設計。這處空間的牆面採用木板來裝潢，再運用照明設備為用餐環境加分。不規則的牆壁設計，呈現出律動的氛圍。

4. 熱帶天堂

Guest Lounge Oui3 International Limited 房子
Oui3 International Limited

Guest Lounge

Oui3 International Limited
Oui3 International Limited
Oui3 International Limited

這處空間採用綠色和白色為主調，各個角落都擺設了綠色植物和花卉盆栽，創造出非常經典美觀的格調。

5. 簡單實用派

Ocean One | Lei Yue Mun | Hong Kong , Nelson W Design Nelson W Design 餐廳
Nelson W Design

Nelson W Design
Nelson W Design
Nelson W Design

這處空間裝潢得非常精緻。簡單的佈局，運用細緻的灰色、黑色和溫暖的鑲木地板搭配組合，創造出溫馨質樸的感受。沙發上的天鵝絨抱枕予人圓融的觀感。

6. 美觀的廚房

homify 廚房
homify

homify
homify
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這座廚房看來很美觀，但其實價格並不昂貴。採用大理石和木材為主要材料，這處為年輕夫婦打造的時尚廚房讓人印象深刻。

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7. 色彩和能量

homify 露臺
homify

homify
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選擇你喜歡的顏色，將室內家居與戶外露台融為一體，創造出非常融洽的氣氛。像照片中這些鮮豔色彩的組合，為空間投注下巨大的能量，特別適合愛好戶外活動的你。

8. 鄉村風格的房間

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

質樸風格的房間，特別受到大家的喜愛。照片中這組有著漂亮圖案的床組，讓室內充滿了花卉的亮麗感，搭配大地色系和奶油色的枕頭和窗簾，讓人一看就愛上！

9. 特別的入口

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева 隨意取材風玄關、階梯與走廊
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

這處入口令人印象深刻，灰白色的方格地板，搭配松綠色的門面，加上藍色壁櫃和充裕的燈光設備，一進門心情就格外愉悅。

10. 現代精緻路線

homify 客廳 White
homify

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這座客廳打造得非常精緻優雅。家具陳設很簡單，和牆壁上別具奇趣的繪畫構成良好的搭配。如果你擁有一雙藝術家的巧手，不妨試試自己作畫，將個人風格呈現在空間裝飾上。

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