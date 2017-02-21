不知不可！10 個讓居家生活更美麗的終極妙招

裝飾自己的住家是非常有趣的工作，你可以發揮無窮創意，以設計師的精神巧手佈置細節，最後達成令人滿意的成果！但是裝潢家居多少帶些冒險的成份，必要時不妨向專業設計師請教，以免浪費許多精力卻無法達到目標。以下我們為你蒐集了一些輕鬆容易，便可以讓居家變得美觀漂亮的辦法。現在就一起來看看吧！
這個房間設計得很舒適，它擁有相當大的儲存空間。床的上方設有櫥櫃，美觀的幾何形狀外，還具備強大的功能性。經典白和沈穩藍相搭，構成完美的視覺。
有時候，你不妨嘗試點大膽的設計。這處空間的牆面採用木板來裝潢，再運用照明設備為用餐環境加分。不規則的牆壁設計，呈現出律動的氛圍。
這處空間採用綠色和白色為主調，各個角落都擺設了綠色植物和花卉盆栽，創造出非常經典美觀的格調。
這處空間裝潢得非常精緻。簡單的佈局，運用細緻的灰色、黑色和溫暖的鑲木地板搭配組合，創造出溫馨質樸的感受。沙發上的天鵝絨抱枕予人圓融的觀感。
質樸風格的房間，特別受到大家的喜愛。照片中這組有著漂亮圖案的床組，讓室內充滿了花卉的亮麗感，搭配大地色系和奶油色的枕頭和窗簾，讓人一看就愛上！
這處入口令人印象深刻，灰白色的方格地板，搭配松綠色的門面，加上藍色壁櫃和充裕的燈光設備，一進門心情就格外愉悅。
這座客廳打造得非常精緻優雅。家具陳設很簡單，和牆壁上別具奇趣的繪畫構成良好的搭配。如果你擁有一雙藝術家的巧手，不妨試試自己作畫，將個人風格呈現在空間裝飾上。
如果你正在尋找美化家居的創意，一定不能錯過以下文章：