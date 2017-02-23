你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

善用狹小空間的妙法：7 個不平凡的設計點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design 家居用品植物與配件
Loading admin actions …

現代都市的居住空間非常有限，早前香港的媒體甚至還報導過香港人的人均居住面積只有 1.35 坪，這個數字甚至還比監獄小！台灣的情況雖然沒有像香港那麼極端，可是一般的城市居住空間也不見得特別寬闊。

不要緊！其實想要打造安樂窩並沒有想像中那麼難。只要大家謹記以下 7 個不平凡的設計點子，就能好好地利用有限的狹小空間來打造出最舒適、最實用的家！

​1. 天花板書架

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto 廚房
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

如果家裡有假天花或者是橫樑的話，其實你可以利用這些部份來打造出一個嵌入式的小空間。在這個凹陷處擺放書本或收藏品，或者單純充當一般的額外收納空間等等都是個不錯的選擇。

​2. 吊燈與植物籃二合為一

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design 家居用品植物與配件
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

這個這麼具有創意的客廳設計由法國設計公司SOLID INTERIOR DESIGN打造，其中一個最吸引人的設計非那盞吊燈莫屬了！ 

爪形吊燈本身也是一個獨特的植物吊架，讓你可以把客廳照亮的同時也加添不少綠色元素。

​3. 嵌入式牆架

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

在大單位的客廳裡我們常常都可以看到不少的掛牆裝飾品，比如說各種油畫、相框等等。然而，如果我們在狹小的單位裡也掛滿同樣的裝飾品的話，整體的感覺卻會弄巧成拙！因為過多的飾品、過少的空間兩者就是不搭！

別擔心，那你可以選擇在牆上加設一個個淺淺的凹陷部分，然後把小花盆、小擺畫放在其中，那就可以不佔空間地好好裝飾客廳了。

​4. 嵌入式書櫃

Suadiye Evi , İdea Mimarlık İdea Mimarlık 客廳
İdea Mimarlık

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

既然嵌入式設計這麼適合狹小的單位，那我們也繼續為大家介紹下一個好設計——嵌入式書櫃。 把書本整齊排列在書櫃裡，整個空間頓時就充滿了書卷香，甚至還能為讓你的形象再添更多的文化修養喔！

​5. 房中房設計

ultra modern, Nox Nox 臥室
Nox

Nox
Nox
Nox

這個房中房的設計絕對打破了我們一般對於空間使用的認知！這個大膽的設計由俄羅斯設計師NOX打造，灰黑色的方形盒子——臥室——豎立在整個居住空間的中心，天花板還有同色系的小吊燈作裝飾，整體好看又好玩！

​6. 多功能傢俱

Princess Sarah, Ben Rawlinson Bespoke Furniture Ben Rawlinson Bespoke Furniture 更衣室座椅
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

Princess Sarah

Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

選購多功能的傢俱，讓室內的一切從簡，這樣子自然能夠騰出更多的空間。例子有：可摺疊式書桌、可延伸沙發床及餐桌等等。

​7. 加添地台

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects 臥室
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

我們除了可以橫向間隔空間外，其實也可以利用地台來做出不同的高度來打造不同的空間。比如說圖中的座位以及臥室都是建立在木地台之上，而地台本身也可以化身成收納大師，對於這個點子你能說不妙嗎？

延伸閱讀：假天花：10 個迷人至極的設計　

20 個帶給你無窮自建靈感的絕佳家庭美房
你覺得這些點子實用嗎？告訴我們你的意見吧～

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了