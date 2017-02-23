善用狹小空間的妙法：7 個不平凡的設計點子

現代都市的居住空間非常有限，早前香港的媒體甚至還報導過香港人的人均居住面積只有 1.35 坪，這個數字甚至還比監獄小！台灣的情況雖然沒有像香港那麼極端，可是一般的城市居住空間也不見得特別寬闊。

不要緊！其實想要打造安樂窩並沒有想像中那麼難。只要大家謹記以下 7 個不平凡的設計點子，就能好好地利用有限的狹小空間來打造出最舒適、最實用的家！