善用狹小空間的妙法：7 個不平凡的設計點子

現代都市的居住空間非常有限，早前香港的媒體甚至還報導過香港人的人均居住面積只有 1.35 坪，這個數字甚至還比監獄小！台灣的情況雖然沒有像香港那麼極端，可是一般的城市居住空間也不見得特別寬闊。
不要緊！其實想要打造安樂窩並沒有想像中那麼難。只要大家謹記以下 7 個不平凡的設計點子，就能好好地利用有限的狹小空間來打造出最舒適、最實用的家！
如果家裡有假天花或者是橫樑的話，其實你可以利用這些部份來打造出一個嵌入式的小空間。在這個凹陷處擺放書本或收藏品，或者單純充當一般的額外收納空間等等都是個不錯的選擇。
這個這麼具有創意的客廳設計由法國設計公司SOLID INTERIOR DESIGN打造，其中一個最吸引人的設計非那盞吊燈莫屬了！
爪形吊燈本身也是一個獨特的植物吊架，讓你可以把客廳照亮的同時也加添不少綠色元素。
在大單位的客廳裡我們常常都可以看到不少的掛牆裝飾品，比如說各種油畫、相框等等。然而，如果我們在狹小的單位裡也掛滿同樣的裝飾品的話，整體的感覺卻會弄巧成拙！因為過多的飾品、過少的空間兩者就是不搭！
別擔心，那你可以選擇在牆上加設一個個淺淺的凹陷部分，然後把小花盆、小擺畫放在其中，那就可以不佔空間地好好裝飾客廳了。
既然嵌入式設計這麼適合狹小的單位，那我們也繼續為大家介紹下一個好設計——嵌入式書櫃。 把書本整齊排列在書櫃裡，整個空間頓時就充滿了書卷香，甚至還能為讓你的形象再添更多的文化修養喔！
選購多功能的傢俱，讓室內的一切從簡，這樣子自然能夠騰出更多的空間。例子有：可摺疊式書桌、可延伸沙發床及餐桌等等。
我們除了可以橫向間隔空間外，其實也可以利用地台來做出不同的高度來打造不同的空間。比如說圖中的座位以及臥室都是建立在木地台之上，而地台本身也可以化身成收納大師，對於這個點子你能說不妙嗎？
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