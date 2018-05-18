健康小木屋：簡單經典設計的自然系居所

有什麼是比親近大自然更為美好的事物呢？而在所有的建材中，最能讓我們感受到來自於大自然的溫暖氣息與觸感的，絕對非木頭莫屬。即使房子所在的週遭環境沒有滿滿的綠意，一間以木頭搭建而成的小屋子，就足以讓你宛若置身於遠處的森林中。

對於渴望自然系生活的你，今天我們要介紹由台灣本地的專家美家木屋所打造的美麗小木屋。這間小木屋有著傳統的結構，並且有寬敞的門廊，讓居住的人可以盡情地享受戶外的愜意時光。

眼見為憑，現在就讓我們欣賞這間小木屋的更多細節！