健康小木屋：簡單經典設計的自然系居所

有什麼是比親近大自然更為美好的事物呢？而在所有的建材中，最能讓我們感受到來自於大自然的溫暖氣息與觸感的，絕對非木頭莫屬。即使房子所在的週遭環境沒有滿滿的綠意，一間以木頭搭建而成的小屋子，就足以讓你宛若置身於遠處的森林中。
對於渴望自然系生活的你，今天我們要介紹由台灣本地的專家美家木屋所打造的美麗小木屋。這間小木屋有著傳統的結構，並且有寬敞的門廊，讓居住的人可以盡情地享受戶外的愜意時光。
眼見為憑，現在就讓我們欣賞這間小木屋的更多細節！
我們的專家說，木屋可以自然調節空氣中的濕度，因此可以減少風濕性關節炎的產生。除此之外，對於人的視力有益處，並且能夠減緩過敏的情形發生。
而以視覺的效果來說，木頭的自然紋理就像是美麗的藝術品一樣，十分賞心悅目，並且可以讓觀賞的人彷彿置身在真正的樹林之中，非常地放鬆。
現在讓我們瞧瞧這間木屋的外觀吧！
傳統的山形屋頂以及門外的門廊都是非常傳統的結構，深色系的木板給予人一種穩重的沈靜感，而牆上的白色窗框，則為小木屋的外型帶來不一樣的層次感，紅瓦的屋頂則非常有鄉村的風情。
除此之外，混凝土的地基，則能確保小木屋的堅固以及耐用性，讓住的人能夠安心過生活。
走進屋內，柔和的木頭原色讓我們立刻卸下了一身的壓力，心情也立刻沈靜下來。淺色的木頭牆壁與天花板，以及深色的木頭地板產生美好的對比，也讓我們能夠欣賞到不一樣的木頭質地與紋理。
從這個角度你可以看到家中的另外一個牆面儲藏櫃。
雖然說現在的圖片中還沒有擺放傢俱，但你可以想像，木頭這種材質非常百搭，因此屋主可以發揮創意，選用不同風格的傢俱，打造出獨一無二的室內空間。
最後讓我們看看這個充滿自然光的樣貌。由於專家在牆面開了多扇窗，因此屋內能夠洋溢著溫暖的光線，居住的人不管身心都能夠更加舒緩，對於健康來說也十分有助益。
你是不是也很嚮往這樣的自然系生活呢？
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