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10 張適合你的小廚房的餐桌

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design 餐廳
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現代的家庭能擁有的空間並不大，因此廚房以及餐廳常常採取沒有隔間的開放式設計。什麼樣的餐桌最適合你的小廚房呢？除了不同樣式的設計會帶給你不一樣的感受之外，有時候餐桌的擺放方式也能扭轉小面積，讓空間感覺更為寬敞。

今天我們幫你整理了 10 張適合你的小廚房的餐桌，不論是長方形、正方形或是圓形，這些風格以及造型各異的餐桌都非常適合小空間，有時候甚至還可以巧妙地成為輕隔間的元素。

正在為你的餐廳找適合的餐桌嗎？趕快跟我們一起看看這 10 種好設計！

1. 連接小吧臺桌

homify 餐廳 木頭 White
homify

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這張有著白色桌面，以及黑色細節的餐桌連接著吧臺桌，因此非常地省空間。

而以造型來看，黑白的色系以及幹練的線條非常適合喜歡現代簡約風格的你。

2. 木頭長桌

Apartamento compacto, moderno e clean, Studio² Studio² 餐廳 Wood effect
Studio²

Studio²
Studio²
Studio²

這張木頭長桌看似不大，但其實可以容納下五個人用餐。木頭的質地以及紋路非常有自然的美，並且還可以完美地融入在任何風格的空間中，可以說是百搭的好選擇。

不確定這餐桌適不適合你的空間？我們的專家很樂意協助！

3. 圓桌

Decorado 60m², Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores 餐廳
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
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木頭圓桌給人一種圓融的感覺，而坐在圓桌旁也能更加拉近用餐的人的距離，氣氛會更加活絡。

4. 靠牆放

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design 餐廳
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
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靠牆邊放的長方形餐桌不僅能夠巧妙地隔出廚房與客廳這兩個空間，還能夠保持動線的順暢。是住在小公寓的人必學的開放式設計的技巧。

5. 大長桌

Loft Duplex, Laura Santos Design Laura Santos Design 餐廳
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
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跟上張圖有異曲同工之妙，這張木頭的大長桌給人一種日系咖啡館的味道。而在感覺較為生冷調的餐廳以及客廳之間，這張木頭長桌還扮演著帶來溫暖的角色。

6. 透明圓桌

VNC APARTAMENTO , Noura van Dijk Interior Design Noura van Dijk Interior Design 餐廳
Noura van Dijk Interior Design

Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design
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透明的玻璃圓桌看起來不僅非常有現代感，也是非常好整理的選擇。而透明的質地也能給人一種桌子不存在的錯覺，非常適合小空間。

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7. 普普風的桌子

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Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
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這張白色的桌子非常有普普風的味道，能夠為典雅的空間帶來一絲不一樣的氣息。而白色的餐桌則能夠完美地消化任何風格的餐椅。

8. 個性風

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黑白結合在一塊的餐桌以及特別的桌腳設計非常有個性，靠近廚房的餐桌位置也能讓這張餐桌偶爾化身為中島使用。

9. 灰色桌面

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blackStones

blackStones
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與櫥櫃連結在一起的圓弧角的灰色長餐桌非常不佔空間，而且還可以區分出客廳以及廚房的空間，是非常聰明的輕隔間。

10. 玻璃桌面

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fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
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玻璃桌面的白色餐桌看起來十分整潔，即使是放在空間的正中間也不礙眼。

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