現代的家庭能擁有的空間並不大，因此廚房以及餐廳常常採取沒有隔間的開放式設計。什麼樣的餐桌最適合你的小廚房呢？除了不同樣式的設計會帶給你不一樣的感受之外，有時候餐桌的擺放方式也能扭轉小面積，讓空間感覺更為寬敞。

今天我們幫你整理了 10 張適合你的小廚房的餐桌，不論是長方形、正方形或是圓形，這些風格以及造型各異的餐桌都非常適合小空間，有時候甚至還可以巧妙地成為輕隔間的元素。

正在為你的餐廳找適合的餐桌嗎？趕快跟我們一起看看這 10 種好設計！